Manuel del Rosal: «España: una sociedad corporativa»

Corporativismo: Tendencia de un grupo o sector profesional a defender a toda costa sus intereses y derechos de grupo, sin tener en cuenta ni la justicia ni las implicaciones o perjuicios que puedan causar a terceros.

España está recorrida de norte a sur y de este a oeste por una de esas palabras que cumplen con las directrices de lo políticamente correcto, que suena bien y a buenismo; con la que se llenan la boca los ciudadanos, las instituciones y administraciones públicas y privadas. Esa palabra es: Solidaridad. Pero cuando la solidaridad ha de hacerse efectiva, tan solo se hace dentro del compartimento estanco del corporativismo correspondiente y quienes quedan fuera de ese compartimento nada reciben de solidaridad al tiempo que ellos hacen lo mismo. Porque España está formada por compartimentos estancos con sus intereses, a veces espurios, que nada tienen que ver con el interés y el bien general.

¿Es nuestra sociedad una sociedad corporativista? ¿Está nuestra sociedad formada por grupos sociales que buscan tan solo defender sus intereses sin importarles los intereses y derechos de los demás, sin importarles los perjuicios sociales y económicos que puedan causarles? Yo creo que sí.

El grupo corporativista más perjudicial con diferencia es el formado por los políticos. En esto del corporativismo son expertos, ruines, miserables y forman el grupo corporativo más virulento, más perjudicial, más tóxico porque a los políticos España y los españoles les importan un carajo; para ellos España es la vaca de la que hay que mamar hasta la saciedad, hasta dejar sus ubres secas, arrugadas y marchitas convirtiendo a España en un esqueleto que se seca al calor abrasador del desierto ¿Y los ciudadanos? Los ciudadanos son para ellos los tontos útiles de los que se sirven para mantener y aumentar sus sinecuras, sus privilegios de grupo corporativo.

Los sindicatos vendidos al gobierno son el ejemplo más claro de corporativismo al que le importa tan solo las sinecuras que su apoyo al gobierno les proporciona importándoles nada los daños que causen a los que dicen defender frente al empresariado. A estos sindicatos pervertidos el gobierno les riega de millones para que actúen según le convenga. Las huelgas, las protestas y las manifestaciones son y están para hacerlas cuando al gobierno le beneficien, no en interés de los trabajadores. Es más, a estos sindicatos entregados al gobierno a cambio de un puñado de euros, España les importa un pimiento.

Los empresarios y las empresas cuyo corporativismo está a los ojos de todos. Cegados por la codicia y los resultados, obsesionados por disminuir los costes, sobre todo los costes de mano de obra son el grupo corporativo que, junto a los sindicatos vendidos al gobierno, menos se preocupa por la precaria situación de sus empleados directos o indirectos ni en sus salarios ni en sus condiciones laborales, en algunos casos leoninas.

Los jubilados – yo soy uno de ellos – se defienden y defienden sus intereses particulares y de grupo sin importarles si con sus peticiones reiterativas, impenitentes, cansinas; justas, pero no en todos los casos, perjudican a sus propios hijos y nietos, les perjudican su futuro por un presente con unos pocos euros más en la pensión.

De los funcionarios, mejor ni hablar. Son el paradigma de la insolidaridad con los ciudadanos que no están bajo el paraguas del papá Estado. A estos les importa tan solo alcanzar mejoras de todo tipo, aunque esas mejoras redunden en desventajas para los ciudadanos que no trabajan en la función pública. Este corporativismo funcionarial, en la mayoría de los casos coincide y poya sus reivindicaciones con los sindicatos, cuando no son tal para cual.

Los profesionales de la baja laboral por una lumbalgia fingida a la que el médico da su aprobación aún a sabiendas de que es fingida, forman otra sociedad corporativista con la que buscan vivir del cuento importándoles una mierda que las empresas pierdan miles de millones de euros.

Existen más grupos corporativos en esta España de nuestros pecados, muchos más que, en estos momentos, no se me vienen a la memoria. Todos sin excepción buscan beneficiarse con la consabida fórmula de perjudicar a los demás, de elevarse un poco pisando a los demás, de llevarse unos euros al bolsillo sacados de los bolsillos de los demás. Sin embargo, en España brilla con luz multicolor una palabra que suena bien: Solidaridad

