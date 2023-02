Rafael López Charques: «Déjennos en paz»

Es lo que reclamamos la inmensa mayoría de los españoles, a toda esa gente que teóricamente nos gobierna, por decir algo, pero que en realidad lo que verdaderamente hacen, en número no despreciable, es vivir a costa nuestra.

Por eso les exigimos, ante todo, que no nos cuenten aventuras, que nos dejen vivir tranquilos, no es mucho pedir.

.Parece que todavía no se han enterado de que estamos hartos de todos sus cuentos y sus mentiras, de que nos traten como a muñecos, de que nos ninguneen. Está claro de que se creen que estamos a su servicio, y no como debería ser en un régimen democrático, ellos al servicio nuestro.

Que pasan ampliamente de todos nosotros, en el fondo una manifestación de desprecio, es evidente.

Los debates en el Congreso son, entre otras cosas, para responder a preguntas que les hacen o cuestiones que les plantean, no para contestar con lo primero que se les ocurre, tenga que ver o no con el asunto planteado. Así comprobemos que si alguien hace una pregunta sobre lechugas, con frecuencia recibe una contestación sobre zanahorias, eso con suerte pues al fin y al cabo, las dos son vegetales.

Hemos perdido la cuenta de las veces que se ha planteado el tema de la ley del “Solo si es si” ¿Para qué? Realmente para asistir a un espectáculo bochornoso. Los verdaderamente responsables no se dan por aludidos, todo es echar el muerto sobre los demás y quedar limpios de polvo y paja.

Otro tema candente es el del aborto, en el que también pretenden colarnos gato por liebre. Es incuestionable y lo defendemos sin dudar, que las mujeres, como seres humanos que son, tienen los mismos derechos que cualquier otro, pero no más que otros. El feto no nacido, como ser humano que es, también tiene sus derechos, a pesar de que una ex ministra dijo en sus tiempos “que era un ser vivo pero no humano”, sin aclararnos si era un animal o un vegetal, u otra especie de ser vivo descubierto por ella, lo que dudamos pues le hubiesen dado el premio Nobel de biología.

Basta de cuentos y digan la verdad, el aborto es el cuarto mayor negocio del mundo, solo superado por el tráfico de armas, las drogas y la prostitución.

Les pedimos que no nos molesten y debían hacernos caso, pues así evitarían quedar en evidencia. Según noticias el consejero de sanidad valenciano pretendía que el valenciano puntuase el triple, para ocupar una plaza, que una tesis doctoral; finalmente parece que se ha conformado con equiparar el nivel C1con una tesis doctoral cum laude. Lo más esperpéntico es que él no tiene dicho nivel. Con tal de darnos el coñazo no les importa quedar con el culo al aire.

Al mes de entrar en prisión por malversación, varios ex altos cargos socialistas andaluces ya han obtenido el segundo grado. Más rápidos que el viento. Esta noticia distrae a la gente de otras, que es de lo que se trata en definitiva.

Tenemos otra chapuza de campeonato. Resulta que han construido treinta y un trenes para circular entre Asturias y Cantabria, que no caben por los túneles. ¿Responsables? Nadie, como es habitual. Parece ser que en el desaguisado tendrían mucho que decir varios altos y ex altos cargos, incluido un ex ministro, y también un chofer y guardaespaldas de ése último, que fue consejero de Renfe, aunque sospechamos que de trenes solo sabe que circulan por vías.

Dadas las ejemplares novedades con que nos hacen desayunar un día sí, y otro también, es por lo que les decimos que pueden seguir aprovechándose de la situación, mientras los aguantemos, esperamos que sea poco tiempo, pero que por lo menos nos dejen en paz, sin contarnos aventuras que no se creen ni ellos, que nos tengan un mínimo de respeto