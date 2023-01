MANIFIESTO DEL PARTIDO SENIOR

Esto interesa a los pensionistas, pero sobre todo interesa a los futuros pensionistas; unos porque temen ver amenazadas sus pensiones, y los otros porque “dudan de que vayan a tener una pensión”.

Hace dos años , en 2021 el estado español gastó 615.222.980.378 € con unos ingresos entre impuestos y contribuciones a la Seguridad Social de 465.477.376.467 €; por lo que tuvo que pedir prestados 149.745.603.912 € vendiendo “Deuda- Bonos Soberanos”, con una “prima de riesgo” de 60 puntos (intereses del 0,6%) porque la mayoría de los cuales fueron comprados por el Banco Central Europeo que nos protegía. Esto se acabó para este año 2023.

Este año 2023 seguramente gastaremos unos 650.000.000.000 € y seguiremos teniendo que pedir prestados unos 150.000.000.000 € que ya no podrán ser comprados por el Banco Central Europeo. Existe el peligro de que “en el mercado” tengamos que pagar intereses del 6.6% para lograr compradores. Si es que los encontramos. Ya pasó anteriormente.

TENDREMOS QUE “RECORTAR GASTO”….¿EN LAS PENSIONES?

Tal vez no sea suficiente y haya que recortar también en los sueldos de los funcionarios.

Nosotros, en el PARTIDO SENIOR pensamos que lo que hay que recortar es el gasto en políticos profesionales.

En SUIZA no hay políticos profesionales. Estos continúan trabajando en sus profesiones u oficios y casi no cuestan al Estado. ¿Por qué no, también en España? Esa es la “solución” que propone el PARTIDO SENIOR.

SOMOS UN PARTIDO POLITICO “HORIZONTAL”, SIN DEOLOGIA POLÍTICA.

Si no intervienes en política, deja de quejarte por la gran cantidad de errores que cometen los políticos, que, aunque incapaces, tuvieron más valentía que tú.

Si nos unimos y votamos al PARTIDO SENIOR, con diez millones de votos gobernaremos España.

Bajaremos la inflación al 3%, como en SUIZA, que terminó el año 2022 con una inflación del 3% simplemente porque no estafa a sus ciudadanos cobrándoles todos los KW de electricidad como si hubieran sido generados con GAS. El precio de la electricidad determina el precio de “todo”. En ESPAÑA solo el 25% se genera con GAS, el resto se genera con hidroeléctrica, viento, sol y atómica; con un coste cercano a CERO, porque las instalaciones ya han sido amortizadas.

ESTÁ EN NUESTRA MANO SALVAR A ESPAÑA. Y A NOSOTROS DE LA RUINA

