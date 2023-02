Pedro Manuel Hernández López: “A propósito de una muerte médica evitable y no anunciada”

Estoy seguro que todos, en más de una ocasión, hemos oído decir y con cierto regusto –a distintas personas y en situaciones muy diversas—la famosa y célebre frase: “Lo que no puede ser no puede ser y, además, es imposible”. Desconozco a quien poder atribuir con justicia la socarrona cita, si al histórico matador cordobés, Rafael Guerra Bejarano (1882-1960), más conocido como “Guerrita” o al sacerdote y político francés, Charles Maurice de Talleyrand (1754-1838) ex ministro de Asuntos Exteriores de Francia durante el reinado de Luis XVI, o bien a los dos.

Aunque actualmente este pleonasmo se usa cuando un acontecimiento es totalmente inviable, con él se pretende rematar una redundancia, ya que “si una cosa no puede ser, es que no puede ser, pero si existiera la más mínima posibilidad de que pudiera ser, en ese caso, sería imposible”. Por desgracia, este genial pleonasmo nos viene ahora al pelo, y no como figura retórica, sino para demostrarnos que no siempre es así. Lo que en teoría “no puede ni debería ser”– bajo ningún concepto– a veces en la vida real es posible, pues concurren una serie de circunstancias concatenadas –casi siempre humanas– que lo hacen posible aunque teóricamente fuera inviable.

Por si aún no han caído, me estoy refiriendo –atónito, con mucha tristeza y más indignación, si cabe, como persona y como médico– a esa muerte absurda, injustificada, total y absolutamente evitable, de Emma Martínez Gascón, la niña de 12 años que sufrió fuertes dolores abdominales, fiebre y vómitos durante una semana y, que pese a que sus padres la llevaron en dosen d ocasiones consecutivas al Ambulatorio de Viver –ubicado a tres kilómetros de Jérica, un pueblo del interior de Castellón, su pueblo natal– y ser vista por distintos facultativos sin detectarle ninguna patología, pese al fuerte dolor abdominal, vómitos y fiebre de 38,8 que presentaba desde el principio, acabó siendo trasladada al Hospital de Sagunto, en una unidad medicalizada del SAMU, por haber sufrido una parada cardiorrespiratoria. Ya en el hospital, tras hacerle una ecografía abdominal y diagnosticarle una “peritonitis”, acabó falleciendo en el quirófano, mientras le practicaban maniobras de RCP. En esta ocasión, el regusto inicial del “aforismo guerrita” se ha transformado en un profundo sabor amargo.

Los facultativos que la asistieron y reconocieron palpándole la tripa (¿…?) no le detectaron ninguna patología de gravedad, atribuyendo su estado clínico posiblemente a un “virus estomacal” o a la “menarquia” (aparición de la primera regla). Lo inconcebible en toda esta luctuosa efemérides –que me recuerda a la España oscura, vaciada y profunda de 1900, cuando la gente se moría de un “cólico miserere”, que así es como se le llamaba en aquellos años a la “apendicitis– es que sin hacerle ni un simple análisis de sangre ni una radiografía de abdomen y mucho menos una ecografía, después de inyectarle un Primperan para los “vómitos”, recetarle un jarabe por si tenía “hongos” y hacerle un “innecesario” e “inútil” análisis de orina, la mandaron a casa, a pesar de que la madre les insistió en que podría tratarse de una posible “apendicitis”, dados los “antecedentes familiares”.

He seguido todos estos terribles e inhumanos acontecimientos a través de las distintas cadenas de TV, como padre y sobretodo como médico –con casi 39 años de ejercicio a mis espaldas—preso de una gran indignación, tristeza y de una rabia incontenible. Mientras veía y escuchaba todo lo que los reporteros iban relatando sobre el caso de Emma, no salía de mi asombro y no dejaba de preguntarme cómo, en plena década del siglo XXI, hechos como este siguen ocurriendo en cualquier punto de nuestra geografía, pese a las reconocidas bondades y eficaces prestaciones de nuestro Servicio Nacional de Salud (SNS).

Durante estos días me he hecho múltiples preguntas y al final siempre llegaba a la misma conclusión: aquí no ha fallado el sistema. Lo que sí ha fallado ha sido una de las partes principales del mismo. Ha fallado la humanidad, la responsabilidad, la formación, la desgana, la desmotivación y todo lo contenido en ese mítico e hipotético “juramento hipocrático” que –en teoría– todos los médicos hacemos para aliviar el dolor y curar las enfermedades de cualquier persona que acuda a nosotros, sin distinción de raza, sexo, ideología, estatus social o credo religioso.

Sencilla y llanamente han fallado los facultativos que vieron a Emma. Dado el fatal desenlace, creo que les ha faltado responsabilidad, profesionalidad, humanidad y, me atrevo a decir que incluso formación académica e incluso los mínimos conocimientos médicos requeridos para ejercer la Medicina (con mayúsculas) y que todos estudiamos durante seis largos años en las respectivas Facultades. Con todos mis respetos, los facultativos que la atendieron no aplicaron correctamente la doble vertiente de la naturaleza de la Medicina, como arte y ciencia. ¿Cómo es posible que un paciente acuda a un centro sanitario con fuerte dolor abdominal acompañado de vómitos –con o sin náuseas—y fiebre desde hace varios días y al médico no se le ocurra pensar en lo que todos pensamos y nos enseñaron que pensáramos ante un cuadro clínico como este.

Si no recuerdo mal –según nos enseñó en la década de los 70 –en la Facultad de Medicina de Granada, nuestro querido catedrático y salmantino profesor de Patología Médica, D. Julio Pelaéz Redondo– ante un cuadro clínico así, independiente de la edad del paciente, lo primero que hay que hacer es pensar en un posible “cuadro apendicular” y explorar al paciente para confirmarlo o descartar otras patologías. La anamnesis y la exploración solo les habría ocupado unos diez o quince minutos de su apreciado y precioso tiempo, aunque luego le hubieran hecho un análisis de sangre, una radiografía simple de abdomen o una ecografía, si se dispone de un ecógrafo, ya que hasta que apareció la ecografía a finales de los años setenta, la “apendicitis” solo se diagnosticaba clínicamente con la anamnesis, exploración, analítica de sangre y una radiografía abdominal simple.

Ante este evitable, aciago y lamentable suceso, no viene mal recordar el famoso aforismo clásico –atribuido al célebre poeta inglés del siglo XVIII Alexander Pope– que nos dice: “Errar es de humanos, rectificar es de sabios y perdonar es de dioses”. Si los distintos facultativos que vieron a Emma hubieran tenido en cuenta esta sabia sentencia y quizás si la segunda vez que la vieron con la misma patología –más agravada— al menos se hubieran levantado de la silla para explorarla, hoy yo no estaría escribiendo esta columna contra la supuesta mala praxis de estos facultativos a los que se les puede y se les debe llamar de todo menos médicos. ¡Ah, y que no le echen la culpa al Sistema Nacional de Salud ni a la Política, pues la culpa ha sido solo suya! Como persona, como padre y sobretodo como médico espero y deseo que noticias como esta no vuelvan a verse ni a oírse nunca más. Aquí por desgracia, ha fallado también la famosa frase de “Guerrita”, pues pese a “lo que no puede ser no puede ser y además es imposible”, en este caso “ha sido posible” y lo que es más grave, podría “haber sido evitable”. Me imagino que la Consejería de Salud de la Comunidad valenciana, aparte de investigar a fondo este proceso para depurar responsabilidades, tomará las medidas oportunas contra los facultativos responsables de una presunta negligencia y sospechosa “mala praxis médica”. Nadie se merece morir así y mucho menos una niña de 12 años en la segunda década del siglo XXI donde hasta una mascota puede ser vigilada en su casa y a distancia gracias a las inteligentes nuevas tecnologías.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, periodista y ex senador por Murcia.