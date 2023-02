Manuel del Rosal: «El PSOE madrileño plagia la cerveza de Ayuso»

Rodriguez Zapatero dijo en septiembre de 2005 ante el comité federal del PSOE lo siguiente: “Disuadir del consumo de alcohol y tabaco es de izquierdas” Es por eso – entre otras cosas – por lo que yo no soy de izquierdas.

Parece ser que eso ha cambiado a raíz del éxito que le proporcionó a Isabel Díaz Ayuso la beatificación de los bares madrileños y de la cañita de cerveza con los amigos, vecinos y conocidos del barrio…vamos, con todos los madrileños.

Lo último que ha llegado del PSOE en lo referente al alcohol ha sido la invitación a los madrileños a tomar una caña con Lobato, Reyes Maroto y Bolaños. Parece ser que aquello de Rodriguez Zapatero ha sido enterrado visto el rédito que la cerveza dio a Isabel Díaz Ayuso a la que llamaron de todo menos bonita, a la que pusieron de chupa de dómine, a la que llamaron tabernaria y tabernarios a todos los que votaran PP…

Ahora lo plagian porque las encuestas les están diciendo que pintan bastos para el PSOE madrileño. Parece ser que esto de plagiar va en el ADN socialista.

Que no me toquen la cerveza, por favor, que no me la toquen estos socialistas comunistas; son capaces mediante decretos leyes de prohibirla si el resultado de su plagio burdo y cutre no es satisfactorio en las elecciones. Son capaces de culpar a los cerveceros del mal resultado que, probablemente van a sacar en Madrid y su Comunidad. ¡A que nos joden la cerveza como todo lo que tocan!

Cuando Ayuso tomaba cerveza con sus vecinos, los socialistas salieron a degüello para demonizarla aduciendo que esa no era la imagen que debía dar Madrid. Ahora ven en la cerveza su posible tabla salvadora del naufragio que, según las encuestas, se les viene encima. El primer paso en ese camino cervecero que se han marcado ya ha sido un paso en falso, pues han ido a un barrio que, en teoría, está con ellos. Es decir, han tomado la cerveza arropados por los suyos y eso no suma, no lleva al carrito de las urnas votos nuevos. Parece ser que, según lo que las próximas semanas vayan mostrando en sus encuestas internas, cambiaran la invitación a tomar las cañas por recorrer toda la comunidad madrileña a bordo de un camión cisterna. Serán miles de litros del rubio y espumeante líquido los que irán ofreciendo por los distintos distritos, barrios y pueblos a cambio de un voto. Semejará una orden mendicante pordioseando por unos céntimos con la diferencia de que pordiosearan por unos votos.

Dicen y proclaman los entendidos que la cerveza tiene muchas cosas buenas para la salud siempre que su consumo sea moderado. Ahí van algunas: Es rica en vitaminas, proteínas, ácido fólico y antioxidantes.

Algunos estudios apuntan que su consumo moderado aporta beneficios cardiovasculares, de salud ósea; es hidratante, diurética, previene infecciones, facilita la digestión y acelera el metabolismo. Ahora hay que añadir una nueva faceta a la cerveza: facilita la obtención de votos en las campañas electorales. Es imposible pedirle más a una bebida que, según las crónicas, fue inventada por los egipcios hace la friolera de 8.000 años. A nadie puede extrañarle que una civilización que inventó la cerveza haya sido una de las más perfectas civilizaciones que registran los anales de la historia y prehistoria. Y hoy, en este siglo XXI del progreso hasta la náusea, a nadie se le ocurrió recurrir a ella salvo a Isabel Díaz Ayuso a la que casi la cuelgan en la plaza Mayor de Madrid los señores de las diferentes izquierdas – abstemios ellos y ellas -, pero que viendo cómo se les escapa una vez más Madrid y la Comunidad madrileña y mostrando su proverbial hipocresía, recurren a la rubia y espumante bebida en un plagio indecente de lo que, acertadamente, enarboló Ayuso en su campaña electoral. Quiénes a los 15 años son ruines y miserables, lo son a lo largo de toda su vida.

MAROGA