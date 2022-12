Sobre la cultura de la violación, Unidas Podemos, PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude y el todo vale

POR UNA JUSTA, EFICIENTE Y MUY NECESARIA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA

Lo de la “cultura de la violación” de la extremista socialista-comunista, izquierdista, Irene Montero, de Unidas-Podemos, nada más y nada menos que ministra de Igualdad del gobierno de España de PSOE (Partido Socialista Obrero Español), Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude (todo vale por el poder, muy injustos privilegios y descalificar, deslegitimar, ningunear y linchar a sus principales adversarios, competidores y críticos democráticos constitucionales españoles y que vienen convirtiendo en todo lo peor y contra los que todo vale, incluido lo peor…), y que Irene Montero llevaba por escrito cuando lo dijo en el parlamento español, donde, de forma muy injusta, hay dos varas de medir por el comportamiento politiquero, partidista y sectario de la presidenta del Congreso de diputados del Partido de los Socialistas de Cataluña/PSC-PSOE, Meritxell Batet y su sustituto del PSOE, el vicepresidente primero del Congreso, también del PSOE, Alfonso Rodriguez.

Lo de la “cultura de la violación” de Irene Montero en el Congreso, también lo ha utilizado, entre otros, su expareja Pablo Iglesias (fundador del partido de extrema izquierda Podemos, apoyado por el Foro neocomunista de Sao Paolo 1990, creado en 1990 por Fidel Castro y Lula da Silva cuando se hundió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas-URSS, el comunismo del este, etc.; apoyado, también, por Irán fundamentalista islámico, por el extremismo populista peronista, corruptor-corrupto… argentino, etc.; profesor universitario de “Análisis del comportamiento político y electoral, Teorías de la democracia”, de la Universidad Complutense de Madrid), que lo comentó en la radio y a propósito de un anuncio contra la violencia de género que hizo la Xunta de Galicia.

Lo de la “cultura de la violación”, se trata de la aplicación de las revolucionarias teorías postmarxistas freudianas, psicoanalíticas de Lacan, Foucault, Deleuze, Derrida, Laclau, Zizek, etc.

Lo sacan, lo de la “cultura de la violación”, de los citados y se lo atribuyen, de forma totalmente provocadora, al PP (Partido Popular), para tratar de tapar sus graves fracasos con, entre otras leyes, etc., la muy chapucera e incompetente ley del “Solo si es si” y que viene poniendo en la calle, bajando las penas a peligrosos delincuentes sexuales. Al mismo tiempo, tachan de fascistas, extrema-derecha, etc. a los que denuncian a los filoterroristas, proetarras de Bildu, que de forma reiterada vienen haciendo homenajes a miembros de ETA, etc. Aún, hoy, diciembre 2022, hay 379 asesinatos de la banda terrorista ETA sin esclarecer, resolver…

Por todo ello, y más que podríamos añadir, Irene Montero debería dimitir o ser cesada de su cargo de ministra de Igualdad.

Es preciso hacer frente, de forma justa, democrática, rigurosa, firme y comprometida, en toda España, dentro y fuera de España, al desastre que vienen suponiendo para España, la gran nación española, PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude y sus socios extremistas antiEspaña, que cuentan con el apoyo de Rusia putinista, Irán fundamentalista islámico, etc., es decir, de los que quieren desestabilizar la Union Europea y que debe ser mucho mas firme, igual que otras instituciones democráticas internacionales como Naciones Unidas, en la justa, rigurosa, competente, eficiente, defensa, aplicación y control del juego, competencia y cooperación limpios a escala local, regional, autonómica-federal, nacional-estatal, internacional, global y frente a los que violan, vienen violando muy gravemente los derechos y deberes democráticos, humanos con justicia, seguridad y garantías.

PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude y sus socios extremistas antiEspaña, el gobierno mas extremista izquierdista de la Unión Europea, entre otras cosas, tiene un gran malgasto público (la Union Europea aportó a España, dentro de los fondos para hacer frente a la crisis creada por el COVID-19, los llamados “Fondos Next Generation”; aportó 140.000 millones de euros – 70.000 millones a fondo perdido y 70.000 millones a interés preferente – para hacer frente a la crisis tras el COVID-19. Con relación a estos fondos aportados por la Unión Europea a España y otras naciones europeas, la nación española, como el resto de naciones de la Union Europea, debe velar y garantizar que estos fondos se usen adecuada, rigurosamente y para lo que fueron creados); como estábamos diciendo, PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude y sus socios extremistas antiEspaña, el gobierno mas extremista izquierdista de la Unión Europea, con gran malgasto publico, politiquero, partidista, sectario, clientelar, tajadista, corruptor-correpto, etc., viene disparando el deficit y deuda públicos, con amplio apoyo de importantes medios de comunicación, instancias de encarnación y socialización, de ahí su permanencia en el poder, lo que sería imposible en la Union Europea, en una nación con juego, competencia y cooperación limpios en el campo político y el resto de campos sociales. Lo cual sitúa a España, al gobierno de PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, en manos de los que quieren liquidar España, la nación española, su unidad democrática constitucional…, como los proetarras de Bildu, los golpistas ilegales separatistas catalanes, etc., y que vulnera, contamina, manipula, etc. muy gravemente el poder judicial y su justa y muy necesaria independencia como exige la Union Europea y la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978, al igual que el Tribunal Constitucional, y que llegan al extremo de la muy grave alteración politiquera, partidaria, sectaria, etc. de los delitos de sedición, malversación…

Manos a la obra y Adelante por y para el bien, de forma justa, democrática, comprometida, muy bien medida…

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología, 40 años de profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo (Galicia); autor individual de 15 libros, 36 colectivos; etc.; lunes, 12 diciembre 2022, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben…