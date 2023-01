Manuel del Rosal: «Foro de Davos; ¡peligro inminente!»

En Davos, ciudad suiza sita en un entorno invernal paradisiaco, acogidos en un hotel o complejo hotelero de super lujo, 2.700 líderes políticos, financieros y empresariales se reunirán entre los días 16 y 20 de este mes de enero para “Cooperar en un mundo fragmentado”, lema con el que se presentan. ¡El peligro para las gentes del común es inminente!

El Foro de Davos se fundó en 1971 y desde entonces ha tenido tantas reuniones como años han pasado hasta este año de 2023. Cincuenta y dos años para arreglar el mundo sin conseguirlo nunca, que hay que ser torpe. Pero no es por torpeza por lo que estos gerifaltes, sátrapas y millonarios podridos por el dinero no aciertan a arreglar el mundo, es por la codicia de unos, la sumisión de otros, la cobardía de todos y el desprecio monumental de cada uno de ellos hacia la gente del común por lo que, no solo no lo arreglan, sino que en cada reunión lo empeoran más y más.

El Foro del año 2021 esgrimía como lema una frase rimbombante: “El Gran Reinicio” sin aclarar que se iba a reiniciar. Con el paso del tiempo hemos comprobado que se trataba de reiniciar los enfrentamientos entre los bloques para llegar a este Foro de 2023 en el que el lema es – no podía ser de otra forma – “Cooperar en un mundo fragmentado” Es decir, primero lo rompen y después quieren arreglarlo los mismos que lo rompieron. Es como si a los pirómanos que han provocado el fuego se les encargue su extinción.

No digo que estas multimillonarias reuniones no se hagan con la buena intención de mejorar la vida de los ciudadanos, la de los asistentes ya está suficientemente mejorada, lo que pasa es que, atendiendo al refrán, los cementerios están llenos de buenas intenciones tal como todos los Foros de Davos que ha habido y habrá que son cementerios donde se entierran todos los años las esperanzas de millones de hombres, mujeres y niños de ver algún día un mundo más justo y solidario. Y eso es así porque una cosa es predicar y otra dar trigo, y estos señores podridos a dinero unos, de ambición política otros y de codicia todos, finalizaran el Foro acordando seguir con las condiciones que les permiten a ellos alcanzar, aumentar y mantener sus privilegios ya sean dinerarios, de poder, políticos, financieros o empresariales.

Cuando el día 20 terminen el Foro y lleguen a sus acuerdos se dará el pistoletazo de salida para desarrollar el lema: “Cooperar en un mundo fragmentado”. Puedo asegurar que el próximo enero del año 2024, el mundo, no solo seguirá fragmentado, sino que lo estará aún más y la pobreza habrá aumentado globalmente al tiempo que la riqueza de los señores que se reúnan en Davos habrá aumentado y concentrado. Eso sí, acompañarán el Foro con un lema tan rimbombante como el de este año y el del anterior y como el de todos los años que se quedará en eso, en un lema que, como los anteriores nunca se va a cumplir porque el corazón de los asistentes no es un corazón, es una caja registradora.

MAROGA