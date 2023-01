Francisco Iglesias Carreño: «Viernes 27-1-2023: “Enlaces del Noroeste”»

Parece ya, que si que parece, que ciertas añejas situaciones comunicativas crujen ante las novedades de otro optante halagüeño horizonte (¿más europeo?) que se anuncia allá a lo lejos, en las tierras belgas (de los valones y los flamencos), dando unas pocas, acaso como mínimas, potenciales posibilidades a «la conexión”, situación que parece ser la clave de esta temática, del «oeste de la aún Europa» {-.- Si optamos, en el buenismo, porque, sobre lo de Ucrania -.- ¡y con ayuda de Polonia!-.- mejore todo y… tras el invierno -.-}, en lo que sería la parte, según como se mire, correspondiente a la península Ibérica, más occidental.

Resulta que, el próximo viernes o sea el día 27-1-2023, en esas hermanas tierras gallegas, donde con las oscilaciones del botafumeiro, que magnéticamente embelesa a los peregrinos jacobeos, se esparce el aroma del incienso hacia la tumba del “Patrono del Regnum Imperium Legionensis” [-.- Después de España -.-], o sea el Apostol Santiago {-.- Los ejércitos asturianos/leoneses siempre combatieron al grito de: ¡Santiago y cierra Hispania!, distinguiéndose de los ejércitos castellanos que lo hacían al grito de: “Por San Millán” [-.- esto que indicamos, parece ser que, y en suposición, no les alcanzó a los muy reconocidos y preclaros miembros, que casi todos admiramos, de la «G’98»,ya que en lo que oteamos, y en un tal vez, pudiera que omitieran tanto a «La Vardulia» iniciática como a la sureña originaria «Castilia (en Granada)” -.-)] -.-}.

En Santiago de Compostela , lugar del evento del viernes día 27-1-2023, en su basílica, es dónde están los pétreos túmulos de Fernando II de León y de su hijo, de nacencia zamorana, Alfonso IX [-.- El de «Los Decretas» que son Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco, el de la fundación de La Coruña, la Universidad de Salamanca, las Primeras Cortes, …, “el hombre de Alange”-.-], … , donde ya, ¡y en varias ocasiones!, se ha llevado hasta tal lugar, entronizandola a hombros, a la Patrona de Zamora (-.- “Nª.Sª. del Señor Santiago y de San Antolín” o de “La Concha” (¡la concha peregrina!) …, se va a hablar, nada más y nada menos, que del esperado desarrollo (¿?) del Eje Atlántico.

Cuando aquello de la transición(¿?), que parece que comenzó un tal día 19-11-1975, el sistema comunicativo en España [-.- “SCE” -.-] respondía aún, así es designado por todos, a una `estructuración radial´, donde las provincias se enlazaban, en una dependencia de la gobernanza de la centralidad [-.- en `modelo político´, casi calcado del francés, que ya venía desde casi principios del Siglo XVIII, fijados en el RD´30-11-1833 y otros -.-], con aquellos apadrinamientos/controles/dispositivos iniciáticos de `turnismo gubernamental´, operativos de la época de la restauración y hasta de antes, basados en el enmarcamiento oficiante, cuasi exhaustivo, de los órganos públicos y/o representaciones provinciales.

Tal “SCE” puede que se tuviera en cuenta, en plena transición [-.- 1975-1978 -.-], a la hora de las plasmaciones/adecuaciones /postulaciones territoriales pre-autonómicas, que se aprueban aludiendo a que el Gobierno del Reino de España [-.- que se inició el 3-7-1976 con quince regiones, ya existentes, que aglutinaban a cincuenta provincias españolas -.-], en su Declaración Programática, asumió la “institucionalización de las regiones” [-.- con lo cual enlazaba con las quince regiones tanto del Régimen/Sistema/Dictadura previo como de la II República que eran las mismas quince regiones españolas-.-] .

Tales circunstancias transicionales podrían haber sido no tenidas en cuenta en el “SCE”, ya que tenemos sobre el bloque de las quince regiones españolas iniciales, posicionamientos que pueden tomarse, en principio, como variados y que, en su seguimiento, ya asoman como diferenciados, ya que si bien en algunas de ellas (-.- un bloque de once regiones españolas -.-) presumiblemente se tiene que obedecieron/vectorizaron/siguieron, parece ser, a sus adquiridos pretéritos análogos derechos [-.- Cataluña (29-IX-77), País Vasco (4-1-78), Galicia (16-III-78), Aragón (17-III-78), Canarias (17-III-78), Valencia (17-III-78), Andalucía (27-IV-78), Baleares (13- VI-78), Extremadura (13-VI-78), Asturias (27-VI-78),… en otras cuatro, a lo que parece y asoma, y a los gestos de una invención no prevenida y/o generalística, no les alcanzo su igualitario y hasta homologable arcano regional, que había tenido igualmente consideración constitucional y que, por estar en un Estado de Derecho [-.- también en la transición -.-], correspondió al bloque de las quince regiones españolas por igual y puede que, hasta incluso, acudiendo, en la homologabilidad generalizada a fórmulas transitorias desde la «legalidad vigente» de aquel momento.

No obstante a tal situación ambiental transicional y su posible alejamiento de la circunstancialidad europeista, los idus daban otras significaciones, aunque solo algunos barruntaban que, y por allende de los Pirineos, la nueva dinámica europea podría albergar otras posiciones,diferentes de las del “SCE”, en las comunicaciones que no, y necesariamente, fueran coincidentes con las ya existentes e incluso que fueran protagonizadas por otros modelos territoriales que estuvieran desligados del armazón provincializado del Siglo XIX y de parte del Siglo XX.

Las novedosas aportaciones constitucionales, a la data del 6-12-1978, ofrecieron una clara alternativa a `la provincialización inducida´, sesgada un tanto hacia la madrileñización integral (social, política y económica) que era (¿es?) actuante de la interdependencia jerarquizada, por otras composturas, más ágiles y hasta posiblemente más motivantes, en la idea centroeuropea de los adecuados tamaños territoriales, como eran las quince regiones españolas.

Hemos estado viendo como todo el este peninsular español, costero al Mar Mediterraneo, ha derivado en un `macro proyecto comunicativo´, que trata de aportar sinergias aglutinadoras tendentes hacia el logro de las más altas cotas de inferencia económica y al directo logro de los mejores beneficios y/ o plusvalías para aquella zona. A lo que no debería haber nada que objetar, salvo que ello se tomara, por variadas razones, como una acción exclusivista y/o al menos como una negación hacia otras opciones igualmente legitimas.

Mientras el “Corredor Mediterraneo”, y tras las acciones permanentes de su lobby actuante, prosigue cada día ¡ y a cada momento!, en aras de la culminación de sus metas umbrales, en la parte oeste del territorio de la península Ibérica [-.- que afecta a dos Estados miembros de la Unión Europea -.-], aún estamos a verlas venir en lo que nominativamente llamamos el “Corredor Atlántico”.

En las noticias de alcance, sobre la próxima reunión del día 27-1-2023, hemos podido encontrar aquella que dice: “Entre esos objetivos está lo de triplicar el transporte de mercancías por ferrocarril en el horizonte del año 2040, pasando de los 7 millones de toneladas/año a más de 20 millones de toneladas/año. De esa manera, sería posible llegar a transportar a través del ferrocarril hasta el 12% de las mercancías, consiguiendo así un porcentaje de cuota modal similar al promedio europeo”, lo cual, en lo que interpretamos, se toma como objetivo y, parece ser, sin despeinarse o sea sin aún reabrir la línea ferroviaria de La Vía de La Plata que camina cuasi paralela a La Raya [-.- o sea a todo Portugal, y que, permítasenos, ¡y dicho sea de paso!, “es mucho todo” -.-].

Las cuatro regiones históricas y bi-constitucionales de la Corona Leonesa [-.- Extremadura; Reino Leonés; Galicia; Asturias -.-], han estado sujetas al “SCE” que casi (¿ o es sin casi?), les ha impedido posibilitar sus sinergias, tanto propias como asociadas, en aras de una mayor y mejor cualificación para la calidad de vida (cualitativa y cuantitativa) de sus gentes, tan ciudadanos españoles como los demás, eso sí, siendo,¡y desde siempre!, por sus sagas familiares: extremeños, leoneses, gallegos y asturianos, que se han visto impelidos, por ley de vida, hacia la emigración continuista, y ello lo han hecho: sea en monarquías, en repúblicas o dictaduras varias. El “SCE” ha dado de si lo que ha podido y no se percibe, véanse las tablas poblacionales del INE, que pueda corregir el más que ostensible declive poblacional de todo el oeste español. De lo cual anterior, ¡y por pura supervivencia!, tendremos que arrimarnos mancomunadamente al “Eje Atlántico”.

Vendrá ahora ver lo que se haga en el: cómo, cuándo, dónde y con qué, y así se alumbre, el viernes 27-1-2023 (en Santiago de Compostela).Esperamos anhelados.

Nuestra oración/ruego/petición al Apóstol valla ya por delante.