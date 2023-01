A la memoria del gran, referencial, universal Papa Ratzinger, Benedicto XVI

Ha muerto, el sábado 31 diciembre 2022, en el Vaticano, a los 95 años (1927-2022), el último día del Año Santo de Santiago de Compostela, Jubileo Compostelano, un gran, referencial, universal Papa, el alemán Papa Ratzinger, Benedicto XVI. El cual, junto al gran Papa Juan Pablo II (que fue canonizado), han hecho una gran labor en la defensa de los valores “innegociables”, como decía Benedicto XVI, de la Iglesia católica sobre la familia, la educación, la vida, la muerte, el más acá, más allá…

Benedicto XVI, gran teólogo, filósofo, catedrático universitario y pastor, fue, en sus años mozos, progresista perito del Concilio Vaticano II, etc., y, aprendiendo con honradez, humildad, mucho rigor y compromiso, de los errores propios y ajenos, supo hacer, frente al relativismo, todo vale, al materialismo, hedonismo, nihilismo, a los totalitarismos, fundamentalismos, integrismos, populismos, sectarismos, etc., pero también a lo que definió como gran suciedad, insuficiencias de la Iglesia católica (pederastia, diferentes formas de corrupción, juego sucio, etc.) y sabiendo combinar y defender, con gran rigor, creatividad y compromiso, fe, razón y libertad, belleza (le gustaba tocar el piano…) y verdad (“La verdad os hará libres…”, Juan 8: 31-38) por y para El Bien. El cardenal Joseph Ratzinger tenía en su escudo arzobispal y cardenalicio el lema: “Cooperatores Veritatis”-“Cooperadores de la Verdad”.

Benedicto XVI es autor de tres encíclicas: “Deus caritas est” (Dios es amor”; 25 diciembre 2005); “Spe Salvi” (“En la esperanza fuimos salvados”; 30 noviembre 2007); y “Caritas in veritate (“El amor, la caridad en la verdad”; 29 junio 2009).

Entre sus numerosas publicaciones (20 tomos), Benedicto XVI es autor de “Introducción al cristianismo”, 1968, y “El Dios de los cristianos”, 2005, fundamentales obras para la enseñanza teológica, y del excelente libro de divulgación, “Jesus de Nazaret”, 2007.

Benedicto XVI vino a España en tres (3) ocasiones: el año 2006, a Valencia y con motivo del “Encuentro mundial de las familias”; el año 2010, a Santiago de Compostela, con motivo del “Año Santo”, Año Santo Jacobeo”, “Jacobeo”, y a Barcelona para la consagración del templo de la Sagrada Familia; y el año 2011 vino a Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ; Jornada en la que participaron más de un millón de jóvenes). Benedicto XVI, antes de ser Papa, el cardenal Joseph Ratzinger, como informó la Conferencia Episcopal Española (CEE), vino a España en ocho (8) ocasiones. Benedicto XVI proclamó “Doctor de la Iglesia” al santo español Juan de Avila (1499-1569).

El Papa Ratzinger, Benedicto XVI, a partir de la “Epístola de los Colosenses”, que se atribuye a San Pablo (otros lo ponen en cuestión), dijo: “el hombre nuevo debe hacer morir la inmoralidad, los malos deseos, la codicia de la idolatría…”; “En nosotros debe morir el deseo insaciable de los bienes materiales y el egoísmo, la raíz de todo pecado”. “El hombre”, dice el papa Ratzinger, Benedicto XVI, “debe favorecer el desarrollo del ser humano y de la sociedad según la lógica de la solidaridad, la bondad y el profundo respeto por la dignidad de cada uno”.

El Papa Ratzinger, Benedicto XVI, ademas de ser honrado, muy riguroso y comprometido en la defensa de los valores del catolicismo, fue muy humilde, el mismo se definió como pecador y, recordando las palabras del Evangelio, dijo “Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra”. El Papa Ratzinger, Benedicto XVI, se definió como “Un simple y humilde servidor en la viña del Señor”.

Recordemos lo que dice San Pablo en la “Epístola a los Colosenses. 3. 9-10” (uno de los veintisiete libros del Nuevo Testamento): “… debemos desnudarnos del hombre viejo, del que vive de acuerdo con sus instintos y pasiones, y revestirnos del hombre nuevo…”.

Véanse, en Internet, artículos, análisis, declaraciones, citas, etc., que he hecho (miguel cancio) sobre el gran Papa Ratzinger, Benedicto XVI, a saber: “Papa Ratzinger, izquierda y pederastia” (6 mayo 2010); “Palabra de evangelizador y Jefe de Estado” (8 noviembre 2010); “Defensa del Papa Ratzinger, del Camino de Santiago, de las raíces cristianas de Europa y del humanismo cristiano de juego limpio” (15 noviembre 2010); “Preguntas al Papa Ratzinger” (13 febrero 2011); y “JMJ Madrid: gran éxito de la iglesia católica fuera de sus claustros” (29 agosto 2011). Para mas trabajos, artículos en los que cito al Papa Ratzinger, Benedicto XVI, ir a Internet: Miguel Cancio, Papa Ratzinger, como por ejemplo, “75 años de las Hermanas de la Caridad en Vegadeo”. El genial médico, doctor, catedrático, poeta, músico, dramaturgo, gran creador, dinamizador social, José Luis Mari Solera “Licho” (que esta en el cielo haciendo una gran y muy merecida recepción al gran Papa Ratzinger, Benedicto XVI) y el que suscribe, en el programa semanal de televisión que creamos, “Trobeiros de Compostela” de “Correo TV” del diario El Correo Gallego de Santiago de Compostela; programa que, con gran éxito y repercusión social, estuvo en antena de 2005 a 2014 (se puede ver en YouTube, Internet), en numerosas ocasiones nos referimos y apoyamos activamente al Papa Ratzinger, Benedicto XVI y al Papa polaco Karol J. Wojtyla, Papa Juan Pablo II, canonizado.

El gran, referencial y universal Papa Ratzinger, Benedicto XVI, deja una gran y muy positiva herencia para la humanidad y desde el catolicismo.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología, 40 años de profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo (Galicia); autor individual de 15 libros y 36 colectivos; mi Curriculum Vitae/CV amplio, publicaciones, bibliografía, puesta en marcha de diversas iniciativas, etc., se puede ver en Internet; miércoles, 3 enero 2023, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben…