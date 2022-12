Juan Pérez de Mungía: «Cuento de Navidad»

Malversa la democracia, corrompe la justicia, viola las leyes, roba la libertad, maquilla la realidad, tergiversa la información, compra voluntades, gasta el dinero de todos en su propio beneficio, legaliza el delito, masturba la inteligencia, destruye la riqueza, condona a sus delincuentes, premia a los asesinos, y a los mercaderes de estirpe carlista. ¿Qué más se puede pedir de un holgazán? ¿A qué esperan los españoles para echar al sátrapa del castillo de La Moncloa? ¿Es que no tenemos el cuajo para erradicar a este personaje siniestro? Hasta ahora no parece haber voluntarios para articular un piquete informativo, cuando nadie está obligado a cumplir órdenes que violan la constitución, que son abiertamente ilegales.

Vivimos una tortura política. Todos los días salen por la puerta los violadores al ver reducidas sus penas. El empleo languidece y el paro esconde un tercio de los contratos indefinidos que son a tiempo parcial o discontinuos. Se realiza una doble contabilidad, por ejemplo, un fijo-discontínuo no se considera parado, alguien en un ERTE, tampoco.

El descrédito internacional se manifiesta en cada acción, Marruecos nos humilla en el campo del juego político y abastece las fronteras con hordas de infiltrados. La España federal exige desprenderse de Ceuta y Melilla. Los aviones aterrizan de improviso y los inmigrantes huyen a la carrera en el Prat de Barcelona. Se reclaman y ocupan las aguas jurisdicionales españolas, se realizan prospeciones petrolíferas en el mar territorial de Canarias. Se saltan las vallas de Ceuta y Melilla señalando en los mapas estas ciudades como territorios marroquíes. Macron entiende la estrategia de tomar el pelo de Sánchez que regala 700 millones a los franceses porque una buena parte de las subvenciones que anunció han acabado en territorio galo, Macron concede lo que sabe, el gasoducto de gas para 2030 y de hidrógeno!!!, y desvía los gasoductos para evitar tentaciones que amenazan la industria nuclear francesa, por donde mas le conviene y los convierte en hidroductos. Al G20 se nos invita como pasmarotes y al G7, para ver las decisiones desde la barrera, como corresponde a un convidado de piedra analfabeto que solo procura por su beneficio.

El mundo solo piensa en España como un lugar para mamarse a buen precio, disfrutar de los servicios de las «escorts» y tener aventuras sexuales de cualquier naturaleza a falta de legalizar la zoofilia dado que los animales ya son cuasi personas y solo son mascotas los perros de caza fuera de su horario laboral.

No terminamos de creer todo lo que esta sucediendo. El desenterrador del hacha de guerra que pasea a su consorte a «coste cero» mientras realiza negocios académicos de dudosa calidad. ¿Qué se esconde tras las escuchas ilegales de Pegasus? ¿Qué secretos de Estado se discuten en la alcoba de Sánchez, tras deshacerse del colchón de Rajoy?. ¿Qué negocios se trae entre manos para convertir el Estado en un secreto oficial?. Feijoó deberia sospechar sobre la posibilidad del amaño de la democracia y pelear de forma valiente el derribo del tirano.

Sánchez esconde sus decisiones y reúne a sus sicarios bajo el paraguas de los verdugos de la nación. Da pábulo a los golpistas, alaba las virtudes del terrorismo por acción u omisión. El vendedor de humo, de discurso hueco que miente mas que un bellaco. Permite el nepotismo de sus ministros vasallos, calla a sus barones críticos comprándoles su silencio, destruyendo el territorio, vaciando los pueblos, cortando el agua, desvirtuando la estructura de la nación bajo el epígrafe de la descentralización, permitiendo la persecución de la lengua, impidiendo la comunicación de los médicos y los pacientes e incentivando la guerra social por la salud.

¿Qué mas se puede pedir a un sátrapa? ¿Que nombre a un caballo cónsul de una nueva ínsula de barataria? ¿Han perdido los españoles la certeza de la razón? ¿Han sustituído la ciencia por la opinión? ¿Aman la dictadura y al dictador Sanchez?

Queda un año amargo en el que se están plantando las semillas del enfrentamiento civil de la destrucción económica, social y política. ¿Cree de verdad alguien que no estamos frente a un escenario de guerra civil?. No es catastrofismo, es la dura realidad que nos queda por vivir y la incertidumbre que puede alcanzarnos si el filofascista persevera con otro mandato. Por eso trata de completar todas las aberraciones antes de su marcha, por si acaso. ¿Quien sabe si Indra y el colega que la dirige puede retocar el «software» electoral? Indra es suyo de la mano de Joseph Oughourlian. Si sospechamos, existimos. No tenemos mas datos verídicos que Tezanos, Tezanos ya se encarga de enmascararlos, el INE de falsearlos, como Yolanda, experta en maquillar los datos de paro, los medios de difundirlos y alabar las virtudes de las ayudas que reciben. El País y otros muchos periodistas, singularmente Antena 3, y TV3, trabajan a las órdenes dle benefactor máximo. En la ruina de todos, unos cuantos próximos a este aprendiz hitleriano, hacen caja como ocurrió durante el estraperlo.

Y, ahora el asalto a la razón constitucional, la implosión de la separación de poderes a golpe de bota con candidatos que desfilan por los mas altos tribunales con el paso de la oca. Solo falta convertir el ministerio de igualdad en un lupanar al estilo de un salón «kitty» al servicio de la inteligencia de género. Es la misma guerra del opio llevada a las entrañas del Estado. ¿Qué perversos pensamientos dispone dentro de los parietales? ¿Clases de pederastia? ¿Educación sexual intrauterina? ¿Disciplina, esposas y latigo para los hombres? ¿Extirpación genital? ¿Cancelación de la disidencia? La moda woke que propugan la Gestapo podemita y el KGB socialista están llamando a la puerta de tu casa. Tenemos los días contados. El terror del psicópata se extiende como una mancha de cruda realidad sobre las playas; a veces el horizonte no nos permite ver el chapapote del tirano. Todo poco a poco, hasta dejarnos sin oxígeno colgados de una grúa. Lo demás son cuentos.