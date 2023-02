Manuel del Rosal: «Pues yo…me voy a La Mutua»

Este gobierno en general y su presidente en particular son ahora mismo el hazmerreír de toda Europa y, sobre todo de todo el norte de África. Cual perro con el rabo entre las piernas, así quedó Pedro Sánchez en la que prometía ser una Reunión de Alto Nivel con Marruecos y su rey, a la que se llevó a todo su gabinete para, nada más llegar, comprobar que Mohamed VI les había dejado plantados por su lujoso retiro de invierno en Pointe – Denis cerca de la capital de Gabón. Yo no quiero que mí país se arrodille ante Marruecos, si lo hace Pedro Sánchez, él verá, pero yo no quiero esa humillación para España; por eso: “Yo me voy a la Mutua”

Hoy quise animarme a comprar 100 gramos de mortadela. Ni siquiera me atreví a pedirlos nada más ver como el precio del kilo de mortadela se ha puesto al nivel del precio del kilo de Jamón serrano que, a su vez, se ha puesto su precio a nivel del jamón ibérico de pata negra mientras este ha alcanzado un precio tan alto que hay que mirarlo con telescopio. En la esperanza de encontrar un sustituto a la mortadela en las latas de sardinas, nada más vislumbrar esas conservas detecto que son más caras que la mortadela. Al final terminé con mi consabida sopa de Sopinstan y mis dos huevos de marcas blancas. Yo no quiero vivir en un país en el que su gobierno es incapaz de sujetar la inflación, sobre todo la inflación de los alimentos de primera necesidad que nos va a llevar al hambre y a la ruina; por eso: “Yo me voy a la Mutua”.

En una barriada de la ciudad mediana donde vivo, un violador vuelve a pasear libremente por sus calles; la ley, la nefasta ley del sí es sí de la señora Montero y el señor Sánchez, paradigma de la ineptitud trufada de soberbia e ignorancia de ambos, ha actuado como el mejor abogado defensor de ese degenerado que, de nuevo tiene atemorizada a toda la ciudadanía. Yo no quiero que mi país sea un paraíso para violadores, pederastas y depredadores sexuales; por eso: “Yo me voy a la Mutua”

Una muestra más de la peste que este gobierno significa para España acaba de suceder: Los trenes diseñados para Asturias y Cantabria ¡No pueden pasar por los túneles del recorrido ferroviario! No se puede ser más inepto, este gobierno está rompiendo todas las cotas de ineptitud, todos los récords de inutilidad, todas las barreras de incapacidad para gestionar cualquier cosa; yo creo que serían incapaces de gestionar una tienda de frutos secos. Yo no quiero depender de un gobierno desgobernado, alunado, destalentado y compuesto por un presidente y unos ministros que se parecen en sus chapuzas a Pepe Gotera y Otilio y en su gestión a Mortadelo y Filemón; por eso: “Yo me voy a la Mutua”

Un magrebí con chilaba y esgrimiendo un machete se ha paseado por las calles de Algeciras y en su recorrido, que nadie ha interceptado, ha asesinado a un inocente y ha malherido a otro. Es un ilegal que debió ser expulsado hace meses, pero que debido a las exquisitas relaciones que este gobierno tiene con Marruecos y a la genuflexión de Sánchez ante Mohamed VI, vivía a sus anchas en plena libertad como un ciudadano más. No quiero que los ciudadanos estemos en manos de un gobierno que, bien por debilidad ante Marruecos, por negligencia, por indolencia o a saber, permita a un asesino campar a sus anchas por las calles de nuestras ciudades; por eso: “Yo me voy a la Mutua”

Podríamos seguir así ad infinitum porque son muchos los casos y muchas las causas que hacen de este gobierno de tinieblas una peste para España y los españoles y es por eso por lo que me voy a la Mutua. Y no vayan a creer que, en mi caso, es un slogan, no; es el convencimiento de que, si la gobernanza de España fuera encomendada a una empresa como, por ejemplo, La Mutua; España tendría superávit en vez de déficit en todas sus instituciones y los ciudadanos viviríamos con más seguridad y con una esperanza mejor de futuro

MAROGA