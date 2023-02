Juan Pérez de Mungía: «La agenda sanchista»

Tres son los pilares que constituyen el alfoz de la perpetuación sanchista. Examine el sufrido lector las condiciones, que concurren con el envío al futuro del desastre. El primer pilar es el colectivo representado por aquellos que declaran que la política no va con ellos, el famoso colectivo de quienes predican que todos los políticos son iguales. Puede que este pilar se quiebre cuando la miseria cunda aún mas, si cabe. El segundo pilar es el colectivo de los beneficiarios, los rentistas de toda ralea, los sindicatos subvencionados que cobran de arreglar los despidos y manejar fondos de pensiones, los negociadores de la pobreza ajena, los afiliados a sueldo, y los que se nutren del tráfico de influencias y cargos públicos y las ONGs. Puede que este pilar se tambalee por no recibir bastante, como aquellos que reclaman mas desde la atalaya catalanista. El tercer pilar es el de los ignorantes que se atemorizan si no se parecen a lo que suponen es la opinión mayoritaria, aquellos que se identifican con la propaganda para no dejar de parecerse a lo que se predica. Entre estos se hayan todos los usuarios del ombliguismo no binario y todos los tertulianos de la masturbación. Puede que este pilar se quiebre cuando las perversiones no basten para subsistir y se haga evidente la magnitud de la estafa. Así, en resumen, si el amable lector no pertenece al primer colectivo nihilista, no pertenece al colectivo amiguista, y tampoco pertenece al colectivo ombliguista, entonces anatema, este amable lector que nos lee pertenece al colectivo negacionista, el colectivo apocalíptico, perseguible de oficio, el ciudadano a exterminar. La ecuación política del sanchismo se reduce a someter al ciudadano a alguno de esos oficios, y en el mejor de los casos a alguna de sus intersecciones, como sabe cualquiera de las víctimas de la teoría de conjuntos sanchista. ¿Es que no sabe el ciudadano quien es Sanchez?, ¿sufre acaso de prosopagnosia, el español pisoteado por Sánchez?. Sitúemosnos.

¿Con que clases de mecanismos Sánchez logra articular ese escenario de propaganda comunista por el que o bien el ciudadano se excluye a sí mismo, o resulta excluido, o bien resulta beneficiario? Si de algo no cabe duda en el atropello sistemático de las libertades y la ocupación simultánea y persistente de las instituciones es que Sanchez, el Atila del BOE, viene dejando un reguero de cadáveres a cada paso, a beneficio de los que celebran su suerte, los asesinos, los violadores y los pederastas, los corruptos de toda ralea, los delincuentes okupas, los gestores de riqueza ajena, los corruptos y los comunistas que denuncian por anticipado que la derecha no aceptará los resultados cuando ellos ganen, un reguero sin fin de aplaudidores que concurren con la desolación y angustia de todas las víctimas. Y frente a ellos la angustia de los esclavos que disimulan su discrepancia. Como decía Max Frisch, cada dictador nacionalsocialista elige a su pueblo. Ese reguero de cadáveres pasará factura al confederalismo sanchista. Sánchez viene concitando en torno a sí odio trufado de desesperanza. Pero su suerte cambia día a día y salvo que encuentre los necesarios verdugos del sátrapa Tezanos, armados hasta los dientes, el ciudadano vendrá a reconocer la estrategia sanchista en su progresivo empobrecimiento y reclamar venganza, tanto como la que ellos practican sin ser amenazados. ¿Cuál es la consigna en el ideario de resistencia sanchista?.

La farsa de Sanchez puede finalmente perpetuarse con tal de que se cumpla bajo tres mimbres. Que las condiciones sean propicias para manipular los resultados electorales a través de Indra y otros medios institucionales, que las condiciones sean propicias para multiplicar la presión fiscal y la ampliación del colectivo beneficiario de los rentistas, que las condiciones sean propicias para mantener el silencio de los discrepantes. Despues de todo cuanto mas pobres, mas se resiste el ciudadano amenazado a dejar de creer en Putin. Examine el sufrido ciudadano su nómina para apercibirse como su salario se degrada, confiscado por las monteros de la política, examine el sufrido ciudadano el recibo de la luz para apercibirse de que cargas soporta, impuestos especiales, tope del gas, bono social, impuesto especial de hidrocarburos, y el iva reducido despues de haberse agregado a la factura todos los caprichos de la agenda social sanchista, y examine el sufrido ciudadano la diferencia relativa entre sus ingresos y la cesta de la compra. Es la estrategia de expropiación relativa, la redistribución de la desigualdad. Allí donde decía confiscación, ahora se dice impuesto de solidaridad. La estrategia de expropiación indirecta no se contabiliza en el aumento imparable de la presión fiscal. La maquinaria sanchista se sostiene sobre trasladar al ciudadano sus políticas públicas, no deflactando la tarifa del impuesto sobre el trabajo, consolidando las cuentas robándole al ciudadano su autonomía financiera con nuevos impuestos y recargos, con la confiscación de su patrimonio, con la patrimonialización de sus recursos impidiendo la retribución de su sacrificio con topes de alquiler. Acuda el ciudadano a ASVAL para saber más. Y trasladando al empresario el salario mínimo. Sanchez pone gusanos en la mesa del ciudadano derrochófilo mientras se pasea en Falcon, y celebra su mariscada, impide el crecimiento económico destruyendo los recursos y castigando a los creadores de riqueza sean agricultores, ganaderos, industriales, pauperizando a colectivos de funcionarios que no se ven recompensados con cargos y prebendas, proletarizando a los médicos, sindicalizando a las huestes empobrecidas por sus políticas, y consagrando esa doble vara de medir para reclamar los regalos juancarlistas con el silencio cómplice del pasmado de la Zarzuela, mientras premia a los comisionistas y a los intermediarios. Ningún jefe de gobierno necesita asesinar teniendo una pléyade de obedientes sicarios. Solo falta que le haga la cama Feijoo a Bolaños, y se la compre a Sánchez. Ya se sabe aquello de que España encima de puta, apaleada.