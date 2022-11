José Manuel García Albarrán: «El ‘calentamiento global’ y el ‘cinismo mundial’»

A estas alturas de la vida y con el bagaje que dan los años, con unas pocas arrugas y unas cuantas canas, uno se enfrenta día a día a diferentes aspectos que no le dejan indiferente y, a pesar de ello, haciendo gala de una paciencia digna del Santo Job, va intentando liberar poco a poco la bilis y los jugos gástricos para que cumplan con su indispensable función de ‘hacer digerible lo indigerible’.

Y porqué… dirán ustedes.

Pues bien me explicaré… Porque vivimos en un mundo en donde además de producirse el tan cacareado por unos y discutido por otros ‘cambio climático’ como consecuencia del no menos debatido ‘calentamiento global’, podemos observar que estamos caminando hacia otro desastre igual o peor, que no es ni más ni menos que “el cinismo mundial” en lo referente al tratamiento y enfoque de estos temas. Ese cinismo que exhalan por cada poro de su piel los dirigentes mundiales, entre los que se encuentran -como no podría ser de otra manera- nuestros gobernantes actuales. ¡Veamos!

Se ha celebrado del 6 al 18 de noviembre de 2022 la ‘Conferencia sobre el Cambio Climático’ (COP 27) con sede en un complejo Hotelero de lujo, situado en la ciudad más moderna y occidental de Egipto llamada ‘Sharm El Sheikh’ situada en la península del Sinaí.

Con este motivo líderes mundiales, presidentes y ministros, entre los que por cierto no se encontraban los de China, India y Rusia, han volado con sus séquitos acompañantes utilizando unos 200 aviones -jeep privados, Airbus, Boeing- aterrizando y despegando del aeropuerto de El Cairo y en el exclusivo aeropuerto de Sharm El Sheikh, es decir, ‘a pie de obra’, me imagino que para no contaminar aún más con viajes innecesarios por carretera.

Viendo esto es imprescindible preguntarse…

¿De verdad les importa algo a estos señores (genérico) la contaminación ambiental?

¿Están ustedes contribuyendo de verdad a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero?

Claro que si todos los demás ‘ciudadanos’ remásemos en la misma dirección y usásemos más los pies, la bicicleta, el patín eléctrico, el ‘asequible’ coche eléctrico y tirásemos de una vez los viejos vehículos diésel y además los ganaderos también ayudaran procediendo a sacrificar miles de vacas al año, para librarnos del ‘nocivo gas metano’ que expelen con cada ventosidad, puede ser que contribuyésemos con nuestro pequeño granito de arena a conseguir una atmósfera, limpia y un clima ‘sostenible’ digno de un mundo en donde, aunque no se consiguiese rebajar la emisión de contaminantes, si conseguirían eliminar ‘la Hipocresía’ y el ‘Cinismo’ que les ha impedido ver la verdadera solución durante tantos años y tantas reuniones celebradas.

¿Verdad señores políticos y gerifaltes mundiales?

Porque hay que tener poca vergüenza para pedir sacrificios al resto del mundo con el ejemplo que están dando desplazándose cada dos por tres -en aviones pagados por todos los contribuyentes- a los lugares más recónditos y paradisiacos para discutir durante días algo que ya se sabe no van a solucionar, ya que no le han puesto remedio año tras año y lustro tras lustro.

¿Quieren ustedes saber las conclusiones tan importantes a las que han llegado en la cumbre COP27 durante estos 12 días ‘vacacionales’ en la India?

Pues agárrense que ahí va el importantísimo y eficaz acuerdo: “Los países ricos contarán con un plazo de ‘dos años’ para trabajar en la forma de ‘financiar a los países en desarrollo que sufren pérdidas y daños’ como consecuencia de los gases nocivos que emiten los primeros”

¡Nada sobre algún acuerdo para eliminar los principales causantes de la contaminación ambiental… los combustibles fósiles!

Se habrán quedado a gusto ¡Eh!… ‘Pues para ese viaje no se necesitaban estas alforjas’ ¿No les parece?

Mientras tanto, el llamado ‘tercer mundo’, aunque resulte más apropiado hablar de África y parte de Asía (India y Pakistán) sufren los efectos de la sequía, las inundaciones, los tifones, los huracanes, la hambruna y las consecuencias indirectas de esos ‘estados fallidos africanos’ en permanente guerra, que hacen morir de sed, hambre y asesinados a miles y miles de personas al año (ancianos, mujeres y niños)

Al ver la ‘extrema ineficacia’ que han demostrado a lo largo de los años todas estas asociaciones, entidades gubernamentales nacionales e internacionales, ONGs, etc. y su nula influencia sobre países líderes en contaminación como China, Rusia y EEUU para rebajar drásticamente las emisiones procedentes de combustibles fósiles, cabe plantearse si esos miles de millones de euros que nos cuesta ‘este tinglado’ y sus cientos de ‘chiringuitos satélites’ no sería mejor invertirlos en la ‘atención directa’ a esos países africanos y asiáticos para modernizar sus infraestructuras, potenciar su agricultura y su ganadería y enviarles técnicos que les instruyan en el

manejo de la maquinaria, en plantar legumbres, hortalizas, frutales y sobre todo en gestionar el descubrimiento de pozos de agua -para ellos más importante que el petróleo- y la construcción de su posterior red de distribución, porque esto sí contribuiría de una manera directa y eficaz a paliar los desastrosos efectos del “cambio climático”.

Miren ustedes, ya empiezo a estar harto del ‘Cinismo mundial’ tanto en la gestión irresponsable del clima, como en el intento de subsidio generalizado que solo puede conseguir estómagos agradecidos y dar votos, pero lo que en realidad genera a la larga es dependencia, falta de iniciativa y frustración.

Ya saben el proverbio chino…

“Quien regala peces da de comer un día… Sin embargo el que enseña a pescar soluciona el sustento de por vida”.

Finalizo, queridos lectores, con una frase atribuida al autor uruguayo Eduardo Galeano: «La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba; la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo».

¡Paz en Ucrania!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado