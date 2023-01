Manuel del Rosal: «La tumba política de Pedro Sánchez»

“La codicia y la ambición bárbara de poder son las paladas de tierra que el político echa sobre la tumba de la ciudadanía, enterrando lo único que les queda: La esperanza”

Tras las elecciones de Andalucía periodistas y tertulianos se apresuraron a afirmar que el resultado sería la tumba política de Sánchez. Yo no estuve de acuerdo, y conforme avanzan los meses, menos lo estoy. No, no va a ser Andalucía la tumba política de Sánchez si es que Sánchez termina perdiendo las elecciones comunitarias y municipales, y las generales. En lo primero que hay que pensar antes de apostar por enterrar políticamente a Sánchez, es en que las elecciones se celebran en España y los ciudadanos que votamos somos españoles, y que los españoles votamos como votamos sin el menor atisbo de racionalidad y lógica y que muchas de las cosas negativas que nos afectan en cualquier orden han sido provocadas por votar a quien mostraba de continuo que era un trilero, un mentiroso, un farsante, un ególatra y enfermo por el poder. Pero donde la pasión, el sectarismo, el fanatismo, el resentimiento, el rencor, la envidia son las líneas que definen el hacer de las personas, poco pueden hacer la razón, la lógica, el raciocinio y la reflexión. Pues en esta España se practica “La razón de la sinrazón que a mi razón se hace” desde hace 600 años y España y los españoles de este siglo la llevamos en nuestros genes. Así que, dejemos que pasen los meses hasta mayo que será un mes que con los datos de las elecciones comunitarias y municipales, puede avanzar con más certeza lo que sucederá en las generales, pero sin asegurar nada.

He dicho que, en el supuesto de que Sánchez pierda las generales, esa pérdida no se deberá a las elecciones andaluzas, se deberán al compadreo con ERC y Bildu y a la creencia de Sánchez en que el acercamiento de presos de ETA, el compartir cama con Bildu y doblegarse ante esos filoetarras, la rendición incondicional ante ERC sirviéndole en bandeja de plata la eliminación del delito de sedición y la rebaja de la malversación, la nefasta ley del si es sí se podía tapar todo este ataque a las instituciones que son la clave del arco de la Constitución ante los ciudadanos con limosnas varias porque: “a los españoles no les importa España”. Y Sánchez lleva razón en parte porque a un gran número de españoles España les importa un bledo; les da lo mismo todo lo que gire en torno a la unidad de España y a la igualdad de todos los ciudadanos mientras puedan vivir, aunque sea una vida de sumisión a las limosnas. Nunca debemos olvidar que la palabra dignidad está a punto de desparecer del diccionario de la RAE.

La presidencia del Consejo de la Unión Europea que ostentará España desde julio a diciembre será una oportunidad para Sánchez que este no va a desaprovechar ni por lo más mínimo. Demostrado que Sánchez carece de escrúpulos, de cualquier escrúpulo; aprovechará todo, todo lo que en esos seis meses de presidencia se le ponga a su alcance sea legal, ilegal o mediopensionista, tal y como está haciendo ahora y hasta el mes de mayo, mes primaveral y como tal mes de alteración de la sangre – ya se sabe: la primavera, la sangre altera – Y entre las flores reventonas, la sangre alterada por la primavera y la campaña electoral más larga de la historia de la democracia mundial en la que los políticos ofrecerán gratis total de todo como en aquella tómbola que se anunciaba así: “Esta es la tómbola del siempre toca, cuando no un pito, una pelota”. Señores, en mayo, a saber lo que vamos a votar los españoles y como vamos a votar.

MAROGA