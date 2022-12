Jacinto Romero Peña: «Comienza el año político más largo y vital de la historia de España en lo que va de siglo (I)»

ABIERTA EN CANAL LA POSIBILIDAD DE QUE LA ESPAÑA QUE HEMOS CONOCIDO HASTA AHORA NO LLEGUE A 2030.

Si alguien cree que las próximas elecciones nacionales se van a disputar en clave ideológica, como hasta ahora, anda completamente perdido. Para España, serán unas elecciones de subsistencia como nación.

Cuando se estima que el actual gobierno de España y sus aliados están ya a punto de traspasar las almenas del edificio constitucional, y entrar a degüello contra los restos de lo que fue un orden establecido en el 78 por un consenso en que tantos pusieron tanto de su parte, puede ser producente reflexionar con calma sobre el devenir de los próximos meses y las finalidades e intereses de unos y de otros, de los de acá y de los de acullá.

La mayoría de los pronósticos dan por buena la fecha de 10 de diciembre de 2023 para las próximas generales, siendo indudable que el pistoletazo de salida para este evento ya ha sonado, con meta volante en las elecciones municipales y de comunidades autónomas (algunas) de 28 de mayo próximo. No obstante, un planeamiento serio y previsor por todas las partes implicadas debe hacer que no se puedan desdeñar otras posibilidades, ni mucho menos.

Porque el presidente del gobierno, apoyado por un aparato del estado productor de una propaganda masiva como pocas veces ha sido vista; que dispone de ingentes cantidades de dinero con que comprar diversos tipos de voluntades vía presupuesto; de un salvoconducto irreversible por la mayoría parlamentaria tan variopinta que ostenta; y de una presidencia de la UE en el segundo semestre del año –escaparate que será explotado a fondo como salvador del norte de Europa dentro de una crisis energética sin precedentes-; tiene toda la libertad de acción que necesita, pudiendo marcar a su voluntad lo que en términos deportivos suele llamarse “el tempo del partido”. Y así, parece claro que se está apresurando a finalizar la puesta a punto de los mecanismos con los que “retorcer” la Constitución a voluntad, debiendo esta fase estar finalizada en fechas ya más o menos inmediatas para disponer después de un periodo de amnesia colectiva que le permita dedicarse a preparar en detalle las municipales y autonómicas.

Como resumen de todo lo anterior, la presidencia de la UE, que tan importante puede ser para el futuro personal del presidente del gobierno como apoyo propagandístico para las elecciones y, sobre todo, para tener dónde ir si las pierde, parece irrechazable para el señor Sánchez; y los plazos de convocatoria de elecciones, disolución de cámaras etc, nos llevarían al citado 10 de diciembre. Pero no nos confundamos ni perdamos en la nube. Si el señor Sánchez pudiera predecir con veracidad algún hipotético beneficio claro y palpable, vía encuestas serias, del hecho de ir a rebufo de sus alcaldes y barones, las adelantaría al 28 de mayo sin importarle un bledo la “feroz” oposición de éstos. Así que ojo avizor, no sea que a alguno le coja la convocatoria de elecciones en plena Semana Santa, y debajo de un paso (trono) durante una chicotá. Dicho queda.

Desgranando, quedémonos con el 28 de mayo como solo el primer test del año, de naturaleza parcial. Toda la carne en el asador para su preparación, por lo que en el desarrollo de los acontecimientos más inmediatos es de prever huelgas y manifestaciones hasta fechas próximas a los comicios -alguna de ellas ya anunciada-, según diferentes localizaciones; cascada de encuestas en diversos medios con resultados de empate técnico, imposibles de validar, destinada a mantener la moral propia y derruir la de los oponentes; ataques personales desaforados para hundir el prestigio de aquellos; mentiras manifiestas y medias verdades fuera de contexto -que suelen ser tan mentiras o más que las anteriores-, etc. Lugares como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital –más que acostumbrados a esta dinámica-; y los ayuntamientos de Zaragoza, Málaga o Salamanca, por citar solo unos ejemplos, estarán en un Waterloo permanente. Sin embargo, en Sevilla, Valencia o Valladolid, todo irá como la seda.

Y qué decir de esos días siguientes a las urnas, con el recurrente baile de chotis para la interpretación de los resultados. Las elecciones no han ido mal porque hemos ganado en plazas muy difíciles; perdido por muy poco en los tradicionales feudos rivales; y se ha observado, además, un ascenso imparable en aquellas donde nuestro discurso ha calado. Por supuesto, en Cataluña hubiésemos arrasado como dicen las encuestas hechas el mismo 28 y varias semanas anteriores. Porque, de haber habido elecciones en Cataluña, otro cántaro llevaría el agua. De libro. Unos días de reuniones y “triunfalismo”, y La Mareta, ya en junio porque el 1 de julio comienza lo de la UE.

En la Mareta, a barlovento de los alisios, toma de decisiones sobre la fecha exacta de las nacionales, con el asunto del juramento de la princesa Leonor el día 31de octubre en el candelero. Le corresponde ese día según estipula el art. 61.2 de la Carta Magna, pero si se han culminado los trámites para retorcerla, ¿porqué no se puede comenzar con este insulso detalle y propinar una bofetada “tipo Calomarde” a la Casa Real adelantando algunas fechas para que deba jurar ante la Diputación Permanente de las Cortes por estar estas disueltas o esperar a febrero a que sus señorías vuelvan de las vacaciones de enero? Sea o no sea, volvemos a la casilla de salida de la libertad de acción del presidente del gobierno. Veremos.

Ya puestos en el tramo final, en caso de que este PSOE pueda gobernar para otros cuatro años, según se puede colegir por la experiencia de la presente legislatura, la situación será irreversible para la España que hemos conocido. No es ya que asistamos a casos como el de Junqueras presidiendo el gobierno de Cataluña – cuestión que me parece clara para antes de finales de 2023-, olvidando lo sucedido en 2017; o la vuelta de Puigdemont también para el 23, antes no, no sea que los sentimientos quiten votos al gobierno. Lo importante será lo de “lo volveremos a hacer”, ante un estado que estará completamente auto desarmado de manera voluntaria.

Se atisba o más bien se palpa, por tanto, que dentro de la próxima legislatura se produzca el referéndum unilateral de independencia, o uno en principio no vinculante también unilateral que tenga como finalidad comenzar la última etapa del proceso, ya definitiva y a muy corto plazo. Si el resultado es positivo, independencia. Si es negativo, repetimos en pocos años más. Proceso irreversible. Por supuesto, este hecho sería enmarañado, si interesa, con la situación del momento que se viva en Escocia, nunca con la de Bretaña o Córcega, y ni siquiera con Quebec, argumento que se evaporó hace unos años como un Mar de Aral de las ideas. Pero el plato fuerte del enmascaramiento estaría en la necesidad de una nueva arquitectura política en España que lleve a una República Federal donde quepa Cataluña. Estúpido argumento. No estamos en 1931 donde se convenció a Francesc Macià para que se quedara en España, nada más proclamarse la Segunda República, mandándole a varios ministros del gobierno provisional; o en octubre de 1934 cuando se hizo lo propio con Lluis Companys, cuestión de la que Alejandro Lerroux encargó al general Domingo Batet. Ahora, no es eso, no es eso, que diría Ortega. Ahora es la independencia. En algunos medios dicen que el referéndum está ya pactado, a lo que se puede argumentar que, extrañeza por parte de un observador no inercial, ninguna.

Pasos claros sobre cómo se podría retorcer el artículo 2 de la Constitución que dice que esta “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española…” Posiblemente a través de la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía referéndum que establece el punto 32 del art. 149. Argumento burdo donde los haya. O simplemente aludiendo el “nuevo” TC a los sentimientos para afirmar que, en realidad, los que votan independencia no pertenecen a la Nación española por lo que no estarían incluidos en el articulo 2 mencionado. Más burdo aún. Pero dijimos al principio que el asalto al edificio constitucional parecía haber traspasado las almenas y comenzado el degüello. Pónganse a cubierto.

Significaría todo lo anterior que 40 millones de españoles seríamos convidados de piedra de nuestra destrucción como nación. Ni siquiera seríamos consultados, cuestión que significa ni más ni menos que se nos hurtaría de la soberanía nacional que “reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” (art.1.2 del Título Preliminar, 1978). Y si tratamos de entender esto en su contexto histórico contemporáneo, resultaría que estaríamos yendo contra el giro copernicano de la Constitución de 1812 respecto del absolutismo del Antiguo Régimen, en que se establecía que “La soberanía reside esencialmente en la Nación y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales” (art.3). Cientos de miles de españoles han luchado y muerto a lo largo de los dos últimos siglos para poder ostentar la soberanía de la Nación sin que personas o grupos de ellas les impusieran otros derroteros. ¿Estos dos siglos de esfuerzo y calamidades en la lucha contra absolutismos y autoritarismos van a quedar en una situación similar a la de la Constitución de Bayona, una carta otorgada que no incluía a los españoles en el concepto de soberanía? ¿Volveremos a los tiempos de Carlos III con su Absolutismo Ilustrado? En lo que a esta última pregunta respecta, la respuesta es claramente no, porque no es precisamente ilustración lo que predomina por estos hangares.

Y vemos más. Volviendo a ese “tempo de los hechos”, existiría una coincidencia de intereses entre separatistas y un gobierno decantado por una nueva arquitectura política de España. Se aprovecharía como cocina edulcorante que lo que interesa es una federación de estados ejecutada de abajo hacia arriba donde los pueblos puedan decidir libremente cómo se organizan, no una división en Comunidades Autónomas hecha de arriba hacia abajo producto del 78 y del proceso histórico no democrático vivido en España desde los iberos hasta 2004, año en que se disparó toda esta locura. Ni siquiera la Segunda República se atrevió a ello, afirmando en su Constitución de 1931 que España era un Estado integral (art.1), constituido por “Municipios (sic) mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía” (art.8). Lo de Estado integral se sustanció, respecto de Cataluña, con lo de Macià y Domingo Batet que decíamos antes.

Y claro, viene un corolario a todo esto, si se permite un referéndum unilateral a Cataluña, ¿porqué no se va a hacer lo mismo con el País Vasco? ¿Y qué me dicen de Baleares y Valencia? ¿El antiguo Reino de Granada podría acceder a la secesión? ¿Qué ocurre si una mayoría de extremeños y salmantinos deciden ir con Portugal hartos de abandono y de corredores mediterráneos para ricos, tratando de reeditar la Lusitania hispánica? ¿Y Galicia, que comparte lengua en gran medida con Portugal? No respetado lector, no es una broma, de ninguna manera, simplemente estoy recordando con matices –los cantones no fueron independentistas sino federalistas radicales- la situación de España en septiembre de 1873, durante la Primera República, instaurada por cierto de forma ilegal el 11 de febrero. En dos meses se cumplirán 150 años de esta nefasta iniciativa promovida por unas cortes monárquicas que traicionaban a una de las constituciones más valiosas, democráticas y avanzadas no solo de la historia de España sino de toda Europa, la de 1869.

Y ante todo esto, la oposición de derechas –qué estúpido, anticuado y simplista es esto de izquierdas y derechas-, perdida en si hace una moción de censura o no, ya que los números no dan. Entiendan la situación. Ha comenzado el degüello. Déjense de tiritas que la sangre sale y va a salir a borbotones. Frente Constitucional, o Frente por la Constitución, ese es el nombre o similar con el que deberían concurrir juntos a las próximas elecciones. Y déjense de complejos de foto de Colón, la ultra no sé qué, la ultra no sé cuándo, y toda la parafernalia ya conocida. Déjense de complejos. Hagan un frente común como en noviembre de 1933. Déjense de complejos. Déjense de complejos. Y comiencen ya los trabajos pertinentes, no sea que les coja la convocatoria de elecciones en medio de una chicotá, como decía más arriba.

Jacinto Romero Peña