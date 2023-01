Javier Galué: «La Inteligencia Artificial lo cambiará todo muy pronto y nadie hace nada»

Sí, la inteligencia artificial ha explotado literalmente en la cara de empresas y profesionales que ven ahora como una amenaza o una oportunidad la ingente cantidad de herramientas y plataformas que hacen, lo que antes nos tomaba semanas, en pocos minutos.

– Una amenaza en muchos casos porque puede reducir considerablemente la cantidad de clientes y trabajo porque la Inteligencia artificial sustituirá parte o la totalidad de sus servicios. Sus clientes pueden ahora (y en el futuro mucho más) resolver problemas, crear contenidos, obtener soluciones y aportar alternativas en poco segundos, y muchas veces de manera gratuita.

– Una oportunidad porque empresas y profesionales independientes podrán potenciar sus servicios o productos utilizando esas mismas herramientas de la Inteligencia Artificial para ser más competitivas, reducir costes y tiempos en los procesos de captación, producción y ventas.

¿Qué deben tomar en cuenta las empresas, autónomos e instituciones a partir de ahora?

Lo más importante es que hay que actualizarse y adaptarse lo más posible y de manera continua. Esto no va a parar. Mientras más tardes en montarte en la ola de la Inteligencia Artificial más te va a costar luego aprovechar todas sus ventajas y serás presa fácil de tu competencia o del mercado.

Lamentablemente todo este nuevo mundo de la Inteligencia Artificial tendrá consecuencias muy negativas en el aspecto laboral. Eliminará millones de puestos de trabajo y empresas que serán sustituidas muy pronto (pocos meses y en algunos casos pocos años) por una plataforma online gratuita o con un bajo coste.

Habrá también creación de millones de puestos de trabajo, pero más cualificados y en menos cantidad por la gran automatización que existe en el “mundo IA”.

Esto será un problema social que le surgirá a los gobiernos a nivel global, sobre todo en economías más digitalizadas. Los países que tomen acción lo antes posible tendrán menos consecuencias en sus sociedades.

Por el momento no se vislumbra a políticos e instituciones públicas tomando medidas al respecto. Posiblemente (ojalá sea así) observan, desde lejos lo que ocurre, pero no pueden esperar a que el “fenómeno IA” penetre en la capa productiva sin tener una estructura que compense rápidamente los desequilibrios que va a producir, porque tendrán en muy poco tiempo, mucho menos del que se imaginan, cientos de miles de personas de personas que serán expulsadas del mercado de trabajo (cualquier tarea repetitiva, áreas como contabilidad, atención al cliente, “call centers”, diseñadores, abogados, ingenieros, trabajos técnicos, autónomos y muchas otras profesiones) que no conseguirán alternativa laboral porque habrá mucha menos oferta de puestos de trabajo en sus áreas ya sustituidas.

Mi consejo a personas e instituciones con responsabilidad sobre temas sociales. Actuad ya, no esperéis a que el agua le llegue al cuello a esas personas (y empresas) que serán expulsadas del mercado en muy poco tiempo.

Ojalá tomen acción pronto porque luego las consecuencias serán impredecibles.

Javier Galué

www.javiergalue.com

Consultor