No al extremismo populista, etc., de uno y otro; Sí a la democracia representativa con seguridad, garantías y justicia justas

El extremismo populista derechista bolsonarista, en Brasil y siguiendo el extremismo populista derechista trumpista de los Estados Unidos y que, el seis (6) enero 2021, había tomado violentamente el Capitolio cuando, después de las elecciones norteamericanas, se estaban constituyendo los poderes legislativos, al que, también, el extremismo populista derechista bolsonarista, había imitado negando la vacunación contra el coronavirus, etc.; el extremismo bolsonarista, negando los resultados de las elecciones democráticas en Brasil del domingo 30 octubre 2022, pero sólo allí donde pierde al igual que el trumpista; este extremismo populista bolsonarista, el domingo ocho (8) de enero 2023, en Brasília, la capital de Brasil, y de forma violenta, ha tomado las sedes de los poderes democráticos constitucionales brasileños, del ejecutivo, legislativo y judicial, causando destrozos en las mismas, etc., y ha reclamado, viene reclamando un golpe de Estado a las fuerzas armadas brasileñas. Los bolsonaristas llevaban acampados, desde hace tiempo, en diferentes lugares de Brasil y pidiéndole al ejército brasileño su intervención, un golpe de Estado contra los poderes democráticos…

En España, la gran nación española, grupos extremistas populistas socialistas-comunistas, izquierdistas, nacionalistas separatistas, golpistas, etc., también, han promovido medidas como “Rodea el Congreso” (en un principio se llamaba “Ocupa el Congreso”), “alertas antifascistas”, escraches, boicots de actos, conferencias, etc.; han convocado protestas al saberse los resultados de las elecciones democráticas generales ganadas por el Partido Popular (PP) español presidido por Mariano Rajoy, ganadas por el PP en Andalucía presidido por Juanma Moreno (acciones convocadas también por el PSOE), etc. En Cataluña, hubo un intento de golpe de Estado para romper la unidad democrática constitucional de la nación española, etc. En el País Vasco, se intentó aplicar el Plan Ibarreche… Al mismo, tiempo, en España, se llama a convocar referendos ilegales contra la unidad democrática constitucional española, se niega la muy justa y necesaria independencia del poder judicial reclamada por la Unión Europea y que tomó medidas contra Hungría y Polonia por oponerse a la misma; se niega la justa y muy necesaria aplicación democrática de la aplicación de la justicia, la libertad y la seguridad (como dice la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978), se suprime, por PSOE (Partido Socialista Obrero Español) Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude y sus socios extremistas socialistas-comunistas, izquierdistas, nacionalistas separatistas, etc. antiEspaña, el llamado, por el dirigente del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, “Gobierno Frankenstein”, es decir, integrado por PSOE y las fuerzas extremistas Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), ETA-Bildu, etc.; como estábamos diciendo, se suprime, por PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude y sus socios extremistas antiEspaña, etc., el delito de sedición, se rebaja el delito de malversación, corrupción, etc., etc. Lo cual, y junto a otras acciones, actuaciones democráticas; lo cual es fundamental para el justo y buen funcionamiento de la necesaria democracia representativa, para su justa y necesaria defensa democrática, y como se acaba de hacer en Brasil frente a los extremistas populistas bolsonaristas, etc., etc.

PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, al mismo tiempo, al mas alto nivel, por todo tipo de medios y de forma sistemática, constante y muy gravemente, insulta, descalifica, deslegitima, ningunea y lincha, liquida al líder de la oposición democrática constitucional española, Alberto Núñez Feijóo, a fuerzas democráticas constitucionales españolas y que defienden España, la gran nación democrática española, la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978…

Es preciso, justo y necesario, individual y socialmente, defender, en Brasil, Perú, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Argentina, Chile, Colombia…, en las queridas naciones hermanas, hispanas, ibéricas, de América Central-El Caribe, América del Sur, en España, en todo el mundo, la democracia representativa, con justa división de poderes, con seguridad, garantías y justicia justas, la legalidad democrática internacional, nacional, etc., es decir, todo lo que defiende, aplica y promueve, debe promover, individual, social, local, regional, nacional, internacional, con seguridad, garantías, la libertad, justicia, trabajo, empresas, infraestructuras, etc. justos, responsables, competentes, democráticos, debidamente controlados, etc.; todo lo que defiende, aplica y promueve, con los justos y muy necesarios controles democráticos, el mejor desarrollo deontológico, honrado, democrático constitucional, legal, de juego, competencia y cooperación limpios, integrador, profundamente humano, eficiente, etc., y frente a todo tipo de violencias, trampas, engaños, juegos sucios, insultos, etc., materiales, inmateriales, vengan de donde vengan.

Manos a la obra, Adelante por y para el bien, de forma democrática justa, bien medida y, siempre, con honradez, humildad, mucho rigor y compromiso, sabiendo, siempre, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos…

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología, 40 años de profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo (Galicia), autor individual de 15 libros y 36 colectivos, mi Curriculum Vitae/CV amplio, publicaciones, bibliografía, puesta en marcha de diversas iniciativas, etc., se puede ver en Internet, jueves, 12 enero 2023 Santiago de Compostela (Galicia-España), Principio y Fin del Camino, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben…