Victor Entrialgo De Castro: «La tiranía del débil»

El dia que alguien se ponga a ello, se podrán acreditar los daños físicos y morales que está causando a la salud de cada español la tiranía de Sanchez.

Siempre es el más débil el que tiraniza. Es débil su gobierno, por eso estamos donde estamos, en medio de la ciénaga, y es débil el tirano, débil en su formación y débil en su condición.

Las debilidades de un personaje son las que lo hacen peligroso y los más débiles son los que tiranizan más. Sólo así se encuentran cómodos, porque los tiranos no toleran que nadie les diga lo que tienen que hacer.

Por eso resulta fundamental conocer cual es la causa de la debilidad de cada tirano en particular y en el empeño de averiguar la que padecemos, el mismísimo Montesquieu advierte que no hay tiranía peor que aquella que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el manto de la justicia. Pero Sánchez, que apenas ha oido hablar de Montesquieu, quiere matarlo. Y el día que termine con él, derogará el asesinato.

La rebaja de penas en los delitos de sedición y malversación y su relación directa con los propósitos confesados por los separatistas bastarían para advertir el fraude político y el fraude de ley que está detrás de todo este incendio deliberado y declarar en consecuencia inconstitucional la «legislación inventada» por Sanchez como cooperador necesario de quienes declaran su voluntad sediciosa e inminente de convocar un referendum de autodeterminación, con el único fin de permanecer en el poder.

Eliminando el delito con el que está cooperando en su huida hacia delante, Sanchez está cada vez más cerca del poder absoluto pero tambien más cerca de Estremera, porque quien busca la tiranía procura también su ruina. Sanchez es un fantoche en pedestal de barro.

Este chico no está bien porque las cosas que hace, desde que alcanzó el poder con la ambición de una garrapata y la osadía de un forajido, no son ni medio normales.

Los asesores y portacoces del presidente están nerviosos desde el dia en que Tezanos trajo las encuestas desfavorables y alguien desde la tribuna de oradores citó «El otoño del patriarca». Habrá algún asesor, no digo ministra, que lo haya leído pensé, pues sólo él era el gobierno y nadie entorpecía ni de palabra ni de obra los recursos de su voluntad porque estaba tan solo en su gloria que ya no le quedaban ni enemigos.

A la ausencia de enemigos no ha llegado Pedro Sanchez pues los tiene por millones mientras camina por los andenes de Murcia por delante del Rey preocupado de su caminar amanerado olvidado de la compostura del protocolo y apartando a los que se acercan entre el pánico de los covachuelistas del partido y los aduladores impávidos que lo proclaman eterno.

Como no puede reformar la Constitución por las mayorías reforzadas que los constituyentes pensaron para protegerse frente a tipos como él, Sanchez y su Rasputín llevan tiempo pergeñando este intento de reformarla por la espalda con la actitud infantil de un nuevo Nerón que se encoleriza cuando, por no poder salirse con la suya, decide incendiar Roma.

Para el dictador tanto el Tribunal Constitucional como el CGPJ son, como todos los que no le dan la razón, poderes ilegítimos de instituciones que sólo los suyos pueden representar identificándose ellos mismos con la condición de «pueblo» mientras tenemos que oir decir el mismo día ante el espejo mientras se acicalan a estas dirigentes insolventes, no a una, ni a dos, sino a tres de sus siervas indocumentadas del perpetuo socorro que la oposición no está capacitada para gobernar. No admiten que haya controles ni oposición. Se nota mucho. Le sobran.

Desvergüenza, desconocimiento ignorancia, atrevimiento, hay que parar la tiranía despreciable de este gobierno débil. El pueblo lleva tiempo esperando que alguien le convoque a protestar contra el dictador en la calle.

Dice la inefable Maria Jesus Montero, ministra porque estaba cuando aquello y no sabe música pero tiene santos los bemoles, que está en juego la «capacidad de reputación» del Tribunal Constitucional, acuñando en su ignorancia un nuevo término para todos aquellos que no les dan la razón y no dejen el camino abierto a su tiranía.

Pero cuanto más huya hacia adelante el tirano, más dura será la caída.

Víctor Entrialgo