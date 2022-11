Manuel del Rosal: «De la caverna al metaverso»

Y Dios les dijo: “…más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás”

“El hombre es el único animal que se crea necesidades que nada tienen que ver con la subsistencia del individuo ni con la reproducción de la especie”. Esta es una frase entresacada de la novela de Torcuato Luca de Tena “Los renglones torcidos de Dios” publicada en 1979.

Según los expertos el Homo Hábilis, antecesor inmediato del Homo Sapiens actual, apareció sobre la Tierra hace unos 2 millones de años. Fue en África donde apareció el hombre actual, el Sapiens, hace unos 315.000 años, siempre según los expertos.

Arrancando de hace 315.000 años y hasta hoy, el hombre ha evolucionado sin descanso desde la caverna hasta lo que se está dando en llamar el metaverso que es el nuevo paraíso que se nos está ofreciendo en el cual el hombre vivirá como, cuando y donde se le antoje alcanzando esa felicidad buscada durante milenios…lo que no dicen es que será virtual. Será la maravilla de la I.A. lo que nos permitirá vivir dos vidas al unísono: la vida real, la realidad y la vida dentro del metaverso, la virtual. Yo creo que este nuevo paso en la evolución humana carece de humanidad y, por tanto, carece de lo que llamamos condición humana, esa característica implícita en el ser humano desde la noche de los tiempos y al que le es imposible renunciar. La condición humana, a pesar de toda la I.A. y del metaverso más metaverso de todos los metaversos, no la van a poder cambiar, por lo tanto, las imágenes holográficas de nuestros avatares vivirán la realidad virtual como una emanación de lo que nos dicte nuestra condición humana, y ya sabemos lo que esa condición puede generar, pues llevamos milenios sufriéndola.

¿Va a ser mejor nuestra vida en el metaverso que la vida real? Yo afirmo que no y lo afirmo porque nuestra realidad es la que es y está basada en las manifestaciones de nuestra condición humana en todos los ámbitos de la vida. Entonces debemos admitir que lo que vamos a llevar a nuestra vida virtual serán las manifestaciones de nuestra vida real. Desde siempre el hombre ha llevado a los nuevos lugares que ha ido descubriendo las condiciones de vida en las que se ha desenvuelto; y el metaverso es un nuevo lugar que acabamos de descubrir que lo vamos a ir conformando sobre las bases de nuestras costumbres, costumbres dictadas por nuestra condición humana. Es decir, al metaverso vamos a llevar lo que somos. Si queremos llevar lo que no somos, tendremos que cambiar la condición humana, tendremos que cambiar al hombre, y para cambiar al hombre lo primero que deberemos hacer es despojarle de todas las taras que lleva en su ADN. ¿Acaso alguien cree que las proyecciones de nuestra vida real al metaverso estarán libres de todas las taras que nos acompañan desde el primer día que pusimos nuestros pies en esta tierra? ¿Acaso creen que la codicia, la envidia, el rencor, el resentimiento, el odio, la ambición, la mentira, la hipocresía, la lujuria y demás taras inherentes a nuestra condición de humanos van a desparecer al proyectarnos al metaverso?

Puede que el metaverso sea tan solo la nueva caverna de Platón en versión tecnológica…con una variante: Los encadenados que tan solo ven sombras de lo que es la realidad, no son los que han vivido de siempre felices en una realidad de sombras, sino los que, fascinados por el metaverso, se entregaron a él en la creencia de que tan solo así alcanzarían el conocimiento; sin percibir que la vida que les ofrece tan solo es una sombra de la vida real. Puede que cuando el metaverso esté arraigado en la sociedad haga de ella una masa de seres que permanecen encadenados a una pared tecnológica que no les permite mirar hacia atrás y arriba donde está la vida real iluminada por la luz del sol, vida y luz que no podrán soportar porque la única vida que conocerán será la de sus avatares y la única luz que les llegará será la luz azulada de los tubos catódicos.

MAROGA