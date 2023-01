Manuel del Rosal: «El núcleo terrestre y Dios (Pedro Sánchez y Patxi López)»

“Un ateo es una persona que no cree en Dios…hasta que el avión cae en picado”

“Ser político es una de las maneras que el hombre puede elegir para mostrar su imbecilidad, su incapacidad y su egolatría”

Pedro Sánchez, dando un paso cualitativo y cuantitativo en su egolatría y en su imbecilidad (tiene momentos de imbecilidad absoluta) ha metido al núcleo terrestre entre las calamidades a las que hemos tenido que hacer frente, pero al mismo tiempo nos ha dado a entender que, mientras él sea presidente, los ciudadanos estaremos a salvo del cansancio giratorio del núcleo.

Como un Superman al que solo le afecta la kriptonita, en caso de que el núcleo deje de girar, él, con solo una imposición de manos, le hará girar de nuevo. Esto demuestra su narcisismo bárbaro y su egolatría enfermiza proverbiales, pero también demuestra su imbecilidad al meterse sin necesidad en un charco de dimensiones colosales; menos mal que alguien le avisó de la metedura de pata hasta el corvejón y para salir del charco hizo puntos suspensivos para terminar diciendo: “…En fin me voy a quedar ahí”

Patxi López ha ido más allá para demostrar, no solo su imbecilidad, sino sus oscas maneras, su discurso asnal y sus rebuznos a los que nos tiene habituados. López ha utilizado el nombre de Dios en vano para justificar que las mujeres – los hombres no – son: “…cada una soberana de sí misma” y de esa forma y por primera vez en nuestra democracia – si es que esto es democracia – ha metido a Dios en el Congreso de los Diputados. Patxi debería saber que Dios abandonó a los hombres al poco de haberlo creado al comprobar lo estúpido que era. Poca gente sabe que Dios aborrece a los imbéciles.

Pedro Sánchez y Patxi López no creen en Dios, al menos públicamente. No debemos olvidar que la hipocresía es condición natural del político y que es probable que Pedro y Patxi se proclamen ateos mientras todas las noches, al acostarse, se encomienden a Dios y recen el “Cuatro esquinitas tiene mi cama”. Pedro no cree en Dios porque él cree tan solo en un dios llamado Pedro Sánchez que posee la perfección absoluta y Patxi solo cree en el dios del enchufismo y la mamandurria política de la que viene viviendo desde siempre.

Puedo asegurarles que, a partir de ahora, el núcleo terrestre y Dios tendrán protagonismo en el Congreso. Pedro Sánchez aprovechará cualquier cosa negativa para España y los españoles provocada por su mal gobierno para atribuirle al núcleo la causa de ello, núcleo que, naturalmente, será colocado a la derecha y ultraderecha política. Dios será nombrado por el portavoz Patxi en cada ocasión en la que sea necesario atacar a la derecha y la ultraderecha que son las formaciones políticas que si creen en Él.

¿Y los ciudadanos en que creemos?

MAROGA