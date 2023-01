La Burbuja: «Irene Montero es una macarra incompetente»

El programa es una delicia y deben verlo.

Que Irene Montero es una indocumentada que, en materia de leyes, alcanza la categoría de analfabeta funcional no es ninguna novedad, pero no nos engañemos: el fiasco de la ley del sólo sí es sí es un gigantesco fracaso colectivo de un Gobierno que, en este caso, ha sido colaborador necesario de una chapuza que ha tenido gravísimas consecuencias penales, pues no en vano los favorecidos por la chapuza de la norma superan de largo el centenar.

Y es que, como hoy informa OKDIARIO, ningún ministerio dirigido por el PSOE puso reparos a la rebaja de las penas que recoge la Ley del sólo sí es sí cuando fueron consultados durante su elaboración.

Así se desprende de los informes evacuados desde 2020 por los distintos departamentos, y remitidos al Ministerio de Igualdad. Aunque los ministerios sí pusieron ciertas objeciones a distintos puntos de la normativa, el asunto central -la rebaja de penas- pasó completamente desapercibido. Dicho de otro modo: nadie vio venir sus consecuencias.

Informes, que desde el Gobierno han tratado de mantener ocultos, negándoselos incluso al Congreso de los Diputados.

Cierto es que Presidencia del Gobierno avisó a Igualdad que con la reforma «el resultado conseguido es que el reproche penal es notablemente inferior al actualmente previsto para las agresiones sexuales, que son los comportamientos más graves», pero ni Defensa, ni Interior, ni Inclusión, ni Justicia -manda narices- cayeron en la cuenta de lo que podía ocurrir y desgraciadamente ocurrió.

En definitiva, que una cosa es que Igualdad perpetrara un bodrio y otra bien distinta que el resto de departamentos ministeriales -los más afectados por la ley- aceptaran el bodrio tal como vino de fábrica, con el visto bueno del máximo responsable del Gobierno: Pedro Sánchez. Esta es la historia del mayor desastre legislativo de los últimos tiempos.

Y nadie de los que se sientan en el Consejo de Ministros está libre de culpa.