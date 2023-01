Sánchez y Lysenco

Al presidente lo conocemos todos por lo que no necesita presentación pero supongo que Lysenco es menos conocido, fue un ingeniero agrónomo soviético mimado por Stalin que dirigió el Ministerio de Agricultura en los 30 aplicando su teoría de que los rasgos adquiridos se heredan, una especie de Lamarkismo, despreciando los avances genéticos occidentales por considerarlos cosas de fachas.

Los resultados fueron catastróficos provocando hambrunas, pero no rectificaba porque tenía el apoyo de su amado líder que reprimió sin piedad a cerca de 3000 científicos que lo cuestionaban, como hace ahora nuestro presidente y todo el ministerio de Igualdad con la ley del sí es sí; son poseedores de la Verdad y no se van a rebajar a escuchar a los fachas y rectificar a pesar de los desastrosos resultados de la aplicación de la ley; los buenos siempre tienen razón y los malos siempre se equivocan.

Menos mal que murió Stalin lo que permitió que los otros científicos pudiesen cuestionar la teoría del protegido.

Landau asistió a una conferencia en la Academia de Ciencias de la URSS y preguntó por qué las mujeres nacían con himen cuando todas sus ancestras habían perdido su virginidad y por qué los judios siguen naciendo con prepucio después de haber practicado la circuncisión durante 4000 años. çComo no podía responder tomó la decisión propia de los totalitarios cerró la sesión y le hizo la vida imposible al pobre Landau. No soportan rodearse de inteligentes, prefieren ser alabados por su una corte de lameculos. A pesar de todo, no pudieron evitar que a Landau le dieran el Premio nobel en 1962 por lo que ha pasado a la historia mientras que a Lysenco sólo se le reconoce por su ineptitud y su sometimiento al poder, lo que en España llamamos por trepa.

Es un ejemplo más de los estagos que provocan la intromisión de la política en la ciencia al coaccionar la libertad de opinión.

Nuestro amado presidente no reprime a los historiadores que no se doblegan, ni los envía a campos de reeducación como hacían los soviéticos, sólo les indica lo que deben pensar y les impiden que divulgen sus molestas conclusiones fascistas vetándolos en los medios públicos, creo que incluso debe considerarlos como pobres herejes que no han sido iluminados por la única verdad posible, la suya.

El líder no necesita que venga nadie a contarle la historia de España y menos aquellos que ponen en entredicho el paraíso republicano así como la bondad de los que la defendieron y la maldad de los que lo atacaron. Si le dicen que existió la Revolución de Asturias, la quema de Iglesias y bibliotecas enteras con incunables, el destrozo de todo tipo de obras de arte, el robo del Banco de España, el pillaje de cajas particulares donde encontraron monedas con un valor histórico incalculable que fueron fundidas para que no las reconocieran, el misterio del Evita cargado de riquezas de todos, el asesinato de miles de católicos muchos de los cuales eran niños y monjas algunas de las cuales fueron violadas, descuartizadas y echadas a los cerdos para que se las comieran o disparadas por las vaginas después de ser violadas para demostrar su hombría…..Nada le hará cambiar de opinión a un apóstol de la verdad

A mi me parece bien que cada uno crea y piense lo que considere oportuno, lo que me molesta es que me quieran imponer sus ideas o sus creencias pero ya sabemos como se las gastan los mesias, hasta el mismo Moisés que traía escrita en piedra los mandamientos del mismo Dios no le importó romperlas al regresar al campamento y comprobar que algunos tenían otras inquietudes, aquí se hace y se cree lo que yo mando y punto.

Tenemos suerte de vivir en el siglo XXI porque a los herejes de otras épocas los quemaban. Oiga, con permiso, yo pienso que la República era un desastre, que Franco evitó una Revolución comunista, que creó una clase media sobre la que se pudo construir la democracia y que no es una continuación de la República.

Cierran el debate y comienzan los insultos como franquista, fascista y todos los istas imaginados; pero oiga que mis ideas se basan en intelectuales que vivieron en la época como Clara Campoamor o el mismo Salvador de Madariaga que calificó a la Revolución de Octubre como un grave error ya que las derechas habían ganado y tenían derecho a gobernar….Ninguno de ellos puede discrepar de la opinión del lider.

El soviético paralizó la investigación genética, creo hambrunas y provocó represalias; no seas tiquismiquis, esta versión de la historia no influye en nadie. Veamos, seamos objetivos, está aumentando el enfrentamiento social como podemos comprobar en las redes e incluso en las Universidades algunas convertidas en centros de adoctrinamiendo donde no se admiten las ideas de los nuevos herejes, se tiran cruces con amplio consentimiento social….Quieren romper el conseso del 78 para establecer una sociedad de pensamiento único.n

Cuando un programa empieza a tener fallos lo primero que hacemos es reiniciar la computadora lo que me sugiere que debemos reiniciar los principios de nuestra convivencia explicando a la juventud los hechos y que cada uno saque sus propias conclusiones, que en uso de la libertad tanto los ciudadanos como los historiadores los interpreten a su manera. Es incuestionable que las Cortes franquistas votaron la Ley de la Reforma Politica que en su artículo 2.2 establece de forma explícita:” Los Diputados del Congreso serán elegidos por sufragio universal directo y secreto de los españoles mayores de edad”.

En un hecho incuestionable como el de que las mujeres tienen himen, luego que cada uno lo interprete como quiera, yo creo que abrieron la puerta a la democracia ya que permitió unas elecciones para constituir unas Cortes Constituyentes ganadas por la UCD , que se creó una comisión de 7 ponentes para que redactasen nuestra Constitución formado por tres de la UCD, uno del PSOE, uno del PCE, uno de AP y uno de la minoría Catalana- Vasca, que fue votada en Referéndum el seis de Diciembre del 1978 y aprobada por el 91% de los españoles.

El proceso se llama la Transición ya que se transitó de la ley franquista a la democrática. Hechos, nuestra democracia no es una continuación de la República, tanto franquista como oposición colaboraron a traerla lo que, en mi humilde opinión, implica que ambos deben ser respetados, tantos los que agradecemos al general que nos liberará de convertirnos en un país satelite de la URSS asi como su labor para mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora como aquellos que añoran su idílica República y cantan la internacional.

Si queremos rebajar la tensión debemos comenzar por explicar que ni unos ni otros vamos a desaparecer por arte de magia ni vamos a dejar que nos humillen; la mejor solución es que los partidos políticos defiendan el legado Constitucional , no el franquismo, es una batalla cultural que deben dar independientemente de su idiologia si quieren rebajar el enfrentamiento social, si no lo hacen vendrán otros que lo hagan

José Maseda García