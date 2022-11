Manuel del Rosal: «Dos cosas me admiran; la inteligencia de las bestias y la bestialidad de los hombres»

Esta frase – que suscribo totalmente – es de la pensadora y escritora francesa Flora Tristán

A ella hay que añadir la hipocresía de una Europa que elimina centrales eléctricas nucleares al tiempo que almacena ojivas atómicas de EEUU en su territorio.

No lo sabía. Al igual que la mayoría de los ciudadanos europeos, no sabía que esta Europa de la sostenibilidad, de la apuesta por eliminar las centrales nucleares, del amor apasionado por el medio ambiente, del ecologismo verde que te quiero verde; de su preocupación por la salud de los europeos a los que se presenta como su ángel de la guarda, de sus cantos melifluos a limpiar de toda contaminación a ciudades y ciudadanos, del pacifismo a ultranza etc. acoge en su seno 150 ojivas atómicas de EEUU distribuidas entre Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Turquía. Europa, la Europa que se presenta ante sus ciudadanos como el adalid de la pureza energética, como el enemigo acérrimo de todo lo que suene a energía nuclear, como la monja Ursulina inocente y pura que, en cuestiones de contaminación nuclear, arroja lejos de si ese Leviatán con forma de hongo que pueda mancillarla. Esta Europa miente a sus ciudadanos y encierra en su seno 150 armas atómicas que tan solo necesitan ser metidas en las entrañas de un avión bombardero y que este, llegando al objetivo señalado, las descargue. Europa, como en tantas otras cuestiones, miente a sus ciudadanos con la peor de las mentiras, la que aúna la mentira con la hipocresía porque, si hay algo peor que un mentiroso, es un mentiroso hipócrita. Todos los cantos que esta Europa ha elevado en contra de lo nuclear no han sido más que milongas rioplatenses. Mientras los sacerdotes de Europa cantaban en Bruselas antífonas celestiales contra todo lo nuclear, contra todo lo que huela a bélico y nos prometían para siempre que ni las ciudades ni los ciudadanos seriamos, no ya objetivos nucleares, ni siquiera seríamos amenazados; EEUU disponía a su antojo del territorio europeo para instalar 150 ojivas atómicas haciendo de Europa un objetivo nuclear en caso de conflicto geopolítico. Y llegados hasta aquí uno no tiene menos que estar de acuerdo con la frase que titula este artículo con el añadido de que, además de bestialidad, los hombres están repletos de cobardía y de estupidez.

Padres que dejan abandonados a sus hijos en el coche para irse de copas. Madres que asesinan a sus hijos con la excusa de que prefieren verlos muertos antes que, en manos de su padre, aunque lo haya dictado el juez. Padres que también asesinan a sus hijos con tal de causar dolor a su pareje, la madre de esos inocentes. Violadores que, no contentos son mancillar a la chica, le propinan una paliza de muerte. Conductores que se dan a la fuga tras arrastrar varios metros hasta morir al viandante que cruzaba el paso de peatones. Niños y niñas que humillan, apalean y asesinan a otros niños y niñas para así poder aparecer en las redes sociales mediante el video que otro graba con delectación. Hijos que matan a sus madres y abuelas porque le han negado el dinero que van a emplear en la próxima dosis de cocaína. Asesino en serie – ha asesinado a cinco mujeres – que sale en libertad para “rehacer su vida”. La de esas pobres mujeres nunca podrán rehacerse. Hombres que asesinan a sus parajes por vaya usted a saber qué causas; jóvenes que se suicidan sin saber el motivo etc. etc. etc. Este mundo se desenvuelve, marcha, camina en una espiral satánica que no deja día en la que nos desayunemos con algún asesinato, alguna violación, alguna paliza de muerte. Más que nunca y a pesar de tanto progreso como dicen que hemos alcanzado, el ser humano está mostrando, sacando a la luz las taras que desde su creación lleva consigo, pero que ahora, cuando la sociedad ha renunciado a los valores y principios que, de laguna manera, sujetaban tanta maldad, afloran descarnadamente porque, entre otras cosas, casi no tienen castigo en una justicia laxa que ha apostado por el delincuente abandonando a la víctima olvidando que tanta maldad es, en parte, debida a que el hombre, el ser humano es el único animal que siente placer al matar, torturar y humillar. Ninguna otra especie animal, ninguna bestia mata por placer, ni tortura por diversión, solo el hombre. Y es por eso por lo que me admira la humanidad de las bestias y la bestialidad de los seres humanos.

MAROGA