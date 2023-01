Francisco Iglesias Carreño : «3-1-1944. ¿Torre del Bierzo entre 58 y 800 fallecidos?»

El que estemos a 79 años de la tragedia, de aquel momento del día 3-1-1944, no es sólo, y en nuestra estimación particular, con el máximo respeto a otras consideraciones, y sin entrar a emular, en modo alguno, las investigaciones profesionales, el meollo y/o trascendencia del asunto, desde la particularidad de nuestra percepción ciudadana, ya que sí del mismo seguimos anclados [-.- al año 1944 y su entorno, desde la más o menos belicista consideración, además de estar inmerso, como todo lo coetáneo, en una `dictadura intervenida militarmente´, ubicado en las quince oficiales regiones españolas -.-].

Tal anclaje lo era, y sin apreciable inercia alguna, dando la imagen amplia, y puede que rotunda, en donde todo el encuadre queda como un tanto alicaído, cuando no falto de una más y mejor completista plasmación y estribado, por ende, con una lectura más que oficializada [-.- ¿ acaso no era censurada ?,¿acaso no estaban activos todos los poderes fácticos?, ¿ acaso no había guerrillas?, ¿acaso no había un establecido comercial del wolframio?, …], completamente tamizada [-.- de lo que era su observable situación presencial real y tangible -.- ], en aquellos tiempos integrales [-.- completamente unidireccionalmente politizados -.-], donde algunos parecen que dijeron y/o coriferearon.

Sí, estamos a 79 años del espeluznante espanto de la tragedia ocurrida en el municipio, comarcal berciano y regional leonés [ -.- ya el 3-1-1944, donde sí está, con el «todo SaZaLe’41», la tri provincial Región Reino Leonés(38.491 km2) -.-], dentro de la Diócesis de Astorga, de Torre del Bierzo, como también estamos a la misma distancia temporal de todo aquel ambiente escénico [-.- social, religioso, militar, antropológico, ambiental económico y político -.-] de aquella época ubicada en el mundialista entorno de una guerra.

Sí estamos, a lo que parece, en una situación que ya, con el lento deambular vectorizado de lo que es el paso del tiempo, tendría que haberse orientado, por las propias posibilidades de sus dinámicas, en un trascender, de lectura más fina, hacia otros posicionamientos explicativos que, en nuestra consideración particular y sostenido criterio, es claro que intentan ir, ¡de hecho van!, más allá del ostensible quebranto puntual humano/social/regional de lo que es, en sí misma, la propia efemérides y/o su celebración y, en su concatenación, a la vez, sin por ello dejar de recordar la extensión completista y globalizada de la misma, nos renueva con el volver de nuevo, cual si fuera un ciclo, a retrotraerse hacia el posible. [-.- puede que incluso imaginario un tanto recóndito -.-], de lo que pudo ser o fuese el «quid» de tal acontecer.

Ya hemos indicado que: «Durante este tiempo pasado, hemos visto cómo, y desde las iniciativas de la sociedad civil [-.- en lo que auspiciamos sea tanto, en unos casos, de situación individual como, en otros supuestos, ya algunos grupalmente -.-], se han ido paulatinamente añadiendo `suaves pinceladas descriptivas´, de todo el affaire acontecido sobre el efecto [-.- descriptivo -.-] en relación a los hechos de Torre del Bierzo de la data del 3-1-1944».

Resaltando valorativamente todo lo sí ya hecho [-.- que es: (1°) tanto una base referencial y (2°) como una conductual guía -.-], tenemos ahora, como posibilidad indagatoria varias ofertas inquirientes, que pudieran ser pautas a considerar, en relación a: (1°) Los prolegómenos preambulares; (2°) La descriptiva de la tragedia; (3°) Los trasuntos esbozados y (3°) Los interrogantes epílogos.

Se hace meridiano que: «A través de esas existentes publicaciones [-.- sea: (1°) por el propio hecho acumutativo en sí mismo y (2°) como consecuencia de una mayor apertura del enfoque de la situación -.-], estamos ahora, desde aquellos planteamientos iniciales [-.- la estremecedora descripción de los sucesos acontecidos, su más que acción emocional y la afectividad inherente al dolor causado -.-], ante una posible apertura, dicho sea con todas las cautelas al respecto, donde se atisban unas presuntas variantes interpretativas de [-.- y sobre -.-] todos y cada uno de los hechos que acontecieron en tal dramática tragedia». Cuestión es que lo indicado sea o no percibido.

Los procedimientos indagatorios nuevos, por su propia acción instrumental en la cotejación de datos, podrían arrojar más posibilidades, e incluso alumbrar otras sinergias, para discernir y puede que lograr mejor capacidad comprensiva sobre lo acontecido el 3-1-1844 en Torre del Bierzo. Cuestión muy otra es, así nos parece,que se haga por iniciativas no oficializadas.

