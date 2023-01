Manuel del Rosal: «Cuerda de violadores»

La funesta ley del sí es sí va a ser modificada por el gobierno que la apoyó. Parece ser que la modificación vendrá de las manos de Irene Montero y compañía, es decir, el fuego quiere ser apagado por los pirómanos. Esperemos que el remedio no sea peor que la enfermedad.

La funesta ley del sí es sí está poniendo en libertad a violadores todos los días. La funesta ley del sí es sí ha nacido de la mente perturbada de una mujer traumatizada por algo y que la lleva actuar desde el rencor y el resentimiento; es por eso por lo que la ley que nació para proteger a la mujer, a quien protege es al violador. Son ya 32 violadores los que caminan por las calles de nuestras ciudades completamente libres debido a la ley de la señora Montero, consentida por Pedro Sánchez a sabiendas de que es nefasta. Son dos las causas que han motivado que las mujeres, a las que anunciaban a bombo y platillo que se iban a ver super protegidas, se vean más amenazadas y desprotegidas. No digo yo que la ley no fuera concebida por Irene y ratificada y apoyada por Sánchez con buenas intenciones, pero de buenas intenciones el cementerio está lleno. Las leyes nunca deben ser promulgadas desde el rencor, el resentimiento y el cálculo de su rentabilidad política, sino desde el conocimiento de la ley y la reflexión sobre los efectos indeseables que pueda provocar. Esta ley es tan perversa que ha convertido a Irene Montero en el mejor abogado de los violadores y a Pedro Sánchez en su mejor pasante.

Leopoldo ha sido el último violador que campa libremente por las calles de una de nuestras ciudades; con él son ya 32 violadores los que, gracias al ansia emanada de su rencor y de su resentimiento, de su rabia, de su ira que destila la señora Montero en cada una de sus intervenciones y de la aceptación de Pedro Sánchez por cálculos electorales y apoyo para dormir unos meses más en la Moncloa, han convertido la ley que se anunció como la panacea y el bálsamo de Fierabrás que libraría a las mujeres de las garras de violadores y abusadores, en la ley garante más beneficiosa para ellos – cosas veredes Sancho.

El escándalo social ha sido de tal magnitud que las podemitas, todas a una, como una Fuenteovejuna de partido, han salido a los medios de comunicación a proclamar vergonzosamente que la culpa no es de la ley, sino de los jueces…y se han quedad tan frescas, mientras Pedro Sánchez se iba a hablar con Macron para escurrir el bulto como habitualmente hace cuando pintan bastos para él.

Uno se pregunta qué pensarán las mujeres del común, aunque viendo las sucesivas encuestas que van apareciendo a lo largo de los días en esta campaña electoral de cuatro meses, parece que la percepción de las mujeres con respecto a esa ley salida de una mente oscurecida y del consentimiento de un presidente atragantado de poder, no les está castigando lo que debería en función del enorme perjuicio que les está causando. Pero cuando la ideología está por encima incluso de la garantía a la protección a las mujeres, estas, cegadas por el resplandor ideológico no ven nada que no se corresponda y comulgue con esa ideología.

Antes a los presos se les trasladaba de una ciudad a otra enganchados a una cuerda y flanqueados por los guardias, hoy se les pone en libertad uno tras otro antes de cumplir su condena sin cuerdas a las que deban agarrarse ni guardias que los flanqueen. Y eso es así porque en la mente de una mujer iletrada y resentida, en una noche de malos sueños y pesadillas, se le ocurrió hacer una ley sin consultar a los que saben de leyes, a sabiendas de que el presidente Sánchez la iba a ratificar porque esa mujer, con sus votos, le garantiza la permanencia en el poder. Todo es esperpéntico, pero puede que la rectificación sea más esperpéntica todavía y nos encontremos con que, como pasa tantas veces, el remedio empeore la enfermedad; cosa nada extraña si el remedio, como dicen, vendrá de quienes generaron la enfermedad

MAROGA