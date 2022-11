Laureano Benitez Grande-Caballero: «Perros ladradores, poco mordedores»

Cada maña, en el momento de despertar, practico invariablemente tres rutinas: rezo mis oraciones brevemente, miro al cielo para ver cómo está el bombardeo de las estelas químicas, y me esfuerzo por encontrar razones para no dejar de una vez mi lucha contra el sistema NOM.

n cuanto a la tercera rutina, la causa de mi cansancio endémico no radica en la enorme dificultad de la empresa de triunfar sobre el satánico Leviatán que nos oprime, no, sino en la comprobación de que a la gente presuntamente despierta se le puede aplicar aquel famoso dicho que afirma que “Perro ladrador, poco mordedor”.

Hace poco escribí un artículo sobre la disidencia “jet”, que te edulcora con empalagosas promesas de colaboración pero que, una vez le vuelves la espalda, van a por tabaco, te dejan tirado, no contestan tus llamadas ni tus mensaje, y si te he visto no me acuerdo. Gente rara, rara, sin honor ni palabra.

El caso es que entre la disidencia chusquera, entre los presuntos despiertos que presumen de estar iluminados… entre la soldadesca que no aparece en tertulias, ni en vídeos, ni en congresos, ni en ninguna palestra, es abundantísima la tropa que, si no va a por tabaco, ejerce la potentísima acción de ladrar, pero no morder.

Esta disidencia que ejerce como principal –y única– acción de combate el chateo compulsivo, donde a veces exabruptan sus deseos de venganza contra la mafia satánica lanzando proclamas incendiarias, proponiendo mil y una cosas, lanzando sus ladridos contra el sistema, cuando se les propone alguna acción de reclamar ante algún organismo oficial protestando sobre algún tema (mascarillas, vakunas, estelas químicas, etc.), con escritos que solo requieren unos cuantos minutos para poner sus datos y enviarlos por email, se te ponen a silbar, van a por tabaco, y no colaboran, no se atreven a morder, se van con el rabo entre las patas.

¿Por qué? Muchos se escaquean, otros pocos ponen dinero en el caso de que sea necesario, otros dicen que los escritos, las reclamaciones y las denuncias no sirven para nada, que la gentuza globalista se los pasa por el forro, que los archivan… Bonita excusa, pero a otro perro con ese hueso, porque lo que realmente quieren hacer al negarse a morder es esconder su kobardía, no dar sus datos personales, y que otros den la cara, les saquen las castañas del fuego.

Luego, después de haber graznado y ladrado, se van a sus perreras, a tomar unas birras, a ver películas de Netflix, a cantar goles, satisfechos de haber contribuido a la causa contra el NOM.

Mas un perro que ladra y no muerde, jamás podrá aspirar a convertirse en lobo, que aúlla, y ataca, y muerde…

Canal de Telegram del autor: https://t.me/laureanobeni