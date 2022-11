Juan Perez de Mungía: «Un secreto a voces»

Es un secreto a voces que la ausencia de transparencia de un gobierno construido sobre la farsa ampara un nepotismo rampante que alimenta la corrupción como se revela en los numerosísimos casos de toda índole en que está envuelto el partido socialista o sus socios. Para no ser transparente hay que crear una oficina de transparencia, y formalizar una ley de secretos oficiales que le blinde. Un sistema de partidos es un sistema en el que se secuestra la democracia por aquel partido que ocupa con mas o menos intensidad todas las instituciones del Estado. Aquí la piedad del sátrapa es una pura manifestación de debilidad caracterial, y no la tuvo Hitler ni en el bunker donde se suicidó. Como se ha encargado sistemáticamente de hacer, Sánchez, en un signo que nada le distingue del dictador que ajusta la norma o su interpretación a su mera voluntad, mangoneando la justicia, se revela dramáticamente en el hecho de que haya impedido al Consejo General del Poder Judicial hacer nombramientos, pero si le autorice a posteriori, introduciendo la excepción de nombrar los dos magistrados del Tribunal Constitucional y nombrando con toda impudicia a los suyos, a pesar de sus cualificaciones y neutralidad. La pareja de Meritxel Batet y la pareja de Juan Carlos Campo. En ese espíritu vengativo del que retorna una y otra vez a la guerra civil y al franquismo, al sanchismo no le basta con mentir al ciudadano en una muestra inexcusable de mendacidad, lo mismo cerrando el congreso, que confinando a los ciudadanos, o articulando todas las leyes para su control. Va mas allá. No le gustan los controles precarios. Los quiere absolutos. Provoca el desorden para prevalecer. El sanchismo trata de anular a sus adversarios declarándolos enemigos y así se caracteriza por hacer exactamente lo contrario del discurso con el que pretende legitimar lo que contradice la ley y la razón.

A Sanchez le ofende la verdad, y por eso, con la audacia de quien se juega la vida en un albur, está dispuesto a comprarla con los recursos públicos, sea la prensa quebrada y subvencionada, sea por la resistencia de quienes comen de su mano, sea por la pléyade de esbirros sometidos a su voluntad. El carácter de Sanchez explica porque un pais desarrollado se sometió a la jerarquía y al sistema hitleriano. Merece ser reo de la ley esperando que un ajusticiamiento tarde o temprano llegue a juzgarlos por la inenarrable frecuencia de sus delitos. Siempre ha sido ese el riesgo de un poder ejecutivo dado que la capacidad de castigo del delito depende de su asistencia. Ni los jueces pueden hacer cumplir sus sentencias sin apelar al Ejecutivo, ni el legislativo imponer la razón siendo que no solo las listas, sino aún los votos se negocian por Sanchez con la asistencia de sus miles de consejeros directos e indirectos en su torre de marfil. Un poder reinante con una guardia pretoriana que lo mismo puede subvertir la prohibición de la amnistía en la Constitución, como aislar, humillar y asediar al Rey Pasmado que sólo pretende preservar a su familia siquiera sometiéndose a una plebeya que impone su agenda y decisión, de la misma naturaleza y ambición que la Sra. de Sánchez. Ya se sabe de la matrona castellana que defiende con uñas y dientes la dieta de su sexo para obtener pingües beneficios.

Es un derecho constitucional no acusarse a sí mismo, y es cuando menos pobre suponer que la mejor defensa es un ataque. Sánchez va mas allá. Por sí mismo está dispuesto a matar, representa a aquel tipo de sujeto que tiene a quien encargar el ajusticiamiento ajeno con cualquier doctrina atrabiliaria. Si no puede imponer el silencio con polonio, tentado está de asesinar para que misteriosamente caigan por la ventana política sus adversarios, de inventar una justicia divina al discrepante, con la misma eficacia putinesca, aunque carezca de la capacidad directa del envenenamiento que Putin ensayara tanta veces, con espías, ministros, oligarcas, y opositores. Siempre existe la posibilidad de la destitución y el olvido o las balas perdidas y los abrecartas amenazantes desaparecidos. Y las piedras acccidentales a manifestaciones legales.

