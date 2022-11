Germán Gorraiz Lopez: «Putin y el KGB»

El KGB (Komitet Gosudárstvennoy Bezopásnosti;) fue el nombre de la Agencia de Inteligencia (equivalente a la CIA) así como de la Agencia principal de la Política secreta de la URSS ( equivalente al FBI) desde 1.954 a 1.991, conocida popularmente como «El Centro» y hasta Jruschov encargada de obtener y analizar toda la información de inteligencia de la nación para el Kremlin(la espada y el escudo de la URSS).

Una de las características era “la extraordinaria dependencia de los oligarcas del PCU y la fuerza y protección que éste daba al KGB», y a partir de Jruschov se convierte en un Estado paralelo dentro del estado , refractario al control del Politburó y bajo dependencia directa del «Camarada Presidente» que bautizó los métodos expeditivos en el exterior con el eufemismo de “neutralizaciones” y a la 9ª Sección de la KGB (el entonces el departamento de asesinatos) como el 13er Departamento, todavía más secreto y puesto bajo su propia supervisión.

El general Ion Mihai Pacepa es el oficial de inteligencia de mayor nivel que haya desertado del antiguo bloque soviético y en su libro “Horizontes Rojos” , avisaba de de la posterior mutación del primitivo «Centro» hasta el verdadero poder en la sombra que tutela la pseudo-democracia rusa en la actualidad:

«Tras el colapso de la Unión Soviética, los rusos tuvieron una oportunidad única de deshacerse de su vieja forma bizantina de estado policial que, durante siglos, los ha dejado mal preparados para tratar con las complejidades de la sociedad moderna. Infortunadamente, no han podido hacerlo.

No va a ser fácil romper con una tradición 500 años. Eso no significa que Rusia no pueda cambiar. Pero, para que eso suceda, EEUU tiene que ayudar. Tenemos que dejar de pretender que el gobierno ruso es democrático. Hay que reconocer lo que verdaderamente es: una banda de 6,000 antiguos oficiales de la KGB – una de las organizaciones criminales más grandes de la historia – que han capturado la mayoría de los puestos importantes de los gobiernos federales y locales».

Los desencuentros Gorbachov-KGB

Bakatin definió al KGB como “Estado vicioso” dentro de otro Estado y fue encargado por Gorbachov de limpiar la KGB de oficiales reacios a la Glasnot y a la Perestroika (Перестройка), término acuñado durante el mandato de Gorbachov para definir » un proceso de reforma basado en la reestructuración de la economía con el objetivo de reformar y preservar el caduco sistema socialista y dar a la sociedad soviética un cierto espíritu de empresa e innovación.» Este proceso, acompañado también de una vacilante democratización de la vida política, originó profundos cambios socioeconómicos que provocaron el fin de la era de Gorbachov , el posterior colapso y desintegración de la URRS y la entronización de la globalización económica con Yeltsin .

El intento de golpe de Estado del 19 de agosto de 1991 contra el presidente soviético Mijail Gorbachov , sería atribuible a los elementos residuales dentro del PCU y e la KG Brefractarios a la Perestroika . Así, según el ex consejero de Gorbachov e «ideólogo» de la Perestroika, Alexandre Yakovlev en una entrevista a la AFP:

.»Fue una sublevación del partido y del KGB, encabezada por el jefe del KGB Vladimir Kriuchkov, que contó con el consejo político del presidente del Soviet Supremo Anatoli Lukianov y una de las razones por las que el golpe no tenía ninguna posibilidad de triunfar era que el ejército nunca habría aceptado seguir el juego al KGB».

Efectivamente, miles de moscovitas salieron a las calles y levantaron barricadas para defender el edificio del Parlamento ruso, donde Boris Yeltsin( entonces presidente de la República Soviética de Rusia), asumió la dirección de la resistencia contra los golpistas, con lo que logró la vitola de defensor del balbuciente proceso democratizador de la extinta URSS y finalmente el 24 de octubre de 1991, Gorbachov abolió el KGB y sus funciones fueron asumidas interinamente por el Servicio Federal de Inteligencia (FSK).

El FSB, que empleaba a 75.000 personas, había sido constituido el 12 de abril de 1995 mediante un decreto-ley de Yeltsin para sustituir al Servicio Federal de Inteligencia (FSK), (agencia que interinamente había reemplazado al KGB en diciembre de 1993 ) y sumaba a las competencias del FSK las tareas de seguridad interior asumidas por el KGB, ( la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, así como la vigilancia de todo lo referente a la seguridad nuclear y a la producción de minerales estratégicos) y nombró en el 2000 como Director a un desconocido Vladimir Putin en lugar de Nikolai Kovalyov.

Golpe de Estado de la New KGB (FSB) con Putin

Hasta la impactante masacre de Beslán( conocido como 3-S) , los servicios secretos rusos languidecían entre jirones de la extinta Guerra Fría, pero en los sótanos de la FSB, Putin con su entorno conocido como la «camarilla de la KGB» , estaba fraguando un verdadero Golpe de Estado virtual que tendría su detonante en el asalto y posterior matanza de la escuela de Beslán (Osetia del Norte), acción atribuida a una mezcolanza de chechenos e ingushes , instaurando «la lucha contra el terrorismo checheno» como leit motiv del mandato del nuevo hombre fuerte de Rusia, Vladimir Putin y quedando Shamil Basayev y a Magomedali Vagabov como paradigmas de la nueva política de «neutralizaciones» de la NewKGB, , al haber sido ambos aniquilados por las fuerzas especiales del Comité Nacional Antiterrorista (NAK).

En el 2004, Putin aprobó la reforma de los servicios secretos , previo a la creación de un todopoderoso Ministerio de Seguridad Estatal en Rusia que englobaría el FSB con el SVR (encargado de las operaciones en el exterior), y logró la defenestración de la primitiva clase dominante proveniente de la época de Yeltsin (oligarcas), corrupta camarilla mafiosa equivalente a un miniestado dentro del Estado Ruso ya que el 36% de las grandes fortunas concentrarían en sus manos el equivalente al 25% del PIB y su sustitución por sujetos de probada lealtad a su persona, sin veleidades políticas y con el único afán del lucro rápido.

Posteriormente, silenciando las voces y medios de comunicación disidentes mediante el miedo escénico, la asfixia económica, la incoación de arbitrarios expedientes por delitos fiscales y las vías expeditivas, Putin habría conseguido la desaparición de la oposición propia de los países democráticas y la instauración del oficialismo. Dicha doctrina política conjuga las ideas expansionistas del nacionalismo ruso, las bendiciones de la todopoderosa Iglesia Ortodoxa, los impagables servicios del FSB ( sucesor del KGB) , la exuberante liquidez monetaria conseguida por las empresas energéticas ( GAZPROM) y parte del ideario jruschoviano simbolizado en un poder personalista autocrático al intentar reunir en su persona la Jefatura del Estado y la Presidencia del Partido.

Golpe de mano del FSB contra Putin?

Sin embargo, el agravamiento de la crisis económica debido al hundimiento del precio del crudo y a la excesiva dependencia de las exportaciones de gas y petróleo ( 70 % de los ingresos provienen de estas vías), la devaluación del rublo y una desbocada inflación conllevará la Agudización de la fractura social al quedar amplias capas de la población obligadas a vivir en umbrales de pobreza y depender de los subsidios sociales ( 30% de la población).

En consecuencia, deberá destinar amplias partidas de las reservas para subsanar el rampante Déficit del Plan de Pensiones y acelerar la anunciada Reducción de la Burocracia, quedando así diluidos los efectos benéficos de sus objetivos de impulsar la Vivienda y Sanidad Públicas, Reducción de Impuestos y el Cambio de tendencia Demográfica que adolece de un crecimiento negativo desde 1.991 ( -12 millones de habitantes), pudiendo reeditarse los disturbios y protestas sucedidas con Jruschov debido a la carestía de la vida.

En el supuesto de no lograr un acuerdo de Paz con Ucrania ventajoso para las tesis de Rusia, podría debilitarse el otrora poder omnímodo de Putin y fraguarse una conspiración alentada por oligarcas defenestrados por Putin y obligados a exiliarse en el extranjero.

Dicho complot tendría como brazo ejecutor al FSB), siendo acusado de los mismos cargos con los que decapitó a la camarilla oligarca: (abuso de poder, corrupción y delitos fiscales ) reviviendo el golpe de mano contra Jruschov en 1964 y su sustitución por Leoniv Brézhnev tras ser acusado de culto a la personalidad y errores políticos.

La etapa post Putin vendría marcada por la reaparición de la Troika para evitar la acumulación de un poder autocrático y al regreso de la Doctrina Brézhnev (también llamada doctrina de la soberanía limitada) que instauró que Rusia tiene derecho a intervenir ( incluso militarmente) en asuntos internos de los países de su área de influencia, fruto del atavismo de la Gran Rusia de Pedro el Grande.

Germán Gorraiz López- Analista