Manuel del Rosal: «Los 205 diputados que votaron si al “si es sí”»

La ley del sí es sí la votaron entusiasmados los 205 diputados de los 350 que conforman el Congreso, solo votaron en contra Vox y PP a los cuales, naturalmente, se les llevó a la picota acusándoles, una vez más, de ser unos retrógrados.

El CGPJ ya avisó de que la ley era una chapuza de categoría monumental, como luego se ha confirmado, pero ¿cómo iban los progres a aceptar la advertencia de unos jueces que están a años luz de la modernez de sus políticas? Ahora esos 205 diputados, no solo se escoden detrás de los cortinajes y columnas del Congreso, sino que, tras el fiasco anunciado, la critican. Los que antes levantaron la mano para aprobarla, hoy la esconden. Y eso es así porque a estos señores diputados progresistas a la hora de votar si o no toman la decisión, no en base a lo que más conveniente es a España y los españoles, sino a lo que les va a proporcionar más concesiones del presidente Sánchez – que aplaudió más que nadie esa ley del sí es sí elaborada, no desde el sentido común y la razón, sino desde las tripas, sitio donde se aposenta el rencor y el resentimiento – presidente que gobierna arrastrándose a los pies de sus socios los cuales están esquilmando a España y desmantelando sus instituciones. Y ahora la señora Irene Montero y toda su pandilla de feministas frustradas, ahondando más todavía en su miseria moral y política, acusan a los jueces de machistas por aplicar la ley, ley que, como ya avisaron pormenorizadamente nada más ver el bodrio infumable de la pandilla Montero, iba a producir la reducción de penas a esos descerebrados asesinos que atacan, violan y matan a las mujeres, los cuales han encontrado en la señora Irene Montero y los otros 204 diputados, incluido Sánchez, sus mejores abogados defensores.

De entre esos 205 diputados que se han cubierto de gloria tras lo que sucede y va a suceder con esa ley salida de las mentes calenturientas de unas féminas a las que la sensibilidad se les ha estancado en las ingles, uno merece mención especial: Pedro Sánchez. Sánchez se ha apresurado con gesto compungido y triste a apoyar a Irene Montero porque, si no lo hace, ni tiene coalición, ni tiene presupuestos y puede que ni tenga oportunidades para lucir su palmito en esas reuniones internacionales que tanto le ponen. Una genuflexión más que añadir a tantas como Sánchez ha hecho a los pies de quienes le chantajean inmisericordes. El Falcon bien vale arrodillarse.

MAROGA