Jacinto Romero Peña: «Pedro Sánches seré elegido por aclamación»

La apoteosis del presidente del próximo 27 de noviembre marca el inicio del año político más largo en España desde que comenzara el siglo.

Ni es tan importante el cargo de presidente de la Internacional Socialista, ni reportará ventaja alguna para España, solo para su depositario.

He elegido el cuadro “La apoteosis de Homero”, de Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), para ilustrar la correspondiente a Pedro Sánchez del próximo domingo, con motivo de su elección como presidente en la reunión de la Internacional Socialista que se celebrará en Madrid desde hoy viernes.

El cuadro de Ingres está fechado en 1827 y representa a Homero entronizado en el centro del lienzo con el cuerpo semidesnudo, portando una lanza en su mano izquierda (el arma principal de los héroes que describió), y unos escritos en la derecha recordando sus obras. Licencia importante del autor, ya que el bardo heleno se expresaba mediante comunicación oral e incluso su existencia personal ha sido puesta en duda. Homero es coronado con laurel por la Victoria –otros interpretan que por la Humanidad-, y tiene a sus pies a dos personajes femeninos que encarnan a la Iliada y la Odisea, junto con una espada y un remo.

Detrás del aedo, un templo de estilo jónico; y, a ambos lados, una muchedumbre abigarrada de políticos, filósofos, poetas, etc de todos los tiempos como Sócrates, Platón, Alejandro, Dante, Molière, Rabelais o Camoes, por citar solo algunos de ellos. Ningún español como Cervantes, Lope, Velázquez o Goya, pero este artículo no va de chauvinismo francés, y aquí lo dejamos.

Con toda probabilidad, los medios afines al gobierno nos van a dar la matraca en estos días hasta dejarnos extenuados: es el primer español que accede al puesto, heredero ni más ni menos que de Willy Brandt, de Pierre Mauroy o de António Guterres, amén del saliente Yorgos Papandreu. Por si fuera poco, lo hará por aclamación, lo que pone de manifiesto el rol fundamental que Sánchez y el PSOE desempeñan, no ya en Europa, sino en todo el mundo. Esto es mucho más que el tan manido urbi et orbi. Mucho más.

Por tanto, la importancia de esta subida apoteósica al Olimpo de nuestro presidente será indiscutible. Se podría encargar un cuadro también de dimensiones colosales como el de Ingres para inmortalizar este momento. El presidente aparecería sentado en el centro, elevado respecto del resto de los comparecientes en la imagen. En su mano izquierda un ejemplar del BOE anunciando el fin de la nación española. En su mano derecha, una bola del mundo, patio en el que se desempeñará en el nuevo cargo. A su espalda un edificio derruido que pudiera llevar al espectador a recordar aquel Congreso de los Diputados que fue y que ya no es. Simbolizaría la imagen del derrumbe en España de las instituciones y del equilibrio de poderes en que estamos empeñados, con la aquiescencia de muchos y el silencio de la mayoría del resto.

A los pies, pero en la grada, podría incluirse una figura que representase la desesperación de aquellos cientos de miles, o acaso millones de españoles, que le votaron bajo la solemne promesa de procurar conciliar el sueño del 95% de la población y de no pactar de ninguna manera con aquel partido que luchaba y lucha por la desaparición de España. Si quiere se lo digo hasta cinco veces. Ya en el plano inferior, en posición de remedo goyesco, estarían los sentenciados por el líder en su momento, aquellos que formaron parte de su guardia pretoriana y hoy figuran como escarmiento a quien viere y entendiere, ensangrentados y con los rostros desencajados. ¡Mira que si no van en las próximas listas y tienen que volver al duro banco de una galera turquesca! Y a ambos lados, una pléyade de palmeros claqueros atentos a la señal para partirse las manos; otros de ellos, fugitivos de oposiciones y trabajo duro; algunos pensadores de algebra vacía; especialistas en mantras de medias verdades o falsas de solemnidad; maestros de cien palabras; y olvidadizos del pensamiento de sus representados. Hago un inciso: ¿alguien sabe para qué sirve un Congreso de Diputados una vez establecida la disciplina de voto? Por el Senado no pregunto. Eso sí, no estarían de buen grado en la imagen aquellos otros que, siendo del mismo tronco ideológico, lucharon por España desde el gobierno a su modo en tiempos no tan pretéritos. Su silencio ahora es atronador. ¿Porqué no hablan los jarrones chinos? ¿Temen romperse?

