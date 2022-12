Manuel del Rosal: «Los complejos de un político que afectan negativamente al país que gobierna»

“Todos tenemos complejos, pero pasa que algunos tienen más y otros, además de tener más, los emplean tan solo en satisfacerlos intentando superarlos sin conseguirlo, aunque a esa satisfacción vaya unida a la destrucción”

Existen muchos complejos que están enumerados en los tratados de psiquiatría; yo voy a intentar enumerar los que, tras repasar la relación de ellos, considero que están enquistados en ese político cuya actuación política y de gobierno está contaminada por ellos.

Complejo de Narciso: Según la mitología griega, Narciso era un bello pastor que, al inclinarse sobre el agua de una fuente para beber, percibió su imagen y se enamoró de sí mismo. Para el narcisista el mundo gira en torno a él. Necesita cumplir con el deseo infantil nunca superado de ser amado, idolatrado, venerado. Al no poder superar esa fase evolutiva queda atrapado en el yo, yo y yo. Incluso en la elección del objeto amoroso, busca a este bajo la imagen que se tiene formada de sí mismo. El narcisista tiene un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención y admiración, relaciones conflictivas y una carencia total de empatía por los demás.

En fuentes fidedignas se comenta que el político al que me refiero, cada mañana al levantarse tras una noche compartiendo lecho con quien nunca quería compartir, se mira al espejo y queda extasiado ante la imagen que este le proyecta y no comprende como una gran parte de los ciudadanos no se rinde a él.

Complejo de Münchhausen: El varón de Münchhausen es un personaje de noveles del siglo XVIII en las que relata aventuras extraordinarias lindando con el absurdo. Su personaje literario es el prototipo del mentiroso. La persona con este complejo miente más que habla presentándose en sus historias como muy superior a sus oyentes manifestando a las claras una compensación a su sentimiento de inferioridad. El político aquí mencionado es la viva representación de la mentira con la cual y de la cual vive.

Complejo de Judas: Judas vendió a Jesús por treinta monedas de plata. El político de este artículo ha vendido y sigue vendiendo a España y a los españoles por un puñado de votos de los enemigos de España que le mantienen en el poder. Es el complejo de quién, no soportando la superioridad moral del otro, intenta con sus deslealtades y perfidias su autoestima.

Complejo de Eróstrato: Este complejo lleva al que lo padece a hacer cualquier cosa por tóxica, destructiva y perjudicial que sea para estar en la fama, en el foco; distinguirse, ser el centro de atención y pasar a la posteridad. Para conseguir su propósito no dudará en quemar la catedral de León. Es el clásico complejo de inferioridad con resultados criminales al que recurre el que lo lleva implícito sin importarle los medios con tal de estar en el foco ahora y en la posteridad. Eróstrato, careciendo de cualquier mérito para pasar a la posteridad, quiso alcanzar la fama incendiando el templo de Diana en Éfeso. De Eróstrato viene el término “erostratismo” que, según la RAE significa: ‘manía que lleva a cometer actos delictivos para conseguir renombre’. ¿Les suena con respecto al político al que nos referimos? Es uno de los complejos más peligrosos por las nefastas consecuencias que de él se derivan.

Complejo de Aristóteles: Se aplica a todos aquellos que creen firmemente sentirse mejores que los demás y piensan que siempre tienen la razón. Quienes tienen este complejo están obsesionados con superar intelectualmente a los demás. Como consecuencia de ello no admiten razón, sugerencia, consejo de nadie, aunque sea positivo y- esto es lo peor – llevan su visión del problema hasta sus últimas consecuencias en la creencia estúpida de que él y solo él tiene el conocimiento y la razón para abordarlo. Naturalmente este complejo puede conducirnos a situaciones malas e irreversibles. El político que lo sufre, dado su poder, puede llevarnos a la catástrofe.

Si un político con estos complejos gobierna un país, este país corre peligro de deshacerse; solo si la sociedad de ese país es una sociedad sólida y comprometida puede evitar la catástrofe con la herramienta que le da la democracia: el voto. Pero resulta que la sociedad, como ente vivo, también tiene complejos y uno de ellos puede adormecerla, anestesiarla, narcotizarla. Ese complejo recibe el nombre de:

“Complejo de Jonás”. Fue Abraham Maslow quien acuñó ese nombre para quienes tienen temor a autorrealizarse y prefieren no actuar para resolver sus problemas. Aplicado a la sociedad, esta se abandona a la mediocridad y el conformismo antes que hacer frente a los problemas derivados de un mal gobierno. Naturalmente, si un político con los complejos señalados gobierna una sociedad dominada por el complejo de Jonás, el resultado para el país es desolador.

MAROGA