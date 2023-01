En defensa de España, la gran nación española, de la democracia representativa con seguridad, garantías y justicia justas

PSOE (Partido Socialista Obrero Español) Sánchez, etc. Cum Fraude, todo vale por el poder y muy injustos privilegios, en plan narcisista, racista supremacista, superiorista, contaminador, manipulador, etc., en el Foro Económico de Davos (Suiza), montó lo que vienen haciendo desde que Pedro Sánchez Cum Fraude accedió al poder, su número populista de propaganda y marketing embaucadores, con España con uno de los mayores paros del mundo, paro general, paro juvenil, femenino, de mayores de 40, 50 años, etc.; con una de las poblaciones más envejecidas del mundo, con una muy baja tasa de fecundidad y no hace nada para favorecer la natalidad, al contrario, promueve el aborto, el ataque a la familia tradicional, etc.; con una grave corrupción estructural, malgasto politiquero, partidista, sindicalero, clientelar, tajadista, etc.; con una muy grave deuda pública, una muy negativa ley de educación, etc., etc.

Y, todo ello, con el gobierno más izquierdista y proseparatista de la Unión Europea, Occidente, el de PSOE Sánchez, etc. Cum Fraude y que, además, lo que es muy grave, por el poder y muy injustos privilegios, ha pactado con fuerzas extremistas socialistas-comunistas, izquierdistas, separatistas, clientelares, tajadistas, antiEspaña, como Unidas Podemos, los golpistas ilegales separatistas catalanes, los proetarras de Bildu, etc.; ha pactado con los que, Pedro Sánchez Cum Fraude como líder del PSOE, se cansó de repetir que nunca pactaría.

Además, PSOE Sánchez, etc. Cum Fraude, entre otras cosas muy negativas y para contentar a sus socios extremistas antiEspaña, suprime el delito de sedición, rebaja el de malversación, corrupción, al igual que pone gravemente en peligro la seguridad nacional de España y, para colmo, lleva a cabo leyes como la del “Solo si es si” que deja libres a un importante numero de delincuentes sexuales, sin que nadie sea cesado…

PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, como hemos dicho, por acceder y mantenerse en el poder, viene pactando con fuerzas extremistas socialistas-comunistas, izquierdistas, nacionalistas separatistas, antiEspaña y tratando de desprestigiar, deslegitimar, ningunear y linchar a principales fuerzas democráticas constitucionales españolas como el PP (Partido Popular) y su líder Alberto Nuñez Feijóo.

Es fundamental que, por el bien de España, la gran nación española, pero también de la Unión Europea, Occidente, el mundo democrático libre, con seguridad, garantías y justicia justas, de los españoles, los ciudadanos de bien y por el bien; es fundamental, y cuanto antes, que los agentes, grupos, fuerzas, medios, redes, etc. democráticos constitucionales españoles, etc., con honradez, humildad, mucho rigor y compromiso, se movilicen activamente, como acaba de suceder con el gran y muy positivo éxito de la inmensa manifestación en Madrid, el sábado 21 de enero 2023, convocada por numerosas asociaciones de la sociedad civil española en defensa de “España, la Democracia, la Constitución”, y pongan fin, cuanto antes, al extremista gobierno de PSOE Sánchez, etc. Cum Fraude y sus socios antiEspaña, apoyados por Rusia putinista, Irán fundamentalista islámico…

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo (Galicia); Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; autor individual de 15 libros y 36 colectivos; como decía, mi Curriculum Vitae/CV amplio, publicaciones, bibliografía, puesta en marcha de diversas iniciativas, etc., se puede ver en Internet; lunes 23 enero 2023, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben…