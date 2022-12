José Manuel García Albarrán: «Cría cuervos y te sacarán los ojos»

El refrán que inspira el título de éste artículo está basado en una cita Bíblica (Proverbios 30:17) en la que podemos leer: “El ojo que escarnece a su padre y menosprecia el obedecer a la madre, lo sacarán los cuervos de la cañada y las crías del águila lo devorarán”.

Este proverbio con un claro fondo metafórico, en su actual acepción como refrán se atribuye a D. Alvaro de Luna -Conde de Castilla- (1445) quien, según cuentan, yendo de cacería se encontró con un pobre hambriento que tenía vacías las cuencas de sus ojos, explicándole éste el motivo de su ceguera: ‘Había criado y alimentado a un cuervo desde su nacimiento y cuando ya era adulto le atacó con violencia dejándole ciego’.

Extrapolando a la actualidad y dándole interpretación, su significado no es ni más ni menos que “Poner de manifiesto la ingratitud de algunas personas que, no solo no devuelven los favores que reciben, si no que traicionan a quien se los hizo”.

Pues la verdad es que analizando los pactos, de eso que en su día dieron en llamar ‘gobierno de coalición’, al que visto lo ocurrido, sería más justo llamar ‘gobierno de coacción’, porque ya se podía intuir que nada bueno podría salir de ese contubernio social-comunista del que ya se desprendía una sospecha… el resurgir del independentismo, porque Pedro Sánchez ansiaba acceder primero y mantenerse después a toda costa en la Moncloa, importándole un bledo haber engañado a su electorado socialista, haber traicionado a los ciudadanos que aún creíamos en la democracia y haber mentido hasta la saciedad dando alas a ‘estos cuervos’ cuyo único fin es convertir España en un puzzle de repúblicas independientes, cuyo máximo protagonismo recae en los políticos catalanes y vascos. ¡Cría cuervos…!

Sería interminable citar en este artículo la lista de concesiones estatutarias, jurídicas, sociales y económicas que desde el 2018 Sánchez ha concedido a las CC.AA de Cataluña y País Vasco, unas ‘bajo cuerda’ y otras por Decreto Ley.

Veamos unos ejemplos de las pretensiones y logros de los separatistas catalanes y vascos, a cambio del apoyo al ‘gobierno de coacción’ de Sánchez para aprobar ‘leyes express’ y Presupuestos Generales del Estado (PGE) de los que, en parte, dependía su estancia en la Moncloa un año más para seguir alimentando el ‘deseo onírico’ de perpetuarse en el poder y pasar a la historia, según él, por ser “el que desenterró y trasladó el cadáver del dictador”.

¡Triste balance Sr. Sánchez…triste balance!

Tras afirmar que “La derogación del delito de sedición no tenía nada que ver con el apoyo de ERC, JxCat, EH Bildu y UP” sale a la palestra el portavoz de ERC -Gabriel Rufián- y le deja en ridículo una vez más por mentiroso, al asegurar que: “ERC apoyó y votó a favor de los PGE supeditando dicho voto a la derogación del delito de sedición”

¡Cría cuervos…!

Este mismo ‘diputado’ y portavoz de ERC -Rufián- no tuvo ningún reparo en vilipendiar o denigrar públicamente al Rey y a la Monarquía diciendo: “La monarquía y el Rey de España no nos representan. La sociedad catalana vasca y -gallega- ¿Me he perdido algo? rechazan mayoritariamente la figura de una ‘institución anacrónica’, ‘heredera del franquismo’ que se sustenta en el objetivo de mantener e ‘imponer la unidad de España’ y sus leyes…”

¡Cría cuervos…!

En esta misma línea se manifestó el Presidente de la Generalidad catalana -Pere Aragonès- quien aseguró que “Habrá más acuerdos con Pedro Sánchez para la resolución del ‘conflicto político’ con el Estado” añadiendo a continuación que: “Tras eliminar la sedición, toca ahora reformar la malversación”

A la vista de las anteriores manifestaciones de estos dos ‘políticos’ catalanes, no cabe la menor duda que Sánchez negocia a espaldas de todos los españoles las prebendas y concesiones otorgadas a los políticos republicanos e independentistas catalanes, mintiendo una y otra vez descaradamente en el Parlamento y ante los medios de comunicación.

Mientras que los de EH Bildu pagan la condescendencia, generosidad y la sumisión del Gobierno de Sánchez (modo bajada de pantalones) con estas declaraciones explosivas del Coordinador general de EH- Bildu, antes portavoz de Batasuna -Arnaldo Otegui- que recuerden, fue condenado cumpliendo 14 meses de cárcel, por el delito de ‘enaltecimiento del terrorismo’, quien se ha permitido decir recientemente “Convocamos una manifestación, en contra de la Constitución y por ‘la República vasca’, animando a los sectores soberanistas, abertzales de izquierdas, a las mujeres y a los antifascistas para que miles de personas ocupemos las calles de Bilbao el día 6 para decir que ‘este país’ más tarde o más temprano alcanzará todos sus objetivos con una ‘Constitución propia’ y un ‘Estado propio’, de lo contrario sólo podemos esperar de España que recorte y niegue nuestros propios derechos”

Y no contento con esto se jacta de “mantener en el poder al gobierno actual obteniendo a cambio ventajas y concesiones para los presos etarras”.

¡Cría cuervos…!

Pero si deplorable es la conducta de los que traicionan a su electorado mintiendo repetidamente con tal de obtener un beneficio propio, mucho más lamentable es que el Gobierno de la Nación cuyos miembros -Diputados, Senadores y Ministros- que han jurado la Constitución y fidelidad al Rey, ni cumplan el mandato Constitucional ni respeten al Rey y a la Monarquía Parlamentaria como sistema democrático elegido por una gran mayoría de las fuerzas políticas de derecha, centro e izquierda.

Vergüenza les tenia que dar ‘la pantomima’ montada en las puertas del Parlamento, el pasado día 6 de diciembre, para conmemorar el 44 aniversario de esta Constitución que ni cumplen, ni respetan, ni defienden ante las agresiones y vejaciones continuas que le infieren los enemigos de nuestra Nación, de España, esos mismos que son ‘protegidos’ y ‘mimados’, en detrimento de todos los demás, por este gobierno que cada vez nos representa menos al resto de los españoles.

¡Cría cuervos y te sacarán los ojos!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado