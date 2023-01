Victor Entrialgo De Castro: «Gobierno e Ideología»

Yo no cambiaría un amigo por una idea, por eso procuro sujetar las mías lo más que puedo. Las ideas se tienen y en las creencias se está, pero la ideología es un esquema mental aprendido o inoculado, desde el que algunos lo piensan todo y al que todo pensamiento tienen que acomodar.

El caso es que la realidad desborda siempre la ideología que es el balde, el vaso, el contenedor, el recipiente y quien guarda ahi la ideología recorta las aristas de la realidad que sobresalen para que encajen en el molde ideológico. Pero ahí no cabe.

A Sanchez no le preocupa porque ideología no tiene. «El oportunismo» es su instinto básico. En cambio para la ultraizquierda atrevida, osada e inconstitucional que nos gobierna lo importante no es la realidad ni la verdad, ni la persona, sino que todo encaje en su cabeza cuadriculada, presa de prejuicios y consignas.

Lo importante es la doctrina, el molde y el disfraz. Y las personas que las usan, cambian o venden no son más que cromos. Los cromos que venían de regalo con Sanchez, el pan de molde. La ideologia no se come pero a algunos les da de comer, permite no tener que pensar, y eso sí, es la cosa más cómoda que hay despues de unos zapatos viejos.

La caravana de ideas o consignas, músicas, modos y costumbres en que toda generación consiste, presenta características muy curiosas en ésta ultraizquierda vociferante que por obra de Sanchez y una carambola nefanda entró en Moncloa justo cuando habían iniciado ya el camino de vuelta por donde habían venido.

Entre ellas, no haber trabajado nunca y al mismo tiempo no haber pasado las necesidades de las generaciones precedentes, las de la guerra, de donde sale un odio, aprendido o transmitido genéticamente por alelos.

Alelos como los de la jauría universitaria de «ilustres» que llama asesina a Ayuso en la Complutense, con un aspecto de «doctorandos» de primer curso que meten miedo y de los que la mayoría habrán abandonado esa otra guardería de la Universidad el año que viene.

Deficit en la educación desde la Logse, ausencia de motivación académica y de experiencia laboral, junto a carencias o traumas ocultos en su trayectoria vital que manifiesta su violencia verbal o de facto. Mientras, de su ignorancia insondable, sus barbaridades continuas y sus chapuzas legislativas emerge a la superficie su característica principal: un descaro grosero y un infinito atrevimiento.

Si echamos un vistazo a los pasillos, comisiones y plenos del Parlamento español uno tiene la impresión de que la misma turba que entró en el Capitolio americano con aquellos enormes cuernos, aquí se quedó a vivir dentro.

Mientras Europa y los EEUU debaten sobre los tanques necesarios para defender la libertad de Occidente frente a Putin, -de la que se prevalen estos necios-, Sanchez sigue haciendo perder a España un tiempo precioso y los comunistas de aquí buscan su identidad en el viaje que va de Vallecas a Galapagar, mientras siguen quitándole y poniéndole vestidos a las muñecas.

Victor Entrialgo