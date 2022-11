Pablo Delgado Escolar: «La artillería de fray Mentiras»

Es un hecho que todos conocemos, la autodefensa con un buen ataque y, en el caso del PSOE de Sánchez, una práctica muy habitual, aunque sea con mentiras. No es gobernar con acierto el interés de Pedro Sánchez, porque no sabe hacerlo, pero si es un gran artista en autopromocionarse disparando toda su artillería contra los peligros que encuentre a su paso. Pero no es solo incapacidad para gobernar lo que tiene este señor, pues derrocha también una alta dosis de perversidad y carencia total de interés por nuestro Reino. Pues el modelo de País que elegimos los españoles, no lo quiere él. Él quiere una España rota, con terroristas en la calle, con las mentes de los españoles dislocadas con sus ideas absurdas al estilo de Venezuela o de Corea del Norte. Para ello realiza esfuerzos en la educación para lograr que las nuevas generaciones, mediante la manipulación ideológica, salgan carentes de valores morales.

Tiene ahora Fray Mentiras un objetivo que es conseguir el triunfo, en las elecciones para Madrid, (objetivo que ya lo tuvo hace más de un año y fracasó en ello), pero ahora se está volcando con mucho empeño en lograrlo. Se trata de engañar (eso que se le da tan bien) a los madrileños, con sueños ilusorios. De momento está utilizando como recurso la calidad de la sanidad, (sin llegar a saber que la sanidad en Madrid es la que mejor funciona en toda España) y para ello utiliza toda su artillería: los sindicatos provocando manifestaciones, sus ministros en cualquier disertación, los medios de comunicación, en especial Teleembustes (TVE), llenando todos los informativos con estos hechos, las rueda de prensa de los Consejos de Ministros dedicada a difundir mentiras contra la oposición, las encuestas de Tezanos, etc. Mañana será la enseñanza, con manifestaciones y todo lo que pueda, más adelante será otra competencia de la Comunidad de Madrid, todo con una argucia sucia y repugnante hasta lo que no lleguemos a imaginar.

Pablo D. Escolar