Pero la sublimación de la realidad que se va a presentar en cuanto a la importancia del cargo no resiste la más mínima consideración seria. En primer lugar, no hay más candidatos. El puesto solo ha sido apetecible para Sánchez. Para seguir, en los 132 países que componen la Internacional no se encuentran hoy los partidos socialistas de Alemania, ni de Inglaterra, y ni siquiera de los paraísos sueco, danés o noruego. Por supuesto ni EEUU ni Canadá; y en China y la mayoría de países árabes de OM, ni pensarlo. Tampoco los de Nicaragua o Cuba, faltaría más. En Australia y Nueva Zelanda no se han molestado hasta ahora, y en el sudeste asiático, también nones. El partido adscrito de Rusia es residual en la política de ésta, y en gran parte de África el hueco es de los que hacen época.

Pero la elección de Sánchez no es baladí para el presidente. En primer lugar, le proporciona una seguridad de futuro por si las cosas van mal al sur de los Pirineos. Papandreu, el actual presidente, ha estado en el cargo la friolera de dieciséis años. El presidente español se pondría en edad de retiro de repetir este modelo –aunque el cargo sea inicialmente por cuatro años-. En segundo lugar, transpira un tinte de supuesto prestigio que el aparato de propaganda de Moncloa explotará sin remilgos. Es imposible que un político de tan altos vuelos no tenga éxito en su domus. Imposible. Así que prepárense para uno de los bombardeos mediáticos más potentes e intensos que se recuerdan.

Ciento treinta y dos países dan para muchos viajes, y el presidente tiene una gran tarea por delante. Hay que levantar a la Social Democracia especialmente en Europa y África. En esta última, como profundo conocedor de los problemas de Senegal, tiene cierta ventaja. Su trabajo debería focalizarse en potenciar los partidos socialistas del gran vacío africano que va desde Libia a Botsuana. Ahí, hay mucho que hacer. De otro lado, en América Central y del Sur, podría dividirse la tarea con Rodríguez Zapatero mediante una especie de giro de 90 grados del Tratado de Tordesillas (1494), de manera que cambiasen aquel meridiano histórico de referencia por el Ecuador. América al norte de este paralelo para Zapatero, lo que incluiría Venezuela y Colombia, y el sur para Sánchez. Fácil. Una nueva versión, más moderna y sencilla de entender que la Tetrarquía romana de finales del siglo III d.C.

Pero en Europa, la cuestión está mucho más difícil. A pesar de que Sánchez hablará en su sublimación con casi absoluta seguridad de la Social Democracia como único camino adecuado entre otros abominables como el neoliberalismo, los totalitarismos y los populismos, parece que los hechos devienen hueco este discurso. En Francia, el socialismo, que un día fue más que poderoso con Mitterrand e incluso poderoso con Hollande, se enrocó en un 5% de votos en las últimas presidenciales de la primavera pasada. En el RU, los laboristas no pillan gloria desde Tony Blair, a pesar de lo ofertado por los conservadores; y en el este de Europa es residual. Incluso en Suecia –paraíso entre los paraísos socialistas- acaban de perder el poder. En Grecia, el otrora potente PASOK de Papandreu, se quedó en un 8% de votos en las últimas elecciones generales. ¡ Ojo al parche !

En Alemania gobierna el partido socialista (PSD), pero Olaf Scholz lo hace con un raquítico 24,5 % de votos y ha necesitado de verdes y liberales para ello. Y me detengo aquí para recordar que los socialistas han estado en tres coaliciones con el centro-derecha de Merkel en los últimos años, e incluso Scholz ha sido ministro de finanzas con la política mencionada. Un partido socialista alemán que pone a Alemania por encima de sus intereses de grupo, evitando a la nación alemana saltos al vacío y amenazas permanentes de ruptura. ¡Claro que me da envidia de los políticos alemanes!

Así que, 27 de noviembre de 2022, Día de la Apoteosis, primer día del año político más largo en España de las dos últimas décadas porque se extenderá posiblemente hasta la primavera del 2024. Más adelante intentaré desgranar las razones de tanta longitud temporal.

Jacinto Romero Peña