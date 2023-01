Manuel del Rosal: «Patrocinan mierda»

“Cuando el relativismo moral se hace absoluto en nombre de la tolerancia, los derechos básicos se relativizan y se abre la puerta al totalitarismo” Benedicto XVI

El actor y director norteamericano Woody Allen tiene acuñada una frase que resume a la perfección en lo que se ha convertido la televisión: “En California no tiran la mierda: la convierten en programas de televisión”

Y es que la televisión nos castiga todos los días con tal cantidad de anuncios, sobre todo en los programas basura, que llegan a producirnos asco – al menos a mí -. Y en estos días de Navidad, que se han convertido en escaparate del consumismo más bárbaro y banal, causan un hartazgo insuperable, sobre todo porque lo que patrocinan es mierda.

Las firmas que patrocinan programas de TV basura deberían saber, si es que no lo saben, que sí que lo saben; que lo que están patrocinando es basura de estercolero y avivando los más bajos instintos de los televidentes.

Hoy y aquí en España ante un hecho delictivo de relevancia se establecen dos juicios, el judicial y el mediático. El mediático se caracteriza por poner el foco en el delincuente dejando en segundo plano a la víctima. Los programas que amparan ese juicio mediático escarban en lo más pútrido del caso, hurgan en las heridas para mantenerlas abiertas y husmean como sabuesos en la mierda buscando, no la verdad, sino lo más morboso para obtener una audiencia, un “share” más elevado que la cadena de la competencia que, a su vez, procede de igual forma. No solo es así en los casos de crímenes, violaciones, pederastia y demás, también lo es en los casos llamados “del corazón” que del corazón nada tienen. Aquí los protagonistas son diseccionados para sacar a la luz todas las miserias que le han llevado a la separación o a lo que sea. La audiencia, señores, la audiencia y, sobre todo la publicidad que patrocina esa mierda y que funciona según haya más o menos “share” para anunciarse en esos programas intentando ganarse al espectador para su marca: ¡Mientras más mierda mejor; ya se sabe que mil millones de moscas no se equivocan! Pronto veremos como el mejor reclamo publicitario dependerá de la basura que el caso aporte al programa que patrocinan.

Los recovecos de cualquier caso sucio son paseados en procesión mediática por todas las cadenas de TV, pues las firmas que patrocinan esos casos no hacen asco a nada con tal de atraer clientes y aumentar ventas. ¡Total, las nuevas doctrinas progresistas afirman que todo, todo, todo es relativo ¡hasta un asesinato! Nada es bueno ni malo, depende desde el ángulo en el que se mire, y ya se sabe que la perspectiva puede deformar la visión.

En E.E.U.U. los presos van vestidos con unos monos de color parecido al color butano con la siguiente inscripción en la espalda: “County Jail” que, más o menos viene a decir: Cárcel del Estado. Puedo asegurarles que en poco tiempo las autoridades carcelarias sustituirán el County Jail por la publicidad de alguna bebida gaseosa o hamburguesa de mierda y, en los juicios muy mediáticos, los procesados llevarán impreso en su mono el anuncio de algún detergente o del móvil de última generación.

¡Como desaprovechar la oportunidad publicitaria de tales eventos! Y lo peor de todo: serán millones de ciudadanos alienados los que se quemarán las pestañas fijando la vista en esa pantalla que todo lo aguanta; pues, al igual que a las moscas las atrae la mierda orgánica, a los seres humanos nos atrae la mierda mediática. ¿Por qué no?

Todo es relativo.

MAROGA