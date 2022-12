Manuel del Rosal: «Selección española: el rondó infinito»

¿Quién sopló a Marruecos que los jugadores de España no saben tirar penaltis? Porque el conjunto africano fue desde el minuto uno a por los penaltis. ¿Sabían por los videos que España es un rondó infinito que no acaba en nada? ¿Cómo alcanzaron a ver que la selección española carece de un crack, del jugador que se echa el equipo a la espalda? Y ¿de qué manera conocían la falta de disparos de los imitadores del tiki taka; no digamos de la falta total de disparos desde fuera del área? ¿Conocían la falta de atrevimiento y desparpajo de nuestros jugadores que, incapaces de regatear una silla, soltaban el balón al compañero como si quemara para que el compañero hiciera igual? ¿De dónde les vino saber que Unai Simón es ese portero que, cuando debe actuar como tal, media España se pone a temblar? O simplemente se trata de que nuestros jugadores son corrientitos y faltos de la personalidad y responsabilidad necesarias para afrontar un mundial y que están entrenados por un iluminado cuya principal característica es su falta de humildad.

España es el equipo que necesita mil pases para llegar hasta la frontal del área del equipo contrario y, cuando está allí, volver hacia atrás hasta Unai Simón para dar comienzo a otra tanda de mil pases. Es el rondó infinito y banal porque no termina en lo importante: el gol. Rondó es una palabra francesa que designa una danza en circulo al compás de una música profana de la Edad Media francesa. Nuestros jugadores han interpretado el rondó de forma magistral haciendo giros, arabescos, volteretas, contorsiones etc. que son agradables a la vista, pero que ha nada conducen salvo a – eso si – permitir que ningún jugador español incluido el portero, se quede sin participar en él. Ante el rondó rococó y carnavalesco, Marruecos se atrincheró delante de Bono y esperó en la absoluta creencia de que los jugadores españoles nunca verían puerta mareados como estaban de tanto dar vueltas, de tanto marear la perdiz sin disparar. Y, naturalmente, llegamos a los penaltis. Y, como dice el refrán: “al freír será el reír”, los marroquíes rieron antes incluso de comenzar a tirar la pena máxima porque tenían a Bono y el conocimiento filtrado por alguien de que a los españoles les iban a temblar las piernas tras 120 minutos de rondó inútil ante el portal de Bono que ya les había dejado exhaustos, sin ideas y mirando de reojo a Unai Simón, un portero sui géneris que juega de líbero.

Si alguien creía en esta selección de jugadores mediocres y un entrenador iluminado y mesiánico, es que no sabía ni sabe nada de fútbol. Luis Aragonés definía el fútbol con esta frase: “Ganar, ganar y ganar”. Pero para ganar hay que tirar a puerta, meter la pelota en las redes contrarias y evitar que ellos hagan lo mismo, y para eso hay que profundizar corriendo con sentido y dejando para mejores momentos las gilipolleces geométricas del rondó hasta la náusea que termina en nada; solo en el mareo a no ser, claro, que en el equipo haya jugadores como Iniesta, Xavi, Villa etc. y un entrenador con la inteligencia y decisión basada en la humildad de Luis Aragonés y Vicente del Bosque.

Pero eso se da una vez y nada más, Santo Tomás

MAROGA