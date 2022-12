Jesús Romero Guillén: «Loque me interesa es lo que me ayuda a comprender el mundo. Me da igual si me gusta o no»”.

¿Empezamos a mostrar cierto desarraigo y disconformidad hacia dónde nos dirigimos?

En efecto, no es una cuestión personal y derivado de lo que algunos puedan ver en mi un espíritu pesimista, cada vez más intelectuales, artistas y científicos empiezan a expresar cierto malestar, y no estoy hablando de cuestiones ideológicas sino de algo más transversal, como se dice ahora. Así, Félix de Azúa lo expresa de la siguiente forma: dice haber constatado que “todas las cosas serias, sea la música, sea la literatura o sea la farmacopea, se están trivializando cada vez más”. Asegura que “la cultura seria, como arma crítica y de conocimiento, Ha desaparecido”. Vivimos en la práctica del “me gusta”. Aunque esta situación es evidente que viene siendo criticada por el escritor desde hace más de una década. En un primer apartado del trabajo: “Mi paseo por la Belle Epoque y las Vanguardias”, en el objetivo del libro recuperaba una sentencia que le pude escuchar en una entrevista en “El Ojo Crítico“ (RNE), “Hoy todo es Cultura, y cuando esto sucede nada es Cultura”.

Y algo que me ha parecido muy importante, y con el que una vez más me siento identificado, de Azúa se ha expresado así: “Lo que me interesa es lo que me ayuda a comprender el mundo, y me da igual si me gusta o no, hay muchas cosas que no me gustan nada y, en cambio, me interesan horrores”. Bien Félix, desafías a quién te pueda poner etiquetas fáciles o no les interese demasiado tu cercanía. Coincido con este pensador en que no estamos (todos) aquí, más o menos en la vida pública para divertir y distraer. Desgraciadamente no estamos viviendo momentos fáciles de digerir ni de entender, y no está de más que alcemos nuestra voz. Es más, creo que es nuestra obligación.

Hace unos días recordaba a José Saramago, uno de los escritores más importantes del siglo XX. El autor portugués y canario de adopción nos recordaba que la función del escritor es desasosegar: “No escribo para agradar, sino para desasosegar”. Parece que es reincidente este afán por zarandearnos una y otra vez por parte de grandes escritores y pensadores de todos los tiempos.

Gonzalo Torné, en su trabajo reciente “La cancelación y sus enemigos”, considera que quizá la deriva más inquietante dentro de la Cultura de la Cancelación que está limitando la Libertad de Expresión, es lo que él denomina “cancelación positiva” o cancelación interior. Es decir, aquella postura que adoptan ciertos escritores que se pliegan a los parámetros de moda y a lo políticamente correcto con una finalidad: “no disgustar a nadie” para lograr el éxito fácil. Estos creadores timoratos y poco comprometidos esquivan referirse a temas delicados (derechos humanos, cambio climático, política…) ante el miedo de ser cancelados, aislados. El guionista y director de cine Daniel Sánchez Arévalo se lamenta de no poder escribir sin miedo: “muchos nos autocensuramos por no meternos en polémicas”.

Otros preferimos “ser, ser y estar”; y como somos y estamos, exponemos con claridad y abiertamente lo que nos parecen las situaciones o cualquier cuestión que nos interesa, como Félix de Azúa. Y si al cabo de un tiempo a base de escuchar a otros ciudadanos mejor preparados y con espíritu crítico nos convencen de lo contrario, o nos ayudan a matizar mejorando nuestros postulados, pues no hay de que avergonzarse. Cambiar de opinión para avanzar es extraordinario, y un ejemplo: don Miguel de Unamuno, aunque a menudo incomprendidos.

“La crítica está muerta”, ha afirmado el escritor y periodista Manuel Vicent a sus 86 años, después de una larguísima y fructífera trayectoria literaria y como tertuliano del café Gijón. Ha dicho que “lo que nos rodea es bastante peor que una tragedia griega. Cualquier telediario desborda a Sófocles y Eurípides. Así como decía Aristóteles que la tragedia sirve para purificar pasiones, los telediarios se han convertido en una especie de visión de El caso, lleno de asesinatos y tragedias varias, haciendo que nos hayamos acostumbrado a ver la violencia más atroz como un hecho anodino”.

La cuestión es que hay otras muchas voces que se están alzando y de diferentes posiciones ideológicas, una de ellas nos dejó hace bien poco y algunos echamos mucho de menos sus columnas en El País, Julián Marías. Tampoco parece muy optimista el poeta Luis Antonio de Villena: “Hay una terrible sensación de que todo vale”, ha afirmado. Y agrega, “Son malos tiempos… todo convulsiona, pero no ves que el tiempo que vaya a venir sea mejor, Los niveles de cultura y educación han caído a niveles inimaginables. Hay que haber vivido lo anterior para darse cuenta. Parece que todo se hunde…”. No, el excelente y sensual poeta madrileño que tanto me enseñó sobre vanguardias, Cocteau o Rimbaud no parece muy optimista, no.

En este maremágnum, en esta incertidumbre algunos sentimos que no encajamos, o que no terminamos de forma parte de esta sociedad sin rumbo, y así lo expresaba en contestación a un amigo de fb que no mencionaré, pero no por ello debemos renunciar a estar bien despiertos y a ser posible, con luz propia. Personalmente soy un aprendiz de pensador con muchas ganas de compartir aquello que me interesa y creo que también puede ser interesante para algunos. Me conformo con eso.

Otros autores hacen referencia a este desarraigo y consideran que además de este proceso de trivialización arriba mencionado por Félix de Azúa, afirman que “el mundo se está tribalizando. Y debido a este factor tribal, que puede ser ideológico y/o nacional algunos ciudadanos sienten que no terminan de encajar en un grupo que les exige entregarles su vida para estar protegidos por la manada”. Así se expresa el escritor peruano Santiago Roncagliolo, algo así como perder su identidad, y yo diría hasta su dignidad

Finalmente quiero aplaudir a Juan Mayorga uno de nuestros dramaturgos más brillantes del panorama actual, que en su reciente discurso en los Premios Princesa de Asturias ha destacado el valor de las palabras: “Palabras que pueden unir a un pueblo o dividirlo, declarar una guerra o detenerla”. No es menester entrar en detalles, no hay más que mirar a nuestra Asamblea Nacional y juzgar una vez más. Algunos parecen empeñarse en que la historia se repita, otros no. Tenemos ejemplos de frases y exclamaciones que nada ayudaron semanas antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial y sin ir más lejos, de nuestra Guerra del 1936.

La cultura no debe ser un mero entretenimiento, ya lo sentenció Annah Arendt en los años 60, cuando en su artículo “Cultura y Política” (1959) da la voz de alarma y culpa en parte a la industria del entretenimiento del deterioro de la Cultura. El mejor aliado de la Cultura debe ser la sociedad, facilitemos una sociedad comprometida.

En cualquier caso, y es una ironía que de ser tan cierta y manoseada dejará de parecerlo (una ironía) estamos viviendo una época donde los creadores son aparentemente más libres que nunca, y esto es debido a que la presión pública, estatal y de los medios es también más intensa que nunca.