Ya hemos señalado que: «En todo esta nueva posibilidad interpretativa [-.- que antes no se tuvo -.-], vuelven a decaer, y ya no es una novedad, aquellas otras posturas, situadas entre más oficiantes y/u oficiosas, y no digamos nada de las completamente oficiales, donde con un mayor seguimiento de cada uno de los detalles [-.- que haberlos parece que haylos -.-], pueden ser tratados, hoy en día, con otro tipo de técnicas instrumentales [-.- tales como todo lo informático, a la vez que otras actuantes dinámicas profesionales -.-], de mayor operatividad y/o resolución». Cuestión a parte, que pudiera parecerse otra, y lo mismo no lo es, es que ello se vea, dentro de lo que pudiera entenderse, como una normalidad [-.- ¿Estamos hablando de un espacio tensionado -.- incluso con wolframio por medio -.- del contexto de la II G.M.? -.-], y por tanto, por ende, como una sugerente complementariedad a los ya relatos del proceso histórico.

Ya se ha visto que: «La temática sobre el 3-1-1944 en Torre del Bierzo, en lo que se atisba a día de hoy, no parece que sea concluyente en el número de víctimas [-.- con una especulativa horquilla entre 58 y 800 fallecidos -.-], tampoco parece que lo es mucho en las supuestas y/o pretendidas causas de la tragedia que van: desde el `indocumentado fortuismo a asgalla´ hasta el sofisticado tecnicismo` [-.- con la obturación de los frenos, donde se ha publicado sobre: “la rareza con que se producen taponamientos…, en la cañería del frenado”, que parece, “como blanco y en botella”, constaron ante el Tribunal juzgador de los hechos -.-], pasando por los tamices de las operaciones de las guerrillas y/o la sistematización de los enlaces operativos, amén de los exotéricos/paranormales previos pronunciamientos y/o avisos premonitorios [-.- que son reiterativos, ya que aparecen también en Castilla La Vieja ( Arevalo 11-1-1944 ) -.-].

La situación general de aquellos momentos, en atención a las descripciones cotejadas, parece que fue extrema, ampliamente convulsa y en todo caso muy grave [-.- ¿acaso han dejado de colear en las narraciones sobre la actividad de un cierto servicio de inteligencia foráneo?, ¿ de una embajada que es citada en algunas publicaciones?,… ¿ y donde hicieron actividad sobre los servicios ferroviarios las facciones que en la posguerra fueron operativas contra la Dictadura? -.-], como también, en lo que pudiera ser probable, se podía llegar a albergar, como acepción nominativa más especificada, una impronta significación sobre todos los fallecidos y afectados que les hiciera cambiar, en el supuesto caso, hacia otra denominación diferente de la de sus óbitos y/o heridas por solo y muy grave accidente.

La situación sobre toda la temática del accidente del 3-1-1944, en El Bierzo, La Maragatería, Sanabria, La Cabrera, La Carballeda, La Valderia, La Valduerma y otras comarcas de las provincias de Zamora y León [-.- por extensión en la completa regionalidad leonesa y con incidencia en la región gallega, en el espacio agreste de los Montes de León -.-], puede que indicativamente sea un punto, uno más posible, entre otros muchos puntos, igualmente de índole ferroviario, que se pueden encontrar en las quince regiones españolas vigentes durante toda la situación, cuasi militar y en todo caso dictatorial, de la posguerra.

Una vez que ya se han hecho y/o estimados en gran parte, los estudios integrales [-.- sociales, religiosos, ambientales, políticos, administrativos, folklóricos, culturales…etc -.-], de todo, en un casi, lo acontecido en el régimen anterior [-.- tanto del propio régimen como de lo que pudiera asimilarse al `no régimen´-.-] , no es de extrañar para nada, en nuestra particular suposición, que se hagan aperturas indagatorias y otras acciones aclaratorias, y en todo caso analíticas, hacia otras situaciones, hechos, acontecimientos, circunstancias…, de todo aquel proceloso pasado, tan cerrado [-.- con todos sus integrantes y de todas las partes y/o facciones -.-] sobre sí mismo, más que un tanto oscurantista [-.- tanto del gobierno que fue como de las oposiciones ( de todas y de cada una de ellas sin excepción apriorísticas) que tuvo y en la forma en que, tanto unos como otros, las procuraron y ejercieron -.-].

Estamos y, a lo que entendemos y asumimos, claro está, ya puestos de paso para tal caminar en la España Nación y en la Unión Europea, esgrimiendo nuestra constitucional ciudadanía y haciendo prevalencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que esas posibles indagaciones [-. cso del 3-1-1944 en Torre del Bierzo-.-] sean realizadas y llevadas a efecto, en lo que es su continuación, con asumidas nuevas alforjas, con otros aparatajes, como de mejores prestaciones y, a lo que vamos,de mayor modernidad, sin desmerecer en forma alguna con lo ya hecho que si aplaudimos y felicitamos, pero que sean establecidos más en consonancia con el hacer, cuasi generalizado, del mundo de hoy. Estamos también por que las mismas se efectúen con y desde otras intencionalidades y no, ¡ y nunca!, con apriorismos de ninguna especie y, ¡menos aún!, con ningún tipo de animosidades.

Esperemos que el esclarecimiento sobre el 3-1-1944 (en Torre del Bierzo) prosiga, hagámoslo con cierta indulgente expectación, situándonos a ser observantes de lo próximo que será con las nuevas publicaciones y sus alternativos formatos.

Sea cual sea el devenir que nos aguarde, D. m., y fuera cual fuese el número de fallecidos y afectados, expresamos hacia todas las víctimas del 3-1-1944 (en Torre del Bierzo), nuestra fraternal consideración y por ellas, desde nuestras convicciones, elevamos nuestra plegaria