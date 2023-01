Manuel del Rosal: «Pedro, el timador chantajeado»

Vender burras como caballos y que el pueblo las compre como los más selectos corceles es lo que viene haciendo Pedro Sánchez desde la moción de censura a Rajoy. Al mismo tiempo que viene siendo chantajeado por PNV, ERC y Bildu. El timador sin escrúpulos es chantajeado. Y esto carecería de importancia si los ciudadanos no fuéramos los paganos del timo y el chantaje, aunque hay que decir a fuer de ser sinceros, que hay muchos paganos que se merecen pagar por dejarse timar por el chantajeado.

Entre los siglos XV y XVII en España proliferaron las ensalmadoras, alcahuetas, echadoras y echadores de cartas, brujas y brujos, santiguadoras, aojadores y aojadoras, sanadoras y sanadores, saludadores y saludadoras, algunos y algunas de las cuales permanecen en nuestros días. Fue el llamado Siglo de Oro y estuvo inundado de lo que se ha dado en llamar picaresca. Y, claro, a los españoles nos viene de siglos la afición al timo. Hoy se suponía que con la llegada del progreso y del acceso rápido y barato a la información, la cultura y la formación; la ignorancia habría desaparecido para dejar paso al conocimiento. Y eso haría más difícil, si no imposible, el medrar de timadores, echadoras de cartas y toda la retahíla descrita a costa de los incautos. Pero no, no ha sido así; ha sido todo lo contrario. Las nuevas tecnologías han traído bajo su capa de modernidad una serie de timos nuevos que, sumados a los centenarios que aún se mantienen vivos, acosan impenitentes a los ciudadanos. Y de esto se aprovechan los profesionales del timo, entre los que están y con todo el derecho, los políticos.

A los de mi generación seguro que les suenan los timos del tocomocho, el Tarot, las falsas notificaciones de cobro, el del familiar o de la grúa y el del Nazareno entre otros. Ni que decir del timo de la estampita y del trile o mosqueta. Y entre los más modernos tenemos el timo del amor, el de las ONG benéficas y ofertas de trabajo falsas sin mencionar el enjambre de timos por Internet.

Hemos dicho antes que hoy existen los profesionales del timo al igual que antaño y que entre estos están por derecho propio los políticos. Son ellos los que registran la mayor cantidad de timos al año, ni que decir durante toda una legislatura. Como ejemplo tenemos el que Sánchez nos colocó vendiéndonos la burra con mataduras de que en España no existía Covid y que si llegaba sería como un catarro que se cura con Vicks VapoRub…se frota y basta.

A lo largo de estos años, Sánchez nos ha timado en ocasiones varias. Nos timó cuando nos dijo que él no podría conciliar el sueño teniendo en su gabinete a Podemos, cuando prometió – puedo prometer y prometo que por la vía pasa el metro – que nunca aceptaría imposiciones de ERC, cuando aseguró que no gobernaría apoyándose en los filoetarras de Bildu, cuando prometió que con él en la Moncloa no habría desahucios, en el momento en que aseguró que no subiría los impuestos, jurando en arameo que no acercaría a los presos etarras y no concedería beneficios a los del procés, diciendo que su tesis era inmaculada y sin plagios etc. etc. etc. Este chalan consumado del trile, el timo de la estampita, el tocomocho y otros, en los últimos días y para celebrar las Navidades nos ha colocado un nuevo timo que está dentro del paquete de timos que encierra el timo del llamado “escudo social”: es el timo del “cheque de 200 euros”. Y aprovechando estas entrañables fiestas con asonada de atambores y chirimías, anuncia estentóreamente a los ciudadanos que esperan un milagro de Navidad que mitigue sus estrecheces, la donación generosa de un cheque de 200 euros para el turrón y algunos langostinos de piscifactoría porque no dan para más. Y es que 200 euros son 16,6 euros al mes o 0,50 euros al día antes de impuestos, que con los impuestos menos aún. Y hago el cálculo en un año porque los ciudadanos emocionados ante el regalo de Sánchez creyeron que los 200 euros eran, al menos, una paguita mensual durante, al menos, un año. Y en estas llega el Sr. Pere Aragonés y le estampa a Sánchez que en este nuevo año se ha de producir el referéndum, demostrando, una vez más que el timador Sánchez es chantajeado por quienes le mantienen en el poder, de ahí el que este artículo lleve el título de: “Pedro, el timador chantajeado”

