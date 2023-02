José Manuel García Albarrán: «La ley del ‘sólo Si es Sí’ y el ‘Don Juan’ infiltrado»

En pleno fragor mediático por las consecuencias de esta ley

‘cocinada’ en el Ministerio feminista sin obedecer a las recomendaciones de los ‘Chef’ (jueces) que fue aprobada y defendida por este gobierno hipócrita, que solo saca pecho cuando las cosas le van bien, silenciando y ocultando todo aquello que no es políticamente beneficioso para sus intereses, habiéndose visto obligados después a descargar la culpa, de sus nefastas consecuencias, sobre la Ministra ‘inventora’ de este engendro, quien con sus ataques de ‘infantilismo’, de ‘soberbia’ y de ‘ira’, propios de una niña mimada y mal educada, ha simulado una ‘pataleta’ ficticia asegurando que “no va a mover ni una coma” de su esperpéntica ley, con la que ha conseguido reducir los años de condena a violadores y pederastas e incluso ponerlos en libertad, exponiendo al peligro de estos depredadores sexuales a mujeres y niños, al poder volver libremente a los lugares en donde residen sus víctimas.

Claro que no es de extrañar -yo diría casi seguro- que lleguen a un acuerdo con el gobierno para ‘maquillar’ el desastre y la imposible ‘marcha atras’ de esta ley, porque la propia ministra de UP ya ha asegurado que “Esto no va a suponer una ruptura de la Coalición” ¡Faltaría más!

Nada que pueda suponer perder el poder político, que es mucho más importante para ellos/as que las terribles consecuencias que puedan suponer estas excarcelaciones para todas las víctimas de abusos y de violaciones.

Pues este desatino, disparate o despropósito legislativo, como ustedes quieran llamarlo, ha sido provocado por la incompetencia y la ‘soberbia consentida’ de ésta ‘aprendiz de ministra’, rodeada por ese tropel de ‘amigas enchufadas’ -la mayoría con estudios primarios- que figuran en nómina como ‘asesoras’ y que viven con holgura gracias a unos sueldos que no perciben en este País mujeres mucho más preparadas, con estudios superiores, con currículos brillantes y que por su profesionalidad y méritos propios ocupan puestos relevantes sin que nadie les haya regalado ningún cargo.

En medio de este tinglado entre PSOE y UP ha saltado a la actualidad en prensa, radio y TV una noticia que, según cómo se mire, se puede calificar de ‘Inusual’, ‘Sorprendente’ o ‘Rocambolesca’.

** Inusual, porque no es normal que se descubra a un agente infiltrado ya sea de la Policía o de la Guardia Civil y publiquen incluso su fotografía obligando a sustituirle inmediatamente por estar ‘quemado’ o ‘mordido’, según expresiones que se emplean en el argot profesional propio de estos medios.

Desde fuentes sindicales policiales, al parecer se sospecha que “pudiera haber sido una filtración desde Interior” quien, en el contexto de los pactos, habría compartido con ERC la existencia de varias operaciones dentro de grupos anarquistas e independentistas catalanes. ¿ ?

De ser cierto, sería de una extrema gravedad ya que esto puede poner en peligro la vida de los agentes que realizan su trabajo con gran profesionalidad y riesgo.

** Sorprendente, porque entre junio del 2020 y octubre del 2022 el agente de la Policía Nacional conocido como -Dani-

mimetizado con pendientes, cresta, tatuajes y vestido con sudaderas negras, se introdujo y vivió dentro del grupo Okupa anarquista -antisistema e independentista de Sant Andreu en Barcelona, para obtener información y vigilar sus movimientos día a día.

Esto, que puede ser una práctica habitual realizada por los Servicios de Información dentro de los CFSE -Policía Nacional y Guardia Civil- lógicamente precisa de unos agentes que tengan una especial preparación y respondan a un perfil idóneo dado el peligro que supone infiltrarse en grupos terroristas, de narcotraficantes y todo tipo de grupos radicales y violentos cuyos objetivos pueden ser atentar contra la Seguridad del Estado y de los propios ciudadanos.

** Rocambolesco, porque el agente infiltrado además de integrarse plenamente en las reivindicaciones antisistema, participando en manifestaciones contra los desahucios, cortes en avenidas y protestas contra el encarcelamiento del rapero -Pablo Hasel- llegando incluso a ser detenido en una ocasión, se ganó también la confianza del entorno, entabló relaciones primero de amistad y luego íntimas hasta con ocho mujeres activistas, que al enterarse de la identidad del agente, al menos cinco de ellas, que aseguran haber tenido relaciones sexuales con él, le han denunciado y se querellan ahora contra el policía al que acusan de los delitos: “abusos sexuales continuados, tortura, contra la integridad moral, descubrimiento de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos civiles”.

Analizando fríamente las circunstancias que rodean el caso, este agente que no actuó ‘motu propio’ en ningún momento ya que cumplía con un Servicio ordenado, excepto en el tema afectivo-sexual en donde hizo valer ‘sus dotes’ innegables de ‘persuasión’ para durante casi dos años ‘confraternizar íntimamente’ y tener relaciones sexuales ‘consentidas’ con al menos ocho mujeres activistas.

Otra cosa distinta es que ellas, al enterarse de la filiación de este moderno ‘Don Juan’, hayan montado en cólera e intenten hacer creer que el agente abusó y forzó estas relaciones, que a todas luces fueron consentidas y cumplieron a la perfección con el eslogan repetido del “Solo Si es Sí” de la ya tristemente famosa Ley ‘impuesta’ por Irene Montero y avalada por Sánchez.

Queda averiguar, bajo mi punto de vista, algo mucho más importante que los escarceos amorosos de este ‘agente infiltrado’ y es… ¿Quién, quienes y porqué ‘le han dejado a los pies de los caballos’, abortando la operación y poniendo en peligro su propia integridad física?

No es nada fácil el trabajo de estos hombres y mujeres que, corriendo unos riesgos nada despreciables, prestan un gran servicio a la Sociedad contribuyendo a descubrir y desmantelar redes y grupos que realizan actividades criminales, actividades peligrosas e ilícitas.

¡Paz en Ucrania!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado

06/0s2/2023