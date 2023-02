Victor Entrialgo De Castro: «Españoles: «El Sanchismo ha muerto»»

Los mismos que camino de su ocaso permitieron a Sanchez acceder al poder, han acabado con él. Y lo han hecho con un arma de destrucción masiva: su atrevida ignorancia.

Un suplicio insufrible de pleonasmos, circunloquios y aguijones envenenados van a seguir torturando diariamente nuestra sensibilidad, pero la gota que sigue cayendo con ritmo continuado sobre la cabeza de Sanchez, Irene Montero y el caldero del Ministerio colmará el vaso y va a terminar irremisiblemente con este frenesí de inepcias en que consiste el Sanchismo.

Va para cinco años y España precisa otra política diferente, de onda larga y banda ancha. Mal podemos llegar a proyectos colectivos ilusionantes si ni siquiera estan de acuerdo las facciones de un gobierno de tan poco peso político e intelectual.

La Nación, exhausta de luchar frente al Estado, frente al mayor desempleo de Europa y frente a la mayor inflación subyacente en cuatro años, -ellos llevan cinco-, está harta de Sanchez y sus socios, que ocupan un lugar que manifiestamente no les corresponde.

Y aunque la Nación esté atrapada por un sistema que no tiene instituciones adecuadas y suficientes herramientas de control y destitución, ya debiera haber encontrado el momento de salir a la calle y rebelarse contra un tirano maniobrero, líquido, fluído y sin sustancia.

Lo paradójico es que hayan sido ellos mismos quienes hayan diseñado su propio instrumento de tortura autodestructiva, gota a gota, excarcelación a excarcelación, no de cualquier delincuente sino, curiosamente, de los sexuales, conectados con su principal «instrumento» de poder, «el feminismo».

Esta gente osada juega a hacer leyes sin saber y resulta que van a sacar al mayor número de peligrosos criminales al mismo tiempo, cuatro.mil, porque sí es sí y porque guau es guau, aunque para el feminismo el peligro no son los depredadores sexuales sino el machismo patriarcal. Y ahora que se acercan las elecciones envían a la calle rebaños pastoreados que profieren pensamientos profundos como «Y tu más», «Ayuso asesina» y otros rebuznos orquestados que identifican a «animalistas legisladores» y dejan claro que no pretenden proteger a la mujer, ni a los animales, ni a nadie, sino atrincherarse en el poder.

España merece otra política. Una política de auténticos representantes. Del distrito y de la Nación, de hombres de Estado que expongan las verdaderas prioridades y desplacen el foco de estos personajes histriónicos hacia los verdaderos objetivos, hacia lo que urge hacer, tareas capaces de lograr el refrendo de grandes mayorías sin renunciar a lo esencial: el individuo, la Nación y los principios.

Urge otra política que permita diferenciar el parlamento de los shows de televisión, política espectáculo realimentada interesadamente por algunos medios. Porque la labor fundamental del Estado es la cultura, no la de las subvenciones, sino la de impulsar la educación y crear las condiciones que impida que personajes así lleguen al Gobierno.

Una política de unificación que aborde de una vez la reforma de la legislación electoral que llena el Congreso de perros verdes, separatistas o no, que jugando a hacer leyes en contra de inmensas mayorías, sacan a la calle golpistas o peligrosos delincuentes sexuales con el único fin de sostenerse en el poder, poniendo en peligro a los españoles, al Estado y a la Nación.

En su afán de demoler las instituciones para controlar todos los poderes, Sanchez las llenó de comisarios, podemitas y palmeros que iban aprendiendo a decir tonterías con veneno que parecían querer decir algo, cuando sólo significaban «chalet».

Y ahora que se aproxima mayo, salen de su madriguera para entretenernos con una farsa de hacienda y justicia que representa con poca o ninguna credibilidad el siguiente reparto: La cajera desagradable que se va a cargar el negocio diseñando la tortura de la gota que acabará con todo el gobierno, el mayordomo intrigante, la insultante descarada que huyó de los eres y un presidente maniobrero, fluído y sin sustancia, con menos profundidad que una piscina para niños.

Un presidente que, con su proverbial oportunismo y un mayordomo servil tratando de que no le salpiquen los chapuzones mientras le sujeta el té, atraviesa el río de los sucesos diarios negando cualquier responsabilidad en nada y dibujando un pais de nunca jamás.

El pueblo sabe que fue él quien metió al caballo de Troya en la Moncloa, pero él construye el relato para los que viven de lo mucho que reparte y de algunos que quieren remover para utilizar, las tumbas, el pasado y la guerra.

Este gobierno fluído oculta un pacto previo por el que cada una de sus dos partes representa cada dia su papel en la farsa, para intentar que todo siga igual. Pero el cuento se ha acabado.

Sanchez es una mezcla de vendedor de aspiradoras y biblias, le da igual cristianas que mormonas o de la Iglesia adventista del último día, la que le mantenga en el poder. No se puede ser más fatuo. Y el «verano rojo» de la Moncloa no quiere matar a Chanquete, porque cuando salgan de esta guardería ministerial, no la verán más gorda en su vida. Por eso van al nutricionista.

Despues de la violencia de sangre de ETA, el cansino separatismo catalán y la oprobiosa figura de un presidente que por su exclusiva conveniencia pactó con todos los partidarios de dinamitar el Estado, la ultraizquierda trajo a este país «la violencia verbal y política» que envuelve sus traumas, la degeneración del sistema y «el cambio climático-político» más devastador e inútil que ha habido en este pais en el último siglo.

La ultraizquierda parvularia que ya estaba de retirada cuando la rescató Sanchez como salvavidas, se dedica a vender rifas, de colectivo en colectivo, queer, gay, trans, sanitarios, médica y madre con vistas al Retiro, señoras con paraguas y aventadas del cine de la complutense.

Este «gobierno inverso» que saca de las carceles a golpistas y a 4.000 violadores y delincuentes sexuales, ha topado el alquiler y así ha echado también a la calle a miles de jóvenes normales que no pueden alquilar porque los propietarios optan por vender las casas que están libres de okupas.

Pero esta excursión fin de curso del Ministerio va a tocando a su fin, porque la gotera sigue cayendo con un ritmo continuado sobre la cabeza de Irene Montero y el caldero del Ministerio hasta que dimita.

España lleva perdido mucho tiempo y mucha bilis por culpa de un presidente oportunista e indigno que está desmantelado el Estado. Y es esa política narcisista de los enredos y necedades personales, la que durante el sanchismo y el gobierno socialcomunista ha impedido alcanzar la verdadera política, la que permita a los españoles dedicarse a las cosas. A otras cosas. A sus cosas.

La gota ha colmado el vaso y continuará cayendo con su ritmo continuado sobre el caldero del Ministerio. Españoles: «El Sanchismo ha muerto».

Víctor Entrialgo de Castro.