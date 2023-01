Rafael López Charques: «Legislación a la carta»

Estamos en un período de cambios que, si siguen los actuales jefes, se incrementaran próximamente. Los cambios pueden ser buenos o malos, dependiendo de su finalidad. Cambiar por cambiar nunca es bueno. Los responsables solo tienen un objetivo, salir en las noticias, o hacernos creer que hacen algo cuando en realidad no dan golpe.

Por desgracia también hay malintencionados, pues en verdad lo que realmente persiguen, mediante maniobras y justificaciones totalmente engañosas, son beneficios particulares para ellos mismos..

En nuestro sufrido país estamos asistiendo a una auténtica legislación a la carta, a la carta de lo que les conviene a los que mandan. No estamos en contra, ni mucho menos, de que se modifique la legislación siempre y cuando los cambios sean racionales y beneficien a la mayoría de los ciudadanos. Por el contrario no podemos admitir y no admitiremos reformas legislativas cuya única finalidad es beneficiar descaradamente a delincuentes, no solo futuros, sino también actuales que tienen nombre y apellidos.

En nuestro país recientemente se ha eliminado el delito de sedición y suavizado convenientemente el de malversación. ¿Quiénes son los beneficiarios? Destacadas personas huidas o condenadas por cometerlos.

Una democracia implica, entre otras cosas, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, por lo tanto el modificar las leyes para favorecer e incluso despenalizar descaradamente a un determinado grupo de personas es totalmente antidemocrático.

El responsable del último intento de destruir nuestro país, que en cuanto fracasó huyó, dando muestras de su valentía para dar la cara por lo que había hecho, solo será responsable, como mucho, de desordenes públicos agravados.

¿A cambio de qué? Sencillamente de que sus partidarios sigan sosteniendo a “cum fraude” en el poder.

¿Alguien duda de que estemos ante legislación a la cata? ¿Qué desea el señor? Pida y sus deseos serán órdenes.

El eso que se denomina gobierno, si le aprietan, tratará de justificar su acto alegando que busca la unidad, el consenso, la reconciliación, etc. Todo ello nos parece muy bien, pero apostamos a que será más fácil lograrlo con los delincuentes donde deben estar, en la cárcel. Si no estamos mal informados, varios de los implicados ya han dicho públicamente que lo volverán a intentar. Quizás el gobierno, tan ocupado en proporcionarnos la felicidad no se haya enterado.

Mantenedores del gobierno han presentado una moción para el “reconocimiento efectivo de los derechos políticos de toda la ciudadanía”, cuyo objetivo es que todos los emigrantes legales, con tan solo estar empadronados, puedan votar en todas la elecciones. Algún grupo del citado ha reclamado tal derecho incluso para los emigrantes ilegales.

Mucho nos tememos que “cum fraude” acceda a dichas peticiones y modifique la legislación. En primer lugar porque quienes las hacen lo tienen bien amarrado. En segundo lugar, porque los nuevos votantes serían un caladero de votos a su favor, pues les prometería darles todo aquello a que ahora aspiran.

Mientras todo esto ocurre, nos encontramos con una secretaria de estado que ha hecho públicamente, quizás creyéndose simpática, unas manifestaciones ofensivas comentando una ley vergonzosa. ¿Qué ha pasado? Nada .Ni tuvo la decencia de dimitir ni se atrevieron a cesarla. Los que mandan, mandan.

Ya saben legislación a la carta y trato de favor judicial a las personas que les conviene al poder. Pura democracia.