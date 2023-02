Manuel del Rosal: «Terremoto de Turquía…Y llega la madre Tierra y nos pone en nuestro sitio»

“Ruin arquitecto es la soberbia; los cimientos pone en lo alto y las tejas en los cimientos” Francisco de Quevedo

“El hombre de hoy dispone de todos los medios, pero ha olvidado los fines”

Nada han podido hacer las nuevas tecnologías, ni la Inteligencia Artificial, ni los afamados algoritmos, ni el cientifismo que no la ciencia, ni la soberbia del hombre frente a la Madre Tierra. El terremoto de Turquía, ni pudo ser previsto ni, una vez acontecido detenido o, al menos, reducida su destrucción. Ciudades reducidas a escombros, miles y miles de muertos y heridos. Mientras el hombre, desde su soberbia, su codicia y su ansia infinita de poder se mira estúpidamente su ombligo en la creencia de ser el summun de la creación y que por ello podrá dominar a la Madre Tierra, esta, una vez más, nos pone en nuestro sitio que no es otros que el de nuestra insignificancia dentro del Universo. Nos creemos dioses cuando tan solo somos animales en la escala de todos los animales, puede que en la cima de esa escala; pero seres limitados, insignificantes; pequeñísimos átomos de un todo universal que, al creernos desde nuestra soberbia que ocupamos la cumbre de la creación, vivimos asentados en la creencia de que, dominando algunas técnicas, algunas tecnologías y entregados al cientifismo que no la ciencia, y olvidando la relación que nuestra Tierra y nosotros mismos tenemos con el Universo, hemos alcanzado las más altas cotas de conocimiento, pero no porque tan solo somos un átomo dentro de un átomo y que fuimos creados con un bagaje de taras que nos hacen perversos incluso para nosotros mismos. En nuestra soberbia miramos hacia arriba olvidando que los problemas los tenemos aquí abajo. Llevados de nuestra soberbia nos creemos únicos y vivimos en la seguridad que da la ignorancia, el desconocimiento de la verdad, de la armonía, del finísimo equilibrio en el que se mantiene la Tierra y el Universo. Es esa ignorancia supina unida a una bárbara soberbia la que nos hace gastar nuestros conocimientos – los pocos que hemos alcanzado – y nuestro dinero en programas multimillonarios para establecernos en la Luna, en viajar a Marte, en implantar colonias en ciudades construidas en satélites, al tiempo que nuestra codicia la empleamos en crear guerras, enfrentamientos, rencillas, odios con el solo propósito de ganar unos pocos kilómetros más de territorio y de poderío entre las naciones. Y las consecuencias de dedicarnos y ocupamos en estas necedades son la destrucción y la ruina.

El geólogo Frank Hoogerbeets es un geólogo neerlandés que predijo el terremoto de Turquía unos días antes de que se produjera, pero los métodos que había empleado en la investigación no son convencionales y están más cerca del inicio de la presencia del humano en la Tierra que de los avances tecnológicos actuales.

“Una geometría planetaria crítica” ya anunciaba el terremoto: “se pueden predecir los terremotos mirando la conjunción de los planetas y su geometría” “Los planetas vecinos pueden alinearse de una manera específica y la consiguiente atracción gravitatoria puede variar y llevar a una mayor tensión en las placas tectónicas de la Tierra” dice Hoogerbeets. Y esto no es visto con buenos ojos por quienes, atiborrados de cientifismo, borrachos de Inteligencia Artificial, anestesiados por el Metaverso y adormecidos por la ciencia oficial, no admiten que un saber primigenio basado en el estudio de los planetas, su atracción y su conjunción pueda predecir nada. Hemos olvidado que el hombre primigenio, conociendo que lo de arriba es igual a lo de abajo, establecía una sólida unión con el cosmos. Es por ello por lo que conocía los movimientos planetarios y su geometría que ellos llamaban “geometría sagrada”. Conocían la interacción del cosmos con la Tierra y con los demás planetas, sabían de los lugares telúricos en los que se manifestaba esa interrelación y de esos conocimientos llegaron a predecir los fenómenos atmosféricos y terrestres, llegaron a predecir sequías y lluvias torrenciales, terremotos y tornados.

El cientifismo que nos envenena haciéndonos creer que todo lo resuelve un algoritmo, la razón cartesiana y fría no nos permite admitir que nuestro cerebro es un ente mágico perteneciente a un Universo mágico y que con la ciencia pura y la razón sinrazón, no podremos nunca descifrar la clave del arco de la ciencia y la vida. En Turquía hemos tenido el último ejemplo de cómo un geólogo, con solo mirar y observar lo de arriba y comprendiendo que está interrelacionado con lo de abajo, predijo con exactitud cuando y donde se iba a producir el terremoto y su intensidad.

…Y llega nuestra Madre Tierra y nos pone en nuestro sitio: tan solo somos un átomo dentro de unos átomos que conforman células que juntas dan lugar a un organismo dentro de la infinitud de un Universo de infinitos organismos.

MAROGA