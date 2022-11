José Manuel García Albarrán: «Stare in tempore»

Tras esta “Parada en el tiempo”, obligada por diversos y variados motivos que han inmovilizado ‘mi pluma’ y han bloqueado ‘mi teclado’, vuelvo a escribir de nuevo éste artículo como el que despierta de un estado de ‘letargo’ durante el que ha estado aislado del ‘aquelarre político’ diario de ésta España nuestra, que cada vez percibo como más irreconocible. ¡Qué razón tenia Alfonso Guerra!

Vuelvo… y me encuentro más de lo mismo, pero con un gobierno que va ‘in crescendo’ en sus tropelías jurídicas, en su continua falacia, comentada a diario por el lacayo -Bolaños- y por sus ministros y ministras de las que algunas, sin dejar el codiciado sillón, ya piensan en el siguiente cargo tras las Municipales (Maroto ya se promulga como candidata a la alcaldía de Madrid por el PSOE)

Vuelvo… creyendo que había cambiado algo -iluso de mí- pero de pronto escucho y veo las declaraciones del último ‘defenestrado’ por el ministro Marlaska, el Inspector de Policia Ricardo Ferris de Valencia, quien en su intervención dijo… “Delincuencia es igual a emigración ilegal” y añadió… “esto se puede comprobar en los libros de registro de detenidos de mi Comisaría”. Aclaró también que Valencia (gobernada por el tripartito ‘PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem’) junto a Barcelona (‘Barcelona en Comú’) ya lideraba el ranking de capitales con mayor número de delitos, robos y violaciones (2-3 diarias)

Pues bien, tras invitar al ministro Marlaska a desmentirle estas afirmaciones, poniendo a su disposición los libros de detenidos de su Comisaría, fue ‘cesado fulminantemente’.

Que tomen nota los agentes y mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad(CFSE) porque en España ya no se puede decir la verdad en público ni siquiera expresar una opinión desde un punto de vista basado en la propia experiencia del ejercicio de la profesión .

Ya saben… solo se puede decir ‘lo políticamente correcto’, es decir, lo que no se salga ni un ápice de la doctrina ideológica y de las líneas políticas dictadas por el Gobierno. ¡Amén!

Vuelvo… y salta la noticia en la prensa británica referida a este mismo ministro -Marlaska- que al parecer “mintió al decir que los muertos y heridos en el asalto de la valla de Melilla estaban todos en territorio marroquí” presentando unas grabaciones en donde, al parecer, se han eliminado 90 minutos, habiendo sido puesto en duda hasta por el ‘Defensor del Pueblo’ de su propio partido.

La gravedad de lo ocurrido en el asalto a nuestra Ciudad Autónoma de Melilla hay que darle el tratamiento que se merece, que no es ni más ni menos que una ‘invasión’ por la fuerza de miles de africanos que armados con garfios, palos, barras de hierro y armas blancas atacaron en masa primero a la Gendarmería marroquí y posteriormente a nuestros Guardias Civiles que en número insuficiente intentaban evitar el asalto y la entrada por la fuerza. Las autoridades marroquíes, tan permisivos en otras ocasiones, tendrán que explicar la parte que les corresponda.

Mientras tanto Sánchez sigue apoyando a Marlaska y él sigue sin dimitir.

Éste, otrora buen juez y azote de ETA, desde luego no pasará a la historia como el mejor defensor de la Guardia Civil (defenestró la cúpula de mando, cesó caprichosamente a excelentes y contrastados jefes, cedió progresivamente competencias históricamente asumidas por este Cuerpo, quitó atribuciones en vigilancia y seguridad y va camino de retirar al Benemérito Cuerpo de varias CC. AA de claro sesgo independentista)

¡La verdadera Historia, que no ‘la Democrática’, le juzgará!

Porque, señor Marlaska… ya hace tiempo que se ha convertido usted en una marioneta más del espectáculo ‘títere’ de este gobierno Sanchista, subyugado y condicionado por los intereses e ideología radical de sus socios políticos Catalanes, Vascos, Comunistas, Republicanos, en suma… anti constitucionalistas en general, cuyo fin no es otro que mantener o perpetuar a su ‘’Presi’ en la Moncloa por el interés (les da lo que piden) aunque sea a costa de romper en mil pedazos el País.

Vuelvo… y observo tres desconcertantes noticias de ‘manipulación a la carta’ del Poder Legislativo.

La primera es que tras entrar en vigor la Ley conocida como la del “Solo sí es sí” que fue aprobada a bombo y platillo y por procedimiento de urgencia a instancias del ‘imprescindible’ Ministerio de ‘Igual dá’ de la ex cajera del Consum y ahora ‘licenciada en ciencias de la vida’, la ministra Irene Montero, quien incluso se ha atrevido a corregir públicamente a los jueces sobre la exactitud de su aplicación, circunstancia que le ha valido un durísimo comunicado de la Judicatura. Pues resulta que como consecuencia de su aplicación se están rebajando hasta en 2 años las condenas de pederastas, violadores y otros delitos sexuales condenados con la ley anterior. ¡Magnífico!

¿Quien revisa estas Leyes antes de aprobarlas?

¿Prima la urgencia para apoyos puntuales al gobierno sobre el sentido común?

La segunda, aún más grave por su significado y trascendencia, es la de rebajar, aminorar o suavizar el delito de ‘Sedición’ llegando a intentar catalogarlo como ‘desórdenes públicos’.

Pues sí señores como un peaje más en forma de concesión descarada y directa al ‘Govern catalá’ de Pere Aragonés, Junqueras y demás golpistas, Sánchez modifica esta Ley alegando que este delito estaba obsoleto porque procedía de la Ley de 1822. Flaca memoria Sr. Sánchez ya que en 1995 tuvo lugar una Reforma del Código Penal en donde se volvió a revisar y tipificar el delito de “Sedición”.

Tan preocupado por la antigüedad de las leyes no estaba cuando aplicó el ‘indulto’ a los golpistas catalanes del 1-O ya que está ‘Ley del Indulto’ sí que procede, sin modificaciones posteriores, del año 1820.

Sigue mintiendo y tomándonos por tontos y esto solo se cura en Democracia con un gran batacazo en las urnas y yéndose a su casa.

Vuelvo… y me encuentro con la tercera movida legislativa, de no menor calado… Resulta que le están dando vueltas a modificar también el delito de ‘Malversacion’ con lo que persiguen exonerar a Junqueras y otros golpistas del tiempo de condena para ejercer en cargos públicos, matando así dos pájaros de un tiro, pues el ex Presidente de la Junta de Andalucía -Griñan- saldría también beneficiado al estar pendiente de ingreso en prisión por este delito. ¡Esto ya es intolerable y vergonzoso!

Tras mi vuelta y viendo lo que me he encontrado me estoy planteando dos opciones:

La primera, un retiro en un Monasterio Cisterciense.

La segunda opción y la más probable será seguir en la brecha denunciando, como hacen tantos otros, las tropelías e ilegalidades continuas cometidas por estos aprendices de políticos y desastrosos gobernantes.

¡Paz en Ucrania!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado