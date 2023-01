Rafael López Charques: «Oportunidad de cambios»

Empezamos un año y como siempre todo son buenos deseos, paz, felicidad, amor, prosperidad, suerte, ver nuestros sueños cumplidos, etc. Conforme transcurre el tiempo vamos comprobando si nuestros deseos iniciales se van haciendo realidad o se quedan en simples sueños.

Durante el pasado año hemos asistido a muchos hechos, que la mayoría de los españoles no queremos que se prolonguen o que se repitan. Ahora tendremos la oportunidad de cambios. ¿Lo conseguiremos? El tiempo lo dirá.

Desde luego dada la situación es difícil de acertar. Los protagonistas no han cambiado y los intereses que los mueven tampoco.

Por un lado tenemos a los gerifaltes, que siguen fieles al “primero yo, después yo y finalmente yo”, es decir, sus intereses siguen inalterables, mantener sus privilegios a costa del pueblo. Si hay que mentirle y engañarle, se hace, pues hasta ahora se ha comportado, salvo honrosas excepciones, como un rebaño.

Sin embargo es cada vez más constatable que aumenta el número de ciudadanos de a pie que, hartos de que les tomen el pelo, tienen el atrevimiento de pensar por sí mismos, aún a riesgo de ser anatemizados como fachas traidores. Dejan de comportarse como los tres monos sabios, “no ver, no oír, no hablar”, y empiezan a cuestionarse diversos asuntos.

¿Quiénes ganarán? Esa es la gran incógnita que debemos resolver este año.

Partamos de la base de que “cum fraude” (alias “pies de barro”) y sus acólitos se van a tener que enfrentar a tres pruebas en las que se lo juegan todo, especialmente en la última. Elecciones municipales, autonómicas y nacionales.

Tanto las primeras como las segundas nos indicarán el pensamiento del electorado español. Si se evidencia que el mismo es contrario a las actuaciones de los que mandan, ¿qué harán estos? Sin lugar a dudas prometernos llevarnos con Alicia al País de las Maravillas, donde “seremos felices y comeremos perdices” (El Sr. Ministro de Consumo dada la situación no se atreverá a intervenir en el menú).

En cualquier caso, aun suponiendo que no salgan mal parados en los dos primeros envites, les queda el definitivo, y deben tener en cuenta que la regla de D’Hondt puede deparar alguna sorpresa.

De lo que no tenemos duda es que en las elecciones generales “cum fraude” (“pies de barro”) se volcará, echará el resto, pues sabe muy bien que de no ganar desaparecerá de la escena política para siempre, y eso su egocentrismo no se lo permite Por otra parte sus socios son conscientes de que se les acabarán las mamandurrias, y que posiblemente más de uno acabe en un hotel del Estado. En consecuencia actuarán todos a una.

Lo que tenemos que hacer los ciudadanos es también volcarnos, echar el resto. Cada uno de la manera que pueda, las hay múltiples. Siempre se puede hacer algo, no lo desdeñemos por poco que parezca, no olvidemos que muchos pocos hacen un mucho. Debemos estar atentos a todo lo que digan, hagan y prometan, para desenmascarar sus falacias.

No solo eso, debemos exigirle a este gobierno que, mientras lo sea, no permita ciertos actos. No admitimos que en una televisión pública catalana, que pagamos todos, un graciosillo interprete el himno nacional a base de pedos. Tampoco que estando como estamos, se donen veintiún millones de euros a una empresa marroquí ligada, al parecer, al monarca del país ¿qué se le está pagando?, ¿algún silencio?

Lo anterior y muchos otros asuntos, deben hacerse lo más públicos posible, para que los ciudadanos se enteren de la calaña de los que nos gobiernan, y apuesten y trabajen porque este año sea de cambios reales.