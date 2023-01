Manuel del Rosal: «Vanitas vanitatum et omnia vanitas»

“Pasaré a la historia por haber exhumado los restos de Franco, entre otras cosas”. Pedro Sánchez dixit

“¡Pobre España tan lejos de Dios y tan cerca de un vanidoso adolescente como Pedro Sánchez!

A este hombre le hacen falta, no un hervor, sino varios. Está sin madurar y su mente se ha quedado en los 15 años, edad de la adolescencia, esa parte de nuestras vidas que se caracteriza por creernos que somos el alfa y el omega, hasta que nos llegan los palos de la realidad. Él escribe la historia antes de su tiempo y la escribe como un panegírico hacia su persona y, como no puede ser de otra forma, hace el ridículo

“Vanidad de vanidades, dijo el Predicador; vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana bajo el sol? Generación va, y generación viene; más la tierra permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar d donde se levanta. El viento tira hacia el sur, y rodea el norte; va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena; al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar; nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Eclesiastés 1:2-10

La vanidad cuando no va acompañada de soberbia y megalomanía no hace daño. El vanidoso de su belleza se contenta con verla reflejada en el espejo y con las alabanzas de quienes lo miran. Ese tipo de vanidad a nadie hace daño salvo al mismo vanidoso cuando, recuperado de su ceguera causada por su vanidad, se da cuenta de que a lo más que ha llegado es a admirarse a sí mismo y a producir risas en sus semejantes, c omo risas ha producido la afirmación de Sánchez sobre su lugar en la historia. Pero la vanidad llega a ser tóxica, destructiva y peligrosa cuando va acompañada de un ansia bárbara de poder. Esa vanidad no duda en cometer los actos más deleznables para satisfacerse a sí misma, para alcanzar el poder y mantenerse en él. Ese vanidoso ensopado en ansia de poder pactará lo que sea y con quien sea sin importarle el daño que cause. Ese vanidoso pringado de soberbia hasta el colodrillo. Ese vanidoso para quien los demás son objetos para alcanzar sus fines. Ese vanidoso cuya vanidad es más grande incluso que su miseria moral suma a su vanidad, a su soberbia, a su desprecio hacia los demás, a su megalomanía la creencia de que él está tocado por el dedo de Dios, de que es el elegido para cambiar las cosas, cambio que pasa indefectiblemente por alcanzar y mantener el poder. En esa creencia, hasta sus decisiones más pérfidas, más encanalladas, más perversas, más traidoras, más perjudiciales para los demás, las ve – desde su vanidad acromegálica – legítimas. Todo lo dicho sobre este tipo de vanidoso es lo que le hace muy peligroso para la comunidad en la que ejerce despóticamente su vanidad, esa vanidad trufada de soberbia, narcisismo y autoritarismo que, cuando pone ante sus ojos las víctimas de su proceder, ni las ve, ni las siente porque su vanidad le dice que son víctimas de ellos mismos que no perciben las bondades que emanan de él, porque su vanidad le dice que él siempre está en posesión de la razón, que son los demás; pobres mortales ignorantes, los que son incapaces de aprobar lo que él se aprueba a sí mismo. Este tipo de vanidoso tiene tintes de mesías y como tal se ve él, barniz de justo siempre que la justicia se aplique según su vanidad y soberbia.

España acoge a uno de esos vanidosos sin alma o con el alma deformada por una vanidad perversa. Es tan vanidoso este que anida aquí en nuestro país que cree sin la más mínima duda que lo que su vanidad, su soberbia y su bárbara ambición de poder le valdrán para pasar a la historia. Es tan necio nuestro vanidoso nacional que no ve el ridículo que hace en muchas ocasiones; es tan necio que su vanidad le induce a preocuparse de lo que los ciudadanos pensarán de él cuando esté muerto y bien enterrado; de lo que la historia hablará de él, aunque en su interior y embaulado en su pecho encierra la creencia estúpida, la vanagloria banal, la certeza fanática de que la historia le recordará como alguien que alcanzó las más altas cotas de reconocimiento que ningún otro político en la historia de nuestro país. Vanidad de vanidades, todo lo que atesora es vanidad.

¡Pobre España!

MAROGA