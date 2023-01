José Manuel García Albarrán: «El PSOE de Sánchez ‘en caída libre’»

Sin duda el título de éste artículo puede resultar chocante o incluso provocador para los votantes del bloque de la izquierda, aunque esto no les ocurrirá a los votantes de la derecha, a los que les puede resultar factible y esperanzador.

Analizando la trayectoria del PSOE desde que Sánchez, tras traicionar y mentir a su propio electorado llegó a Moncloa y le bastaron 48 horas para pactar con el comunismo bolivariano de Unidas Podemos (UP) liderado entonces por Pablo Iglesias, el pacto que selló con un ‘abrazo’ tras haber ‘negado la mayor’ y habiendo afirmado tan solo unos días antes “que no podría dormir con ellos en el gobierno”, aunque su electorado no sabía que ésta afirmación iba a ser la primera mentira de una larga lista que aún estaba por llegar.

Sánchez ha conseguido que los propios barones del PSOE, algunos de ellos padres de la Constitución, se manifiesten en contra de sus decisiones y de su forma de gobierno, claramente influenciada por la presión de sus socios a cambio de apoyos para mantenerse en ‘su sillón’.

A este grupo de críticos se unen varios Presidentes socialistas de CC.AA en activo que se han enfrentado al ‘inquilino’ de la Moncloa expresando con claridad su desacuerdo ante proyectos de ley aprobados con el apoyo de los socios oportunistas y de los independentistas sediciosos que no paran de ‘sacar tajada’ en todas esas leyes derogadas o modificadas.

Pero obviando las estadísticas manipuladas e impresentables del CIS de Tezanos -obediente lacayo Sanchista- cuyos resultados dan por seguro un mayor número de votos del PSOE, de UP y de las demás facciones ‘izquierdistas’ sobre los que obtendrían PP, VOX y C’s. la tendencia actual real, y de ahí viene el nerviosismo de Sánchez y sus palmeros, es que las estadísticas realizadas por empresas independientes y solventes, están reflejando una intención de voto que parece ‘volcarse’ hacia los partidos del bloque de la derecha, como castigo al totalitarismo, a la prepotencia y al régimen dictatorial que llevan a cabo estos nuevos ‘socialistas’ que junto con los comunistas y demás gobiernos de las CC.AA de rasgo independentista ningunean el orden establecido hace 45 años por sus antecesores de todo signo político -incluidos socialistas y comunistas- que votaron y aprobaron por mayoría la Carta Magna.

Todos los que vivimos nuestra niñez, adolescencia y parte de la juventud a caballo entre el régimen de Franco y la transición pacífica hacia un Estado democrático, recordamos y comparamos aquellos otros tiempos con el panorama político actual y curiosamente la realidad es otra muy distinta a la que nos están presentando y la que cuentan a nuestros niños en las Escuelas, a nuestros adolescentes en los Institutos y a nuestros jóvenes en la Universidad.

Bastaría poner varios ejemplos para desmontar las teorías esgrimidas por este gobierno y otros gobiernos de izquierdas que le precedieron sobre ese “terrible régimen franquista” en donde mezclan con deliberación los recuerdos de la guerra civil -en donde cometieron atrocidades tanto los del bando Nacional como el Republicano- con los 40 años siguientes en los que España vivió un duro resurgir en la posguerra pero, con sacrificio y trabajo, se consiguió la recuperación

económica que junto con los logros sociales nos elevaron a la octava potencia mundial entre 1959 y 1974. ¡Actualmente ocupamos el puesto núm. 16!

La falta de libertad, tan cacareada por los partidos de izquierda, sí existía, pero tanto por la ilegalización de partidos (PC, PSOE y otros de signo nacionalista) como por la censura a manifestaciones contrarias al régimen o por la prohibición de manifestaciones de sesgo político y actividades relacionadas casi siempre con restricciones de propaganda política de signo izquierdista.

Como ejemplos comparativos de ambas épocas -Régimen franquista versus Democracia- les dejaré unas preguntas con el fin de aclarar conceptos y sopesar logros sociales para que ustedes interpreten como corresponda…

¿Quien potenció la Sanidad española construyendo grandes Hospitales de referencia en capitales de provincia entre el 1955 y 1973?

Pues miren, curiosamente fueron construidos e inaugurados durante ‘la dictadura franquista’ ¡Vean, vean!

En 1955, se inauguran: el Hospital Virgen del Rocío (Sevilla), la Fundación Jiménez Díaz (Madrid) y el Hospital Vall D’Hebrón (Barcelona)

En 1964 se inaugura

el Hospital Universitario La Paz.

En 1968, Franco inauguró el hoy conocido como Hospital Gregorio Marañón (Madrid) y el Hospital La Fe en Valencia.

En 1973 Franco inauguró el Hospital 12 de Octubre.

Pues sí señor Sr. -Patxi López- y Sra. Ministra -Montero- antes de hablar en público hay que documentarse porque ‘ningún gobierno del PSOE creó la Sanidad Pública’ ni se construyeron bajo sus mandatos los 10 hospitales más importantes de nuestro País.

Como dijo Jesucristo (Lucas 20:25) “Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. ¡No trastoquen la verdad!

¿Quien creó en 1942 el Seguro obligatorio de Enfermedad y en 1947 el Seguro obligatorio de Vejez e Invalidez?

¿Quien instauró en 1947 el cobro de las dos Pagas Extraordinarias en julio y en Navidad, derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores y actualmente vigentes?

¿Quien aprobó en 1956 la Ley de Accidentes de Trabajo con el pago del 75% del salario por Incapacidad Temporal y del 100% por Incapacidad Total?

¿Quien aprobó en 1963 la Ley de Bases de la Seguridad Social precursora del nuevo Sistema de Seguridad Social (1967) que protegía tanto al trabajador como a su familia, a los funcionarios y estudiantes?

¿Quien promulgó una ley en 1961 que ‘congelaba’ los precios de los alquileres para proteger al inquilino frente al propietario y construyó entre 1961-1975 más de cuatro millones de ‘viviendas sociales’ a bajo costo, lo que propició que un 77% tuviesen piso propio?

Todo esto, señores socialistas y comunistas es ‘la pura y dura realidad’, así que no presuman de ser los ‘inventores’ de ninguna medida social, ni de estar dando cobertura con nuestros impuestos a novedosos planes de vivienda o haber realizado una potenciación del sistema hospitalario español.

Porque si con los impuestos actuales (IVA, IRPF, IBI, Sociedades, Patrimonio, Sucesiones, Juegos y Apuestas del Estado, Peajes de Autopista, Matriculación y Circulación, etc., etc.) no tienen bastante para sufragar los gastos de Sanidad, Carreteras, Pensiones, Paro y ayudas a las familias españolas, es que algo está fallando estrepitosamente y esto se debe al gran derroche que se produce al tener que soportar a 17 gobiernos autonómicos y más de 400.000 cargos políticos y altos cargos cobrando grandes sueldos, representación, viajes y pisos oficiales, que suponen una enorme carga para un Estado endeudado en más de 1 billón y medio de euros, de los cuáles más de 300.000 millones los han engrosado durante el actual gobierno.

Las urnas premiarán o castigarán a quien corresponda, pero habrá que confiar en que los votantes dejen a un lado ‘los colores’ y juzguen sólo y exclusivamente ‘la gestión’ de sus gobernantes, la honradez y la veracidad de sus palabras pre electorales en consonancia con sus acciones posteriores.

Es fácil manipular ‘la historia’ a quien no ha vivido la ‘otra época’, pero es imposible hacerlo con quien la vivimos.

¡Paz en Ucrania!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado