Manuel del Rosal: «Carta de un jubilado a Pedro Sánchez»

Te tuteo. Y lo hago porque mi edad – 80 años – me da permiso para hacerlo.

La mísera y ruin representación que hiciste en Coslada jugando a la petanca con unos jubilados y usándolos y utilizándolos para tu lucimiento es clásico en ti que, despreciando a todos desde tu total falta de empatía, desde tu proverbial falta de escrúpulos, te acuerdas de ellos y los utilizas con el único propósito de obtener réditos electorales ¡que no se puede ser más mísero y ruin! Yo me pregunto de que materia orgánica estás hecho, puede que seas un hibrido entre humano y robot programado y por eso carente de cualquier sentimiento elevado. Has echado mano de nosotros los jubilados sin el más mínimo rubor, sin pestañear, sin ninguna empatía, sin ningún respeto. Te has valido de nosotros, los que trabajamos durante toda nuestra vida, para intentar hacer ver a los ciudadanos que, nada más volver del Foro de Davos donde los poderosos se repartían el pastel del poder mientras tú, adalid de lo social, asentías perrunamente, que tu primera aparición pública ha sido para compartir un juego con los jubilados, escondiendo en tu manga ya gastada de tanto esconder farsas, que era una puesta en escena grabada y emitida para obtener réditos electorales, y yo, como jubilado, me siento ofendido por usarme, por utilizarme, por servirte de mí para obtener votos. Y me repugnas porque no hay en ti ni el mínimo sentimiento hacia los demás sin que no vaya capitaneado por tus asquerosos cálculos electorales con los que, si crees que te beneficia, usas lo más sagrado, lo más respetable para tu objetivo único: el poder. Y esto es así porque eres un odre repleto de ambición de poder, de egolatría, de narcisismo. Y yo quiero que sepas que yo no soy un jubilado que se humilla perrunamente ante ti por unos míseros euros que ni siquiera cubren la subida del IPC de los alimentos básicos cuando, tras dármelos, me usas y me utilizas para tus juegos de trilero consumado.

He cotizado durante 45 años para aportar a la sociedad y sigo haciéndolo tras mi jubilación. Con mis sueldos a lo largo de tantos años y sin malversación como hacen algunos que trabajan en la política y con mí pensión, apoyé y apoyo a mí país. Han sido 51 años trabajando con jornadas de sol a sol, con las manos llenas de callos endurecidos, con la orejas arrasadas por los sabañones, los pies acartonados por el frío, reventando mi cuerpo en jornadas interminables. Cincuenta y un años aportando a la sociedad, con dos años sirviendo a mi patria militarmente, cosa que ahora no parece tener importancia. Y todo desde la honestidad y la verdad cualidades de las que tú careces. Todo esto me permite hablarte como te hablo, me permite exigirte – aunque se que para nada valdrá – que te vayas, presidente. Qué si amas a España y a los españoles, te vallas en un gesto de gallardía. Ya, ya lo sé, tú careces de gallardía y tú solo te amas a ti mismo.

Te puedo asegurar que esta carta no estaba en mi mente para nada, pero tras ver la villanía del juego a la petanca usando y utilizando a los jubilados, yo que soy un jubilado, me he indignado como se indignan los hombres que todavía en este mundo, donde la dignidad ya no aparece ni en el diccionario de la RAE, la tienen.

Márchate presidente, puede que con tu marcha la política del trile, el narcisismo y la fata de empatía hacia los ciudadanos que dices gobernar, desparezca para bien de España y los españoles.

Manuel del Rosal