Manuel del Rosal: «Gobierno de Sánchez, gobierno Coca Cola»

El gobierno de Sánchez es como la Coca Cola: marketing y publicidad a tope para, una vez destapada la lata, quedar solo en burbujas.

El año 2020 Coca Cola gastó la increible cifra de 4.100 millones de dólares en marketing y publicidad para vender burbujas. Sería interesante conocer el gasto de Pedro Sánchez en merchandising, publicidad y manipulación para vender a los ciudadanos españoles burbujas, solo burbujas.

A continuación, vamos a hacer una recopilación de slogans de Coca Cola en los que basta sustituir Coca Cola por PSOE o Sánchez para comprobar que son los mismos: Allways Sánchez, PSOE Happines Machine, Sánchez: Razones para creer en un mundo mejor, Para todos PSOE, Todo va mejor con Sánchez, Llegamos lejos, Estas aquí para ser feliz con PSOE, Todo va mejor con Sánchez

Parece casi que la máquina de marketing y publicidad del PSOE se ha inspirado en Coca Cola para crear sus mensajes políticos a los ciudadanos. Hay una diferencia esencial entre Coca Cola y el gobierno Sánchez: Coca Cola jamás ha lanzado mensajes negativos ni siquiera peyorativos hacía la competencia, mientras Sánchez y sus ministros no paran de indultar al PP en general y a Feijóo en particular.

El que un consumidor de Coca Cola encuentre burbujas al abrir la lata, no le parece extraño ni le hace pensar en que sus mensajes publicitarios sean manipuladores, porque lo que espera encontrar son precisamente las famosas burbujas chispeantes. No pasa igual con los consumidores de la política de Sánchez; estos esperan encontrar dentro del mensaje, no burbujas, sino soluciones a sus problemas.

Sin embargo, solo encuentran burbujas, cosquilleantes y chispeantes burbujas políticas y, en algunos casos, hasta una especie de humo o nubecilla característica de los refrescos que se produce al abrirlos para cegar al ya cegado votante de Sánchez. Entonces hemos de preguntarnos por qué el votante de Sánchez continúa abriendo sus latas a la búsqueda de soluciones; la respuesta es bien sencilla: porque el votante de Sánchez está envuelto en una burbuja de estupidez.

La política de este gobierno burbujeante se ha convertido en un espectáculo esperpéntico en el que se representa de todo menos la verdad. Este espectáculo incluye, naturalmente, los anuncios burbujeantes previos a su estreno para crear expectación entre los ciudadanos, porque lo que pretende Sánchez y compañía es eso: convertir al ciudadano en un mero espectador sin decisión que tan solo debe mirar y escuchar extasiado los slogans de luces de neón que envuelven a las latas que contienen tan solo burbujas y conseguir con ello hacerle creer que dentro de ellas hay algo más que chispeantes burbujas.

Coca Cola nos trae todas las Navidades su anuncio navideño. Es un anuncio con un slogan apropiado a la entrañable fecha. Pedro Sánchez ya ha dado la orden de esperar a ese anuncio para, inspirándose en él, hacer uno en el que, ofreciendo burbujas, copos de nieve, campanitas del lugar, villancicos entrañables etc. hacer que los ciudadanos compren la lata del PSOE con la imagen un Sánchez sonriente y con una zambomba y la leyenda plagiada de uno de los anuncios navideños de Coca Cola: “El mundo necesita más Sánchez. Seamos Sánchez” Y así camina este país de adictos a las burbujas que huyen de la dura realidad.

MAROGA