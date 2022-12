Rafael López Charques: «Sentido pésame»

Si los acompañamos en el sentimiento, no solo a los socialistas españoles, sino a todos los del mundo. La razón es muy simple, según parece “cum fraude” ha conseguido, por aclamación ser nombrado presidente de la Internacional Socialista.

Dado el hecho nos vienen a la mente varias preguntas. ¿Cuánto tiempo va a durar en el puesto hasta que los socialistas con sentido común, que los hay, lo echen?

Otra incógnita, ¿destruirá el socialismo?, no duden que si tiene que hacerlo para mantenerse cara a la galería lo hará. Podríamos plantearnos bastantes más cuestiones, pero no viene al caso. Simplemente les damos el pésame a los socialistas si actúa con ellos como con nuestro país, y les advertimos de que siempre que le convenga personalmente hacerlo, lo hará.

Recientemente durante el homenaje a una escritora ya se vanaglorió diciendo que “una de las cosas por las que pasaré a la historia”. Eso es lo único que verdaderamente le importa, su ego narcisista le obliga a ello.

Lo que debe tener presente es que se puede pasar a la historia por muchos motivos. Por ser un estadista ejemplar, ser un genio, un gran intelectual, un gran artista, etc., y también por ser una basura humana.

Desde aquí, en plan de buena voluntad, le aconsejamos que deje de pensar en la historia y piense en el presente. Según parece hay varios barones regionales de su partido que con mayor frecuencia le plantan cara, que tome nota; cierto que también los hay de los que siempre le aplauden, pero la historia, a la que parece tan aficionado, nos enseña que suelen ser los primeros en abandonar el barco cuando se hunde.

No debe olvidar que por muchas leyes que haya, la verdad solo es una. En consecuencia no debe extrañarle que haya tanta suspicacia en relación con la Ley de Memoria Democrática, dado que su gran impulsor, el secretario de estado de estado para la misma, en sus tiempos se presentó a unas elecciones aliado con unos escindidos de ETA. Por cierto un antiguo miembro de la misma y ahora diputado, al que al parecer “cum fraude” consulta todos sus pasos, ya ha anunciado públicamente que “hemos convocado una manifestación para el día 6 en contra de la Constitución” Tome nota.

Para ayudarle a pasar a la historia, le advertimos que alguna prensa ha informado de que los morados pretenden una modificación del Código Penal en materia de los delitos de desordenes públicos (ya puede imaginarse que pretenden), y están estudiando una posible eliminación del mismo de lo que actualmente son injurias a la Corona, al Rey, la familia real y a España (que todavía existe). Puede estar tranquilo de momento, del Jefe de Gobierno no dicen nada, que se sepa hasta ahora, pero todo puede llegar.

Desde luego como no va a pasar a la historia es como “El Imparcial”, pues permite que el vicepresidente del Congreso expulse a una Diputada por llamar con toda la razón filoetarras, a un grupo del que él depende y ciertamente lo es, al tiempo que los suyos se hartan de calificar de fachas, en la misma Cámara, a todos los que no les gustan. Esa más, días pasados se personó en la misma un diputado con una camiseta en la lucía una reproducción del sello procomunista y la presidenta no lo vio o miró para otro lado. ¿Qué hubiese pasado si en vez de llevar la hoz y el matillo llevase una esvástica? Tenemos entendido que la Unión Europea tiene totalmente prohibidos ambos símbolos.

Tenemos pues suficientes evidencias para compadecernos de los auténticos socialistas, pues ahora tienen mundialmente al frente a una persona cuyo único objetivo es pasar a la historia, sea como sea.