Sánchez señala a los discrepantes en los medios, un gobierno de «troles» que difunde la necedad humana, tergiversa la realidad, subvierte la lengua y la modifica para que el sentido de la expresión quede convertido en una sintáxis hueca, ininteligible para el profano. Sánchez desea enviar carne de cañón a las urnas. La movilización de los pobres para que su camarilla donde destacan los chechenos de Podemos actúen como infiltrados, el grupo feminazi Wagner y Pablo Iglesias el Alexander Dugin español, favorable a las tesis de Putin en Ucrania, que emplea los mismos métodos para el adoctrinamiento en las RRSS enarbolando la bandera de quienes heredan a su juicio el desaparecido proletariado. Siempre habrá pobres con los que enriquecerse esta suerte de hermanitas de la caridad ajena, y responsabilidad propia.

Sánchez saborea primero el secuestro de las instituciones, y anticipa en sus movimientos un pucherazo electoral inimitable por las dictaduras latinoamericanas, ¿Quien no daría por cierto su triunfo anticipado por los Tezanos, ejemplo de pistoleros y guardias de los campos de concentración a que se somete bajo su dictadura del proletariado, a los disidentes. Por si acaso hay que poner tope a la riqueza. Como cualquier Cristo que se precie, Sánchez tiene a su San Juan Bautista en el zapaterismo, el emérito «Horroris Causa» y esta vez para dictar y hacer el mal predicando el bien.

Tiempo atrás las formas del nepotismo militante cobrado frente a sus víctimas hizo popular el juicio de que tiran mas dos tetas que una carreta de bueyes, y un dicho no menos popular e incisivo consistía en hablar de una vía vaginal al socialismo, o una vía vaginal a la cátedra, o una vía vaginal a la titularidad en el ámbito académico. Ninguna institución se ha librado de ese mantra miserable por la que los favores sexuales se traducían en posiciones de renta y prestigio. Sánchez ha acabado con la función pública de manos de los sindicatos delincuentes subvencionados por el dinero público. Cualquier afiliado, cualquier profesional, cualquier académico conoce una pléyade de casos del papel del silencio del «amor» oscuro. Con los tiempos lo único que ha venido a ampliarse es el espectro de los influencer de modo que lo mismo que Laura Borrás defiende al amigo por el que se ha visto encausada, Sánchez enchufa en una cátedra universitaria como conseguidora de recursos, a su señora, la presidenta del presidente, a la que pasea como algo mas que reina consorte o primera dama. Begoña suele tomar con independencia sus propias decisiones sabiendo como hacía Livia con el gran emperador de Roma, Augusto. Augusto controlaba el Estado. Livia controlaba a Augusto. Muchos lamentamos que Pablo Iglesias rompiera con Tania Sánchez que tenía un perfil propio como comunista. Pablo Iglesias pudo encontrar entonces a Irene Montero, sin personalidad, sin escrúpulos, con esa típica mueca de quien tiene menos pudor que aquella que había ganado al menos unas primarias entre los suyos. Elevar a categoría de escándalo la denuncia de la verdad, no puede permitirnos ignorar cuales son los mimbres sobre los que se ha construido su prestigio de Savonarala la ínclita Irene Montero a golpe de violadores y pederastas. La pederastia es por ahora la última frontera, al tiempo que se promueve el animalismo y el canibalismo.

Hace tiempo que predijimos cual iba a ser el destino de Pablo Iglesias tras hacer desaparecer a todos de los que se sirvió en su proyecto autócrata. Sánchez ha ido mas lejos. Ha construido en torno suyo un tenaz nido de víboras con ese fichaje inefable de Bolaños. El jefe de los sicarios de los que se se sirve en su ascenso. A Sánchez no le persiguen las sombras de cuantos le han servido en su autopromoción, ahora socialmente muertos y retornados a su nicho anterior o recomprados. La pregunta que Hegel contestara se repite, es legítimo oponerse al tirano, y es legítimo que el Estado se defienda. Aquí el problema es que Sánchez no es el Estado. Y el Estado no se defiende. Solo con pusilánimes y tibios no caerá, menos aún mientras siga contando con tales esbirros agradecidos. Y es estúpido creer que Feijóo representa su alternativa. Sánchez no quiere admitir que es un villano, engañoso, cruel, enojado, mentiroso, escurridizo, y manipulativo. Se tiene a sí mismo como un excelente orador, y como un atleta de andares firmes y decididos, el «hot president» capaz de ser encantador cuando conviene y defender en cada momento lo que cualquiera habría tenido por contradictorio. Nadie ignora que ejerce como un presidente peligroso. gobernante maduro que envidia a Obiang, se inspira en Daniel Ortega y dispara misiles ideológicos desde su Pyonyang de La Moncloa. Todos los dictadores caben en